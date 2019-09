Zugegeben, sie ist etwas in die Jahre gekommen: Die Webcam. Doch bei Youtube gibt es neben zahlreichen Gaming-Streams aus Privathaushalten noch immer auch klassische Webcams von Naturspektakeln, Tieren und Traumorten, die ihre Zuschauer mit auf die Reise nehmen. Wir haben sieben besondere Live-Schalten rund um den Globus zusammengestellt.

Geschäftiges Treiben am Times Square

Wen es in den Trubel der Weltmetropolen zieht, ist an diesem Platz bestens aufgehoben: Der Times Square. Mit rund 40 Theatern, zahlreichen Restaurants, Geschäften und Kinos ist die berühmte Kreuzung im Herzen Manhattans eine der belebtesten Fußgängerzonen der Welt. Diese Live-Webcam aus New York zeigt unter anderem, was sich auf den bunten Werbetafeln abspielt und welche Broadway Shows anstehen.

Abheben mit der ISS

Die ganze Welt von oben sehen: Die Webcam der Internationalen Raumstation ISS zeigt rund um die Uhr Aufnahmen aus dem Orbit. Der Livestream von Space Videos blendet zudem den offiziellen " ISS Tracker" ein. So können Zuschauer verfolgen, wo sich die Raumstation aufhält, denn nicht immer sind die Kontinente und Meere unter den dicken Wolkenschichten deutlich zu erkennen.

Flauschige Katzen-Schule

Was wäre das Internet ohne Katzen? In der "Kitten Academy" dreht sich alles um niedliche Haustiere. Die Pflegestation in Connecticut in den USA nimmt gerettete Tiere auf, um sie aufgepäppelt schließlich in die Hände neuer Besitzer zu geben. Derzeit tummeln sich 10 Katzen und Kätzchen in der Academy. Der Youtube-Kanal hat mehr als 200.000 Abonnenten und ist seit April 2016 ununterbrochen live.

Elefanten in Südafrika beobachten

Direkt aus der unmittelbaren Nähe eines Wasserlochs streamt diese Webcam von "Explore Africa". Der bei Elefanten und anderen Wildtieren beliebte "Tembe Elephant Park" ist ein 30.000 Hektar großes Naturschutzgebiet im Norden Südafrikas. Neben Elefanten fühlen sich Büffel, Nashörner, Löwen und Leoparden an der Wasserstelle wohl. Auch Zebras, Giraffen, Hyänen, Nilpferde und Antilopen zeigen sich vor der Kamera. Und wer Glück hat, kann sogar dem Dickhäuter-Nachwuchs beim Baden zuschauen. Dank Nachtsichtkamera sind die Tiere auch im Dunkeln zu beobachten.

Weltweite Vulkane

Die Aktivität von bis zu sieben verschiedenen Vulkanen dokumentiert dieser Livestream von "Volcanoverse". Mit dabei sind unter anderem der Popocatépetl in Mexiko, der Sakurajima in Japan, der Kilauea auf Hawaii und der Masaya in Nicaragua. Neben den Vulkanen zeigt der Kanal auch die aktuellsten Erdbeben rund um den Globus an.

Farbenfrohe Fische im Monterey Aquarium

Mit rund 35.000 Tieren zählt das Monterey Bay Aquarium in Kalifornien, das auf dem Gelände einer ehemaligen Fischfabrik erbaut wurde, zu den größten der Welt. Beruhigend schwimmen Quallen, Haie und Rochen vor der Webcam durch das felsige Riff. Wer genauer hinschaut, erkennt auch Exemplare des pazifischen Engelhais oder des Leopardenhais.

Weißer Strand in der Karibik

Türkises Wasser, wehende Palmen und schneeweißer Sand - so lässt es sich aushalten: Die rund acht Quadratkilometer große britische Jungferninseln Jost van Dyke, die nach einem niederländischen Piraten benannt wurde, ist ein einsamer Traumort mitten in der Karibik. Der Strand White Bay ist nur mit der Fähre oder dem Privatboot zu erreichen. In der "Soggy Dollar Bar", aus der der Livestream übertragen wird, wurde übrigens der "Pain Killer" - ein Cocktail-Klassiker aus Rum, Ananas- und Orangensaft und Kokosnusslikör - erfunden.

Von Mila Krull/RND