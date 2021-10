Hannover

Corona gibt es noch – das macht sich am Eingang der Swiss-Life-Hall bemerkbar. Und eigentlich auch nur dort. Lautsprecherdurchsagen weisen die Gäste der Show von Oliver Pocher darauf hin, im Wartebereich eine medizinische Maske aufzusetzen und sich in die Luca-App einzuchecken oder ein Kontaktformular auszufüllen.

Maske runter

Doch drinnen darf man die Maske absetzen. Es gilt die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. 2000 Leute in einem Raum, ohne Maske, ohne strenge Abstandsregeln, das hat es lange nicht gegeben. Und für viele fühlt es sich noch nicht wieder normal an.

Nach mehr als anderthalb Jahren Abstand halten, ohne Maske dicht an dicht mit Fremden zu sitzen, ist „komisch und ungewohnt“, findet eine Zuschauerin. Besonders weil sie hier, anders als an ihrem Arbeitsplatz in der Pflege, keine Maske tragen muss. Genau das finde sie an dem 2G-Abend aber auch gut.

Fast alle Plätze besetzt

Ganz verschwunden sind die Masken dabei noch nicht: In der Schlange an der Bar tragen sie einige trotzdem noch – wohl eher aus Gewohnheit. Am Eingang zum Saal stehen Platzanweiser, die aber nur darauf achten, dass sie sich alle gut verteilen und nicht durch schon volle Blöcke drängeln müssen. Fast jeder Platz ist besetzt.

Anders als die 2G Regel findet Pochers Programm breite Zustimmung. Der gebürtige Hannoveraner lästert auf seinem Instagram-Kanal gerne über diverse Influencer und Michael Wendler – so gestaltet er auch sein Bühnenprogramm: Es ist die bekannte Lästershow. Über den Schlagersänger und Neu-Verschwörungsverbreiter Wendler performt er sogar zwei Satire-Songs. Dafür gibt es lauten Applaus. Zwischendurch spricht Pocher seine Unterstützung für seinen Comedy-Kollegen Luke Mockridge aus, dem sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen werden.

Dem Publikum lässt er keine Zeit, darauf zu reagieren, sondern wechselt schnell zum nächsten Thema. Er zeigt Videos von Influencern und macht sich über diese lustig. Was sich durchs gesamte Programm zieht: Pocher arbeitet sich auf bekannt herablassende Art und Weise an Personen der Öffentlichkeit ab.

Darf er diesmal die Bühne verlassen?

Und auch am Publikum arbeitet er sich ab. Er spricht Zuschauer direkt an, bevor er aber die Bühne verlässt, fragt er aber nochmal demonstrativ, ob er das dürfe. Die Frage hat einen Hintergrund, denn im September kam es in der gleichen Situation zur Eskalation während einer Bühnenshow: Pocher ging ins Publikum, obwohl dies laut der damals geltenden Corona-Regeln nicht erlaubt war. Der Veranstalter stoppte den Comedian, es kam zum Streit. Schließlich führten Polizeibeamte den Comedian ab.

Heute darf er aber. Und so geht der Abend friedlich zu Ende, mit einem Instagram-Livestream und einer betont schlechten Backstreet Boys Tanzeinlage. Das Publikum klatscht im Takt zur Musik und nach fast drei Stunden gehen alle nach ohne Abstand nach Hause.

Von Leonie Habisch