Er ist der erste Siedler von Catan: Spieleautor Klaus Teuber (68) über seinen Welterfolg, der am 27. Juli 1995 zum „Spiel des Jahres“ gekürt wurde.

Mit welchen Erwartungen sind Sie damals vor 25 Jahren in die Preisverleihung gegangen?

Ich hatte ja schon vor 1995 dreimal den Preis gewonnen. Darum war es kein neues Gefühl, als ich ihn zum vierten Mal bekam. Ich hatte auch nicht das Gefühl, es handle sich um ein besonderes Spiel. Zwar wusste ich, es kam gut an bei meinen Mitspielern, aber was sich danach daraus entwickelte ... Damit hatte ich nicht gerechnet.

Was war anders?

„Adel verpflichtet“ und „Drunter und drüber“ liefen im ersten Jahr nach dem Titelgewinn gut, und dann reduzierten sich die Verkaufszahlen kontinuierlich. Ähnliches hatte ich für „Catan“ erwartet.

„Ein Spiel hat dann Erfolg, wenn es auch mit falschen Regeln gerne gespielt wird“

Es ist bekanntlich anders gekommen. Können Sie sich im Rückblick den Erfolg erklären?

Heute bin ich klüger (lacht). In meinem Buch nenne ich drei Faktoren: dass es variabel ist, dass es friedlich ist und dass es sehr interaktiv ist. Und es gibt noch zwei Punkte, die ich sonst nicht so nenne: Es ist der soziale Moment, mit dem man das Spiel lenken kann, auch wenn man einmal nicht so viel Glück hat. Man kann Mitleid bei den Mitspielern wecken, wenn es nicht so gut läuft, und auf diese Weise gut verhandeln. Und es ist der Glücksanteil. Durch ihn kann man am Ende, wenn man verloren hat, sagen: „Ach, ich hatte halt Pech ...“ Es ist ein Spiel wie ein kleines Leben, nur dass man, wenn man eines abgeschlossen hat, ein neues beginnen kann, um es besser zu machen.

„Die Siedler von Catan“ galt damals als recht komplexes Spiel. Nun hat sich die Branche bekanntlich geändert; die Spiele sind komplexer geworden. Doch galt damals eben auch die Art der Regelvermittlung mit kurzer Einführung und Almanach zum Nachschlagen als revolutionär. Welches Anteil am Erfolg hatte dieses Regelformat?

Für die Initialzündung ist eine gute Regel sehr wichtig. Heute ist es ein wenig einfacher: Man kann im Internet gucken, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt. Damals war das Regelheft die erste Hürde, die zu nehmen war. Diese Idee des Redakteurs Reiner Müller – die Regeln auf einem Blatt darzustellen – war entscheidend. Denn wenn ein Spiel erst einmal gut ankommt, kommt auch der Erfolg durch eine Art missionarischen Eifer der Spieler. Bei „Catan“ hat das wohl eingesetzt, und dann muss man auch nicht mehr die Regeln lesen: Man bekommt es erklärt – und leider oft auch falsch. Aber: Ich weiß inzwischen, ein Spiel hat dann Erfolg, wenn es auch mit falschen Regeln gerne gespielt wird.

„,Catan’ schien überall zu funktionieren“

Nach dem Riesenerfolg in Deutschland folgten Europa, USA und schließlich die ganze Welt. „Catan“ wurde zum Prototyp des „German Game“ und löste international eine Brettspiel-Euphorie aus. Wie haben Sie den weiteren Weg verfolgt?

Es war ein schleichender Prozess. Es gibt nicht diesen einen Moment, an dem man denkt, jetzt ist es passiert. Man realisiert: „Okay, da sind die Umsatzzahlen also auch besser geworden ...“ Und erst dann kommt die Erkenntnis, dass so ein Spiel überall erfolgreich ist. Es gibt Spiele, die funktionieren in einem Land und in einem anderen gar nicht; Eisenbahnspiele zum Beispiel sind in den USA wesentlich populärer als irgendwo sonst. Aber „Catan“ schien überall zu funktionieren. Aber am Ende war mir das gar nicht so wichtig. Ich entwickele halt am liebsten Spiele.

Heute entwickelt Klaus Teuber (rechts) mit seinem Sohn Benjamin Spiele. Quelle: Patrick Liste

Ist da der Erfolg von „Catan“ auch ein Fluch? Denn an diesen konnten Sie niemals – konnte ja niemand – je wieder anknüpfen. Dafür entwickeln Sie seit Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, eine „Catan“-Erweiterung und -Variante nach der anderen.

Der Kern des Spiels ist: Ernten, handeln, bauen. Das ist etwas ganz Intuitives, was die Menschen immer getan haben. Und wenn ich zum Beispiel in der „Geo“ einen Artikel lese über die alten Kulturen in Südamerika und darüber, wie dort immer wieder eine Zivilisation die andere ablöste und alle doch aufeinander aufbauten, dann arbeitet es in mir. Und ich überlege, es wäre doch toll, dass mit den catanischen Mechanismen zu verknüpfen. Ich bin nicht auf der Suche nach der nächste Erweiterung; die Ideen kommen einfach. Manchmal kommen auch Firmen auf mich zu wie George Lucas mit „ Star Wars“, wo ich nur sagen kann, es passt nicht: Es ist eine rein kriegerische Filmreihe. „ Star Trek Catan“ passte halt eher.

„Baue nicht am Anfang die längste Handelsstraße“

Spielen Sie selber noch regelmäßig „Catan“?

Momentan leider nicht, coronabedingt. Wir testen natürlich sehr viel, zum Beispiel auch die kleinen Varianten, die wir in der Corona-Zeit kostenlos online gestellt haben.

Zum Abschluss: Der todsichere Tipp, „Catan“ zu gewinnen, gibt es den?

Nein. „Catan“ ist ein sehr taktisches Spiel. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Wenn man wirklich gut spielen möchte, muss man sehr viel beobachten und im Kopf behalten, was die Mitspieler alles haben. Ein Anfängerfehler jedenfalls ist es, wenn man am Anfang die längste Straße baut und die verteidigen möchte. Wenn Sie Ihren Lesern einen Tipp geben möchten: Baue nicht am Anfang die längste Handelsstraße.

