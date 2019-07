LANGENHAGEN

Der neue Vorstand der Expert-Gruppe ist zufrieden: Man habe es geschafft, wichtige Entwicklungen anzustoßen, sagte Stefan Müller, seit sieben Monaten Vorstandschef des Verbundes von Elektronikhändlern, bei der Bilanzvorlage. Müller war im Dezember 2018 ins Amt berufen worden, nachdem Vorgänger Jochen Ludwig nach nur wenigen Monaten überraschend das Handtuch geworfen hatte.

Umsatz geht zurück

Zwar sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 um 1,2 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro zurückgegangen, dafür konnte der Gewinn mit 5,9 Millionen Euro fast verdoppelt werden. Man habe zugleich Investitionen verschoben und an vielen Stellen gespart, hieß es. Vor allem aber habe der neu formierte Vorstand um Müller (vorher langjähriger IT- und Logistik-Vorstand der Gruppe) bei Zukunftsthemen wie Telekommunikation das Ruder in den ersten Monaten des Jahres 2019 rumreißen können.

Neuer Service

Hatte die Expert-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr im wichtigen Zukunftssegment Telekommunikation noch 0,6 Prozent Umsatzrückgang verzeichnet (Marktwachstum: plus 8,6 Prozent), legte der Umsatz in dem Bereich von Januar bis April 2019 um 6,5 Prozent zu – während der Markt 1,6 Prozent verlor. Zu verdanken sei das wohl auch dem Anfang des Jahres neu eingeführten „Services rund ums Smartphone“. Bereits jetzt würden 100 der bundesweit 410 Standorte und 275 Fachmärkte einen Ankauf-Service für ältere Smartphones anbieten, bald sollen es 200 sein.

Sofort-Smartphone-Reparatur

Weitere Dienstleistungsangebote sind die Sofort-Smartphone-Reparatur sowie Hilfe beim Datenmanagement. Damit will man auch die junge Kundschaft in die Läden holen – bisher liegt das Durchschnittsalter der Kunden bei Anfang 40. Zum ersten Mal legt die Gruppe zudem einen eigenen Mobilfunktarif (8,99 Euro monatlich) für Einsteiger auf. Auch beim Online-Handel sei man jetzt auf der richtigen Spur: Bis Ende 2022 sollen im Internet Umsätze von 200 Millionen Euro generiert werden, das entspricht einem Anteil von acht Prozent.

Von INKEN HÄGERMANN