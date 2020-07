Hannover

Man muss wohl die Einsparungen im Gesundheitssystem verantwortlich machen. Ohne sie wäre Klaus Teuber Anfang der 80er nicht so frustriert gewesen in seinem Beruf als Zahntechniker; er hätte wohl nicht einmal ein paar Jahre zuvor das Labor seines Vaters übernommen. So aber saß er nach langen prekären Arbeitstagen abends da und entsann sich der Vorlieben seiner Kindheit: für Geschichte und Geschichten, für Spiele, die er nun selber zu entwickeln begann. Es sollte nicht die schlechteste Entscheidung in seinem Leben sein: Einige Jahre später entwickelte er einen Welterfolg, das Jahrhundertspiel „Die Siedler von Catan“, dessen 25. Jubiläum dieser Tage gefeiert wird.

Ein unverhoffter Weltbestseller: Das Spiel hat sich inklusive der etwa 60 Erweiterungen mehr als 30 Millionen Mal verkauft, es wurde in über 40 Sprachen übersetzt und in über 70 Ländern verlegt. In seinem Buch „Mein Weg nach Catan“ beschreibt Teuber diesen Weg als einen, „den ich mir nicht ausgesucht habe“.

Fasziniert von Geschichte und Geschichten

Ein erfolgreicher Spielautor war er schon vor dem endgültigen Durchbruch: Schon sein Debüt „Barbarossa“ (inspiriert von Patricia A. McKillips Fantasy-Saga „Erdzauber“) wurde 1988 als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Mit „Adel verpflichtet“ und „Drunter und drüber“ wiederholte er 1990 und 1991 diesen Erfolg. Und dann fiel ihm eines Tages ein Buch in die Hand: „Auf den Spuren der Entdecker“. Teuber war fasziniert von den Geschichten, wie Wikinger fremde Inseln entdeckten, besiedelten und urbar machten. Genau das wollte er spielerisch erfahrbar machen.

Am Anfang entwickelte er ein Mammutprojekt namens „Kolonisation“, eine Trilogie von Spielen, in die Teuber all seine Ideen einbrachte, komplex und kompliziert. Also reduzierte Teuber die Zutaten, bis am Ende „Die Siedler“ stand, ein Spiel, in dem im friedlichen Wettstreit und doch interaktiv gesiedelt, gehandelt und gebaut wird. Er hatte gelernt, „wie wichtig es ist, einen Spielentwurf wieder und wieder auf Vereinfachungsmöglichkeiten hin zu überprüfen“, schreibt er. „Die Siedler“ kam in der damals strauchelnden Franckh-Spiele-Galerie des Verlags Kosmos unter und erhielt – wegen eines namensgleichen Computerspiels den Beinamen „... von Catan“ – inzwischen heißt es, der besseren internationalen Vermarktbarkeit wegen, schlicht „Catan“.

Damaliger Jury-Chef: Man lernt „die Schönheit des Spielens“

Es wurde ein Riesenhit, weil es in Deutschland auf fruchtbaren Boden stieß. Seit den frühen 70er Jahren gab es in Feuilletons Spielekritiken. 1978 hatten sich einige dieser Rezensenten zusammengetan und den Preis „Spiel des Jahres“ aus der Taufe gehoben, um Spielen von seinem Ruf als Kinderkram zu befreien und als Kulturgut in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern.

27. Juli 1995: Klaus Teuber mit „Die Siedler von Catan“ bei der Preisverleihung zum Spiel des Jahres. Quelle: Spiel des Jahres e.V.

Natürlich wurde „Die Siedler von Catan“ mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, am 27. Juli 1995. Der Schweizer Journalist Synes Ernst, damals Vorsitzender der Kritikerjury, erinnert sich: „Es war eindeutig, dass diese Spiel gewinnt. Es schreibt sich so leicht: ,Das und das Spiel hat das Zeug zum Klassiker.’ Aber hier stimmte es, und das wussten wir.“ Es sei ein „Meisterwerk an redaktioneller Leistung“ – das für damalige Verhältnis recht komplexe Regelwerk wurde durch eine dreiteilige Anleitung quasi während des Spiels erklärt: „Mit ,Catan’“, so Ernst, „haben viele Menschen diese Art des Spielens kennengelernt – und die Schönheit des Spielens“.

Analoge Spiele konkurrieren nicht mit digitalen

„Catan“ wurde international zum Prototyp des „German Games“ (und die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ in diesem Zuge auch zum weltweit bedeutendsten Branchenpreis): einer Gattung Spiele, die auf Aufbau statt auf Zerstörung setzen, auf komplexe Mechanismen und klare Regeln.

„Die Siedler von Catan“ im Jahr 1995. Quelle: Kosmos

Ein weltweiter Boom setzte ein, mit ein paar Jahren Verspätung auch in den USA, vom Silicon Valley aus. Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg ist ebenso „Catan“-Spieler wie Windows-Erfinder Bill Gates (oder die Nerds aus der Sitcom „ The Big Bang Theory“). LinkedIn-Gründer Reid Hoffmann verwendet das Spiel in Vorstellungsgesprächen. Analoge Gesellschaftsspiele konkurrieren heute nicht mit digitalen Angeboten; sie schaffen den Ausgleich dazu: Wer den ganzen Tag vor dem Monitor sitzt, möchte ihn abends auch gerne mal ausschalten.

