„3 Poems“: Digitale Premiere im Schauspielhaus

Hannover

Das Cumberlandsche Treppenhaus. Ein Trümmerfeld. Ein barocker Salon. Ein Müllhaufen der Leiber. „Es musste ein Bildersturm sein“, sagt Ascon de Nijs. Der Niederländer, Teil der Theatergruppe NNT Groningen, ist Setdesigner von „Dogs of Madness“, einem Kapitel des Theaterfilms „3 Poems“, der morgen auf der digitalen Bühne des Schauspielhauses Premiere feiert. Eine Ausstattungsorgie, in mehr als einer Hinsicht.

Vorlage sind die Bakchen des antiken Dichters Euripides, eine Schilderung des Exzesses und wohin er führen kann. Eigentlich sollten sie Thema sein des Stücks „Bitch, I’m a Goddess“, der für diese Spielzeit geplanten, ersten großen internationalen Koproduktion des Schauspielhauses unter Sonja Anders mit dem NNT. Es sollte nicht sein. Die Idee zu „3 Poems“ wurde geboren. Zwei Gedichte der Schriftstellerin Judith Herzberg, die Regisseur Guy Weizman in Holland in Szene setzte, rahmen die „Dogs of Madness“ ein.

Gedreht wurde in Cumberland

Ascon de Nijs hatte sich vergangenes Jahr in das historische Treppenhaus verliebt, als er es am Rande des Hoftheaters sah. Nun konnte er sich austoben: „In Holland machen wir normalerweise Stücke, die eine Kombination sind aus Tanz, Theater und Livemusik, manchmal auch multimedial. Wir sind Maximalisten. Wir geben uns nie nur mit Kleinigkeiten zufrieden – drei Trucks voller Federn bitte!“, sagt er und lacht.

Drei Trucks voller Federn wurden es nicht, aber er bediente sich am üppigen Fundus des Staatstheaters. Aus den Improvisationen der sechs beteiligten Ensemblemitglieder entstanden Szenen, und jede bekam ihre eigene Ausstattung.

Nur zwei Wochen Zeit für Produktion

„Wir hatten zwei Wochen, um diesen Film zu machen, inklusive Proben. Es war eine intensive Zeit“, erzählt Ascon de Nijs: „Aber es war auch befreiend, weil wir lauter Dinge machen konnte, die sonst nicht gehen. Wir hatten das gesamte Gebäude für uns.“ So sei innerhalb der Einschränkungen durch Covid in Cumberland ein Ort der Freiheit entstanden. „Es war, als hätten alle Techniker nur auf uns gewartet. Sie hatten es vermisst, ihrer Arbeit nachgehen zu können. Und so war es mit den Schauspielern auch. Sie waren voller Energie, egal was man von ihnen verlangt hat.“

Der fertige Film, den Ascon de Nijs als „burlesk und barock“ beschreibt, passe gut in die Zeit: „Die ganze Welt sitzt zuhause und guckt Filme; das ist die einzige Möglichkeit, wie wir im Moment kommunizieren können.“

Aktueller Stoff

Auch inhaltlich sei der Stoff aktuell: „Es geht gewissermaßen um Orgien, die Freiheit, die mit Feiern einhergeht und die gerade nicht da ist. Eigentlich wird uns erst jetzt klar, wie viele Freiheiten wir vorher hatten.“

Und es gehe darum, dass einen das Verlangen nach Freiheiten auch manchmal in die falsche Richtung führe. Was nach einer ziemlich passenden Umschreibung aktueller Öffnungsdiskussionen klingt.

Der Film feiert morgen um 19.30 Uhr Premiere und ist dann 24 Stunden lang abrufbar. Karten kosten fünf bis 20 Euro.

Von Stefan Gohlisch