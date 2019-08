Köln

Es dauerte nur wenige Stunden, da waren bereits alle der insgesamt 1000 Tickets für die Opening Night der Gamescom 2019 ausverkauft. Das Interesse an der größten Video- und Computerspielemesse der Welt scheint ungebrochen. Erstmals wird die Gamescom mit einem offiziellen Live-Event eröffnet. Die Gaming-Messe findet vom 20. bis 24. August 2019 in Köln statt.

Der Videospielkritiker und Fernsehmoderator Geoff Keighley führt durch die Opening Night. Der Kanadier dürfte Spielern vor allem als Gründer und Host der jährlich stattfindenden „Game Awards“ bekannt sein. Für Prominenz sorgen aber auch Auftritte von Stars aus der Gaming-Branche. Gespannt sein dürften Gamer vor allem auf Hideo Kojima. Der Japaner wird sein neuestes Spiel „Death Stranding“ vorstellen.

Gamescom Opening Night im Livestream

Wer sich kein Ticket sichern konnte, muss die englischsprachige Show nicht verpassen. Die Opening Night wird nämlich per Livestream auf Youtube, Twitch, Mixer und gamescom now übertragen. Mehr Informationen gibt es hier.

Los geht es pünktlich zum Start des Events um 20 Uhr am Montag, den 19. August 2019. Die Eröffnungs-Show findet in der Messehalle 11.3, in der „Event-Arena“ statt. Der Zutritt ist ab 18 Jahren.

Highlights auf der Gamescom Opening Night

Zur Eröffnung der viertägigen Spielemesse werden Weltpremieren und Neuankündigungen präsentiert. Mehr als 15 Publisher nutzen das Live-Event, um dem Fach- und Publikum einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie in den nächsten Tagen erwartet. Zu den Ausstellern, die bei der Opening Night 2019 unter anderen dabei sein werden, gehören namhafte Spiele-Publisher wie Nintendo, Ubisoft, Sega oder Bethesda. Doch auch einige Indie-Studios werden bei dem Live-Event vertreten sein.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Hideo Kojima. Der berühmte Spieleentwickler war von 2011 bis 2015 Vizepräsident des japanischen Spieleherstellers Konami. Bekannt wurde Kojima durch die für die Branche revolutionäre Videospielreihe „Metal Gear“. Auf der Opening Night wird der Japaner Einblicke in das Videospiel „Death Stranding“ geben, welches am 8. November 2019 veröffentlicht wird.

Gamescom 2019 mit erweiterter Fläche

Die „gamescom: Opening Night Live“ findet