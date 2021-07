1000 Fans feiern Johannes Oerding auf der Parkbühne

Hannover

„Die Tage werden anders sein, nur nicht mehr so wie früher“ heißt eine Zeile aus dem gleichnamigen Lied von Johannes Oerding. Auf dem Cover seines 2009 erschienenen Debüt-Albums „Erste Wahl“ sieht der Singer-Songwriter zwar noch wie ein Boy aus der Waltons Familie aus, mit Hosenträgern und Strubbelfrisur.

Doch wie genau der Text von „Die Tage werden anders sein“ in die momentane Situation passt, macht beinahe ein wenig Angst: „Schmerzbefreit ins Blau hinein, völlig ungehemmt und vogelfrei“, geht es mit dem einstigen Lebensgefühl weiter, denn „das was heute wichtig ist, war früher scheißegal“. Fast schon eine Vorahnung.

Aus 4000 Fans wurden 1000 – wegen Corona

Und so steht der 39-jährige Münsteraner über 12 Jahre später auf der Gilde Parkbühne, dort, wo er vor einigen Jahren noch 4000 Fans begeistern konnte. Nun bestimmt Corona seinen und unseren Alltag, aus 4000 wurden 1000 Fans, und die sitzen auch noch. Inzwischen ist das selbstverständlich und funktioniert unter Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Und trotzdem ist es ausverkauft, der erste von insgesamt 3 Auftritten. „Mein Herz hüpft„, freut er sich. „Lagerfeuer Acoustics“ nennt Oerding seinen Event, und so spielt er mit seinem Quartett mit dem soften Besteck. „Unplugged“, so wie ganz früher, zu Beginn seiner Karriere. Bald wie ein Straßenmusikant. Oerding sitzt auf einem Barhocker, „Keine große Produktion, keine Hundewelpen, kein doppelter Boden, keine Effekte und kein Feuerwerk“. Die Songs hat er zusammen mit seiner vierköpfigen Band neu arrangiert.

Auch ältere Lieder sind darunter, Titel, die er jahrelang nicht mehr gespielt hat. Songs vom ersten Album, „Flieg mit mir“, eine Hommage an seinen verstorbenen Plattenverleger, und natürlich seine großen Hits. Zu „Traurig aber wahr“ imitiert er eine Posaune a Cappella, schlendert am Bühnenrand entlang und ins Feld hinein. Fan-Betreuung mit Maske, die 11-jährige Greta antwortet ihm tapfer. Das Publikum springt von seinen Sitzen auf und tanzt zu Oerdings Melodien und Ohrwürmern, der schmettert derweil im Falsett. Auf der Bühne sind Holzscheite gestapelt, am Bühnenrand lodert ein großes Feuer. Er hat es angezündet. Wir hören schließlich die „Lagerfeuer Acoustics“, an einem verregneten Abend, mit reichlich Matsch und Mücken - „Das Wetter hat Revolverheld mitgebracht, gestern Abend“.

Als Vollblut-Musiker, Entertainer und TV-Star (bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ist er der Gastgeber), genießt er es sichtlich, endlich wieder vor Publikum seine Musik spielen zu können. Ein akustisches Minimum, in dem es an nichts fehlt, mit seiner Band um Moritz, Gitarre, Robin, Bass, Kai, Piano und Simon am Schlagzeug. Gespielt wird auf Holzinstrumenten, auf Westerngitarren und einem Klavier, mit Kontrabass und Schlagzeug, und da ist jeder Song dabei, der in diesen Rahmen passt.

Besonders schön ist es in den Momenten, in denen alles auf eine musikalische und klangliche Wenigkeit reduziert ist, wie „Blinde Passagiere“, mit Oerding zum Klavier, oder „Love Me Tinder“, mit Kontrabass, Fingerschnippen und mehrstimmigem Gesang. Das John-Denver-Cover von „Country Roads“ ist als englischsprachiges Lied ein kleiner Ausreißer, ebenso „Wonderwall“ von Oasis. „Alles brennt“ ist dramatisch und fast schon dystopisch, auch wenn er schnell „Alles wird gut“ dazu singt.

Viele Highlights folgen aus seiner bisherigen Karriere, wie „Und wenn die Welt“, „Alles Okay“ und „Unter einen Hut“, das Lied zum Mann. Mitsing-Songs gibt es selbstverständlich auch: „Hundert Leben“ und „An guten Tagen“. Und sein Lagerfeuer-Abend funktioniert richtig gut, die Fans hält es schon lange nicht mehr auf ihren Stühlen. Johannes Oerding lebt für die Bühne, die Musik und sein Publikum. Und die spüren das. Hundertprozentig.

