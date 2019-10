11.000 Fans feiern Sarah Connor in Hannover

Hannover

Zwei Songs später, und alle singen mit: „Hör auf deinen Bauch“ ist die erste Message, die die Sängerin ihrem Publikum in Hannover mitbringt. Es gab Zeiten, da war Sarah Connor nicht die relevanteste Popsängerin Deutschlands mit bundesweiter Resonanz auf einzelne Songzeilen: Dafür brauchte es die Rückkehr zur „Muttersprache“ mit dem gleichnamigen Album 2015, was die Fans der Sprache, die Presse der Themen und Connor selbst des Erfolges wegen überraschte: „Ich dachte, ich habe doch einfach nur ein paar Songs geschrieben“.

Connor will emotionalen Klartext singen

„Herz Kraft Werke“ heißt die Nachfolgetour, und die kräftigen Konsonanten sind das erste Anzeichen von emotionalem Klartext, den Connor singen will – „Einen liebevollen Aufstand“ probt sie öffentlichkeitswirksam mit ihren Songtexten und privater Nächstenliebe: 2015 nahm sie eine Familie syrischer Geflüchteter bei sich zuhause auf, in „Ruiniert“ beklagt Connor heute den Zerfall sicher geglaubter Menschlichkeit.

Mittelfinger für die „AfD-Idioten“

Die Zeile über „AfD-Idioten“, denen sie in Berlin beide Mittelfinger zeigte, bekommt lauten Zwischenapplaus. „Kleinstadtsymphonie“ gibt den 11.000 in der TUI Arena Gelegenheit, eine Ode an Connors Heimatstadt Delmenhorst im Chor zu singen – der Monumentalpop-Soundtrack ist, anders als die Inspiration, ganz und gar nicht provinziell. Ein halbes Dutzend Streicher und bis zu neun Backing-Stimmen stehen hinter der Sängerin auf Plateaus, dazu ein Rockband-Setup mit Keyboard und zwei Perkussionisten. Die Aufstellung variiert, ein Cover-Medley mit „Girls Just Wanna Have Fun“ und „ Billie Jean“ singt Connor im kleinen Kreis und halb akustisch, bei „Bonnie und Clyde“ übertönen die Fans fast ihre Gitarrenbegleitung.

Treue Fans haben Text parat

Salt ‘n‘ Pepas „Whatta Man“ leitet den englischsprachigen Block ein: „From Sarah With Love“ in einer Lounge-Version (treue Fans haben den Text parat) und „The Impossible Dream“, vor dem Connor erzählt, wie sie früher Mariah Carey und Tina Turner vor dem Spiegel in ihre Haarbürste sang – die Nullerjahre-Pop-Nummern geizen nicht mit Diva-Momenten, in denen Stimme und Gesang glänzen. Konstanten, die sich durch Connors Karriere ziehen: Als beste deutsche Popsängerin wurde Connor schon vor ihrer Renaissance betitelt. Bei „Bounce“ und „From Zero to Hero“ tanzt die ganze Halle.

Selfie mit den jüngsten Fans

Immer wieder geht Connor in die Ecken der großen Bühne, winkt einzelnen Besuchern zu und spricht mit den jüngsten ihrer Fans. Heute sind drei kleine Mädels aus der ersten Reihe mutig genug, für ein Selfie mit ihr auf die Bühne zu kommen. Eine unausgesprochene, stark emotionale Beziehung verbindet Sängerin und Publikum von der ersten Sekunde an. „Wer hat heute kinderfrei?“, fragt Connor in den Saal, selbst ist sie vierfache Mutter und schreibt Songs mit Messages, die ihre eigenen Kinder hören sollen: Selbstvertrauen, Toleranz, Optimismus. Manche Lektionen, die das Leben diktiert, sind hart, und immer wieder, erzählt sie, erzählten ihr Fans von Krisen, in denen ihre Songs wichtigen Halt gaben. „Das Leben ist schön“ stellt sich die eigene Trauerfeier vor, „Flugzeug aus Papier (für Emmy)“ ist einem Mädchen gewidmet, was im Pool der Eltern ertrinkt.

11.000 sind plötzlich still

Da können 11.000 nicht anders, als sehr still zu werden. Zu „Bedingungslos“ und „Kommst Du mit ihr“ meldet sich die Band zurück, schnell hat auch das Publikum die gewichtigen Zeilen verdaut und freut sich auf ein Bombast-Finale: Die erste Zeile von „Vincent“ („Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt“), die dem Song einen Hauch Kontroverse verlieh, geht im Jubel unter, mit ihrer Backing-Band singt Sarah Connor die Liebeshymne auf der Vorbühne – sie selbst wirft sich eine Regenbogenflagge um. Nur kurz bleibt sie vor den Zugaben weg, „Es war gut“ klingt nach Abschied, für die Mitsingparts steigt die Sängerin in die ersten Reihen.

„Danke Dir“ für den Ehemann

„Dank Dir“ hat sie für ihren Ehemann Florian Fischer mit ihren Kindern zusammen geschrieben, singt es aber alleine: „Noch ist das ja meine Bühne“. Beim Closer „Wie schön Du bist“ dürfen sich wieder alle fühlen, als stünden sie da oben – 11.000 singen sich mit Sarah Connor in die Nacht.

Von Lilean Buhl