Bis heute ein „Meilenstein“

„,Catan’ ist ein Meilenstein“, sagt Harald Schrapers, der heutige „Spiel des Jahres“-Vorsitzende: „Die weitere Entwicklung wurde durch dieses Spiel ganz entscheidend geprägt.“ Erfolgreiche Spiele des Jahres gab es auch später noch, „ Carcassonne“ (2001) zum Beispiel oder „Zug um Zug“ (2004). So ein Welterfolg wie Catan wurde keines. Dafür wurde das Angebot immer diverser, die Spielerschaft immer anspruchsvoller. Längst vergibt die Jury neben dem Hauptpreis und dem Titel „Kinderspiel des Jahres“ (seit 2001) auch die Auszeichnung „Kennerspiel des Jahres“, seit 2011, für gehobene Ansprüche.

Die aktuelle Jubiläumsedition von „Catan“. Quelle: Kosmos

Erschienen 1995 gerade einmal 100 neue Spiele pro Jahrgang, sind es heute mehr als 1400. Die Branche floriert, und Deutschland nimmt dabei eine echte Schlüssel- und Vorreiterrolle ein. Der Markt wächst kontinuierlich, im vergangenen Jahr allein im Inland um acht Prozent. In den USA sind die Zuwachsraten zweistellig.

„Catan“ wird zum Familienunternehmen

Kosmos wurde durch den Erfolg von Klaus Teubers zu einem Global Player. „Wir verdanken Catan viel. Es war damals für den Verlag eine bedeutsame Richtungsentscheidung, nicht nur für oder gegen das spezielle Spiel, sondern für oder gegen den ganzen Spielwarenbereich bei Kosmos, der in den Folgejahren kontinuierlich ausgebaut und zu weiteren Erfolgen geführt wurde“, so Heiko Windfelder, Verlagsleitung Kosmos Spielware: „Im Windschatten von ,Catan’ haben sich auch die Kosmos Experimentierkästen und Kinderspiele weiter entwickelt und viele neue erfolgreiche Marken sind entstanden wie ,Die Legenden von Andor’, ,Keltis’, ,Ubongo’ und jüngst die ,Exit’-Spielereihe. Inzwischen pushen sich diese Marken am Markt gegenseitig, wobei ,Catan’ immer eine ganz besondere Bedeutung für Kosmos behalten wird.“

Der Verlag feiert das 25-jährige Jubiläum unter anderem mit einer Sonderedition – und mit einer überdimensionalen Spielfeld-Installation auf der malerischen Insel Mainau im Bodensee. Catan ist überall.

1999 verkaufte Klaus Teuber übrigens sein Zahntechniklabor. 2002 gründete er die Catan GmbH, das wohl einzige Familienunternehmen, das auf einem Spiel beruht: Ehefrau Claudia kümmert sich um die Buchhaltung. Sohn Guido lenkt von den USA aus die dortigen Geschicke Catans. Sohn Benjamin entwickelt mit seinem Vater immer neue Varianten des Spiels, die stets basieren auf der Grundidee: einer Welt des friedlichen Wettstreits und der freundlichen Konkurrenz, ohne Kriege, Armut und Hass – und ohne Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem. Es ist eine bessere Welt.

Was wird „Spiel des Jahres 2020“?

Am Montag, den 20. Juli 2020, wird in Berlin, im trendigen Hotel nhow, die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2020“ vergeben – unter Corona-Schutzbestimmungen, aber doch auch mit kleinem Festakt: Unter anderem wird Klaus Teuber zu seinem 25 Jahre zurückliegenden Titelgewinn mit „Catan“ geehrt.

Drei Spiele gehen ins Rennen um den Hauptpreis: das abstrakte Legespiel „Nova Luna“ von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel (Edition Spielwiese/Vertrieb: Pegasus Spiele, für einen bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 25 Euro), das erzählstarke Städtebauspiel „ My City“ von Reiner Knizia (Kosmos, für zwei bis vier Spielende ab zehn Jahren, etwa 35 Euro) sowie das ungewöhnliche Partyspiel „Pictures“ von Daniela und Christian Stöhr (PD Verlag, für drei bis fünf Spielende ab acht Jahren, etwa 40 Euro).

Chancen auf die Auszeichnung „Kennerspiel des Jahres 2020“ haben „Der Kartograph“ (Pegasus, für einen bis 100 Spielende ab zehn Jahren, etwa 20 Euro), „Die Crew“ (Kosmos für zwei bis fünf Spielende ab zehn Jahren, etwa 14 Euro) und „The King’s Dilemma“ (Horrible Guild/Heidelbär Games, für drei bis fünf Spielende ab 14 Jahren, etwa 75 Euro)

Zum „Kinderspiel des Jahres 2020“ wurde bereits im Juni „Speedy Roll“. von Urtis Šulinskas (Lifestyle Boardgames/Piatnik, für einen bis vier Spielende ab vier Jahren, etwa 27 Euro) gekürt.

Von Stefan Gohlisch