32 Geiger aus aller Welt kommen zum Violinwettbewerb nach Hannover

Hannover

Die elfte Ausgabe des Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb, der in der kommenden Woche beginnt, steht für einen „Neubeginn in großer Tradition“: So formuliert es zumindest der Geiger Oliver Wille, der zusammen mit seiner Kollegin Antje Weithaas für diesen Neubeginn zuständig ist. Nach zehn Ausgaben in 30 Jahren hat das Duo den Wettbewerbsgründer Krzysztof Wegrzyn in der künstlerischen Leitung abgelöst. Morgen startet die erste Ausgabe von Weithaas und Wille, ab Montag gibt es erste Wertungsspiele, die alle öffentlich sind.

Vor allem eine Neuerung will das neue Team erreichen, erklärt Wille: „Es gibt gerade bei der Geige Menschen, die Wettbewerbe gewinnen, und andere Menschen, die Konzerte spielen. Wir wollen versuchen, aus dieser Parallelwelt rauszukommen.“ Das Profil der erfolgreichen Absolventen beschreibt Weithaas so: „Wir suchen vielfältige, erwachsene Musikerinnen und Musiker, und ich hoffe, dass wir sie hier finden.“

32 Kandidaten aus aller Welt

Dafür hat man an einigen Stellschrauben gedreht. Unter anderem hat man Vertreter und Vertreterinnen von renommierten Veranstaltern, Orchestern und Konzerthäusern nach Hannover eingeladen, die sich unter den zehn Teilnehmenden des Halbfinales selbst den Geiger oder die Geigerin auszuwählen, der oder die am besten in ihr Konzept passt. So sollen dem Wettbewerb möglichst viele gute Engagements folgen.

Endlich wieder Internationalität: Lavina Francke, Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, bei der Programmvorstellung des diesjährigen Joachim-Wettbewerbs. Quelle: Irving Villegas

Antreten werden 32 junge Musiker aus aller Welt. Für Wille ist der Wettbewerb damit auch ein Signal, dass „endlich wieder Internationalität“ in der Musik stattfinden kann. Von Montag (27. September) bis Mittwoch stellen sich alle Kandidaten mit einem Soloprogramm in der Musikhochschule vor, von Donnerstag bis Sonnabend gibt es dort eine weitere Runde mit Werken für Violine und Klavier.

1,1 Millionen Euro für Wettbewerb

Danach verkleinert die Jury die Gruppe für zwei Halbfinale auf zehn Geigerinnen und Geiger. Das Gremium besteht nicht länger nur aus Geigenpädagogen, sondern versammelt auch Persönlichkeiten aus anderen Musikbereichen.

Geige im Mittelpunkt: Oliver Wille und Antje Weithaas mit der Geige der Fritz-Behrens-Stiftung, die ein Teilnehmer oder einer Teilnehmerin des Wettbewerbs bald für drei Jahre spielen darf. Quelle: Irving Villegas

Das erste Semifinale am 4. und 5. Oktober in der Musikhochschule ist als Kammerkonzert mit der Camerata Bern konzipiert. Beim zweiten Semifinale am 6. und 7. Oktober im Kleinen Sendesaal im NDR-Funkhaus müssen die jungen Musiker ein eigenes Rezitalprogramm zusammenstellen und einen Streichquartettsatz mit Mitgliedern des Kuss Quartetts spielen.

Für das Finale am 10. Oktober im Großen Sendesaal wird der Teilnehmerkreis auf vier reduziert. Auf dem Programm steht dann ein Auftragswerk des Wettbewerbs von Manfred Trojahn sowie ein Violinkonzert mit der NDR Radiophilharmonie und Andrew Manze. Am Ende kürt die Jury einen Gewinner oder eine Gewinnerin, die den mit 30.000 Euro dotierten Joseph-Joachim-Preis erhält. Insgesamt gibt die Stiftung Niedersachsen, die den Wettbewerb ausrichtet, rund 1,1 Millionen Euro für diese besondere Form der Exzellenzförderung aus.

Tickets gibt es unter Telefon (0511) 16841222 und im Künstlerhaus. Für die Konzerte der Vorrunde ist eine kostenlose Zählkarte erforderlich, ab dem Halbfinale kosten Karten zwischen 20 und 30 Euro. Alle Konzerte sind sind auch kostenlos als Stream im Internet zu sehen.

Von Stefan Arndt