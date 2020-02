„12 Tenors“ singen, 1100 Fans am Aegi schmelzen

Hannover

Handzeichen verraten: Beim Konzert der 12 Tenors im Theater am Aegi sind unter den 1100 Besuchern fast nur Stammgäste. Denen muss Cheftenor Alexander Herzog erst einmal erklären, warum die elf Tenöre vom letzten Mal durch neue Herren ausgetauscht wurden: „Unverbrauchte Stimmen und hinreißende Körper“, fasst er es zusammen, und ab geht es in einen Abend voller Gassenhauer aus Oper, Swing, Rock und Schlager.

Mit „Libiamo ne‘ lieti calici“ aus Verdis „La Traviata“ beginnt’s – und da zeigen die Tenöre, die größtenteils von den britischen Inseln kommen, was sie stimmlich so draufhaben. Im Halbschatten sitzt eine dreiköpfige Band, alle Klänge kommen von zwei Keyboard-Konsolen und einem Schlagzeug. Den Über-Evergreen „Mein kleiner grüner Kaktus“ tragen die zwölf launig vor, dazu ist das Publikum gefragt: Mitklatschen, hollaro!

„Twist and Shout“ als Tanzbuden-Nummer

Die jüngere Popgeschichte gehen die Tenors mutig an, ohne Rücksicht auf große Namen oder vermeintlich definitive Versionen. Das kann klappen, wie bei Claptons ohnehin rührseligem „Tears In Heaven“. Aber braucht man nach Jeff Buckley noch eine Interpretation von Cohens „Hallelujah“?

„Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel pumpt die Truppe zu Bombast-Pop auf und nimmt dem Lied dabei jegliche Nuance. Ähnliches gilt für das Beatles-Medley: Da singen die Tenors „Twist and Shout“ und entlarven das Stück als mittelmäßige Tanzbuden-Nummer – ohne Verve, die Lennons einzelne, röhrende Stimme auf dem Beatles-Erstling dem Stück einmal verlieh. „Hey Jude“ funktioniert da schon besser, da gibt es ja schon einen konzipierten Mitsingpart.

Beim Schlager sind die Fans „Über den Wolken“

„Für die Ladies“ ist ein Medley mit Chubby Checkers „Twist“ und Roy Orbisons „Pretty Woman“, zaghaft stehen ein paar Gäste auf. Richtig aus den Sitzen reißt die 1100 Besucher erst ein Schlager-Mix mit Klaus Lages „1000 und 1 Nacht (Zoom!)“ und Reinhard Meys „Über den Wolken“.

Die gewohnten Opernarien aus dem Programm haben die Tenöre auf ein paar wenige bekannte Melodien verschlankt, die „Carmen“-Ouvertüre und „ Granada“ teilen sich Herzog und Maciej Dziemiańczuk auf und verdienen sich Beifall mit geschmackvollen Versionen. Die Konserven-Streicher bei „Nessun Dorma“ nehmen diesem Klassiker jedoch seine Aura. Mit Princes „Kiss“ und Striptease-Klamauk geht es in die Zugaben, Und der Nachtgruß der zwölf Tenöre heißt – „Time To Say Goodbye“.

Von Lilean Buhl