Der DGB fordert einen Niedersachsen-Fonds

Der DGB Niedersachsen und seine Mitgliedsgewerkschaften haben den zweiten Teil ihres Corona-Konjunkturprogramms vorgestellt. Darin fordern die Gewerkschaften unter anderem einen landeseigenen Investitionsfonds für langfristige Infrastrukturmaßnahmen und einen Rettungsschirm für Kommunen. „Die Lage ist ernst“, sagte der niedersächsische DGB-Chef Mehrdad Payandeh. Zwischen Harz und Heide dürfte das Wirtschaftswachstum in 2020 wegen des zweimonatigen Corona-Shutdowns um bis zu 17 Prozent schrumpfen.

Niedrigste Pro-Kopf-Ausgaben

Niedersachsen verzeichne im Vergleich mit den anderen Bundesländern mit 175 Euro pro Kopf die niedrigsten Corona-bedingten Ausgaben je Einwohner (Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein). Zum Vergleich: In Bayern liegt der Wert bei rund 3000 Euro. Deswegen brauche man ein „wirkungsvolles Konjunktur- und Investitionsprogramm für Niedersachsen“, das zugleich nachhaltig und langfristig sei, aber auch zeitnah Impulse setze. Den ersten Teil der Vorschläge hatte der DGB Ende Mai vorgestellt: Darin wurde eine „sozial-ökologische Verkehrswende“ mit abgestuften Prämien für E-Mobile und einem Zwei-Euro-Umweltticket gefordert.

Landeseigener Investitionsfonds

Am Dienstag folgte der zweite Teil des Gewerkschaftsplans. Zentrales Element ist die Forderung nach einem landeseigenen Investitionsfonds, so dass unabhängig vom jährlichen Landeshaushalt langfristige Infrastrukturprojekte gestemmt werden können – etwa die Sanierung von Krankenhäusern und Schulen, die Digitalisierung oder soziale Wohnungsbauprojekte. Mit einer Milliarde Euro Eigenkapital vom Land könne der Fonds zehn Milliarden Euro an Anleihen aufnehmen. Angesichts des Zinsniveaus sei das eine „historische Chance“. „Jeder nutzt diese günstige Finanzierung, nur der Staat nicht“, findet Payandeh. Die Infrastruktur des Landes brauche „nicht nur einen frischen Anstrich, sondern muss grundsaniert und klimafreundlich modernisiert werden“.

Rettungsschirm für Kommunen

Weiterhin notwendig seien ein Rettungsschirm für Kommunen, mehr Personal für Schulen, Gesundheit und Polizei, eine Stärkung der Tarifbindung (etwa, indem Tariftreue in öffentlichen Aufträgen verankert wird) und (als Lehre aus der Corona-Krise) eine Absicherung der Wertschöpfungsketten und ein Lieferkettengesetz: „Wir haben erlebt, wie abhängig wir von Lieferungen aus dem Ausland sind“, betont Laura Pooth, Niedersachsen-Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Bei Produkten wie Schutzkleidung und Medikamenten müsse da „ein Umdenken eingeleitet werden“, diese müssten auch im Inland produziert werden. IG-BCE-Landesbezirksleiter Ralf Becker skizzierte zudem Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage wie die Gründung eines Länderfonds, um das Kurzarbeitergeld flächendeckend auf mindestens 80 Prozent aufzustocken. Zudem müssten systemrelevante Berufe, etwa in der Pflege, langfristig aufgewertet werden.

Die Kosten für das Gesamtprogramm sind offen, laut Experten liegt der Investitionsbedarf deutschlandweit bei 100 bis 150 Milliarden Euro, hieß es. Für Niedersachsen würde das Kosten von zehn bis 15 Milliarden Euro bedeuten.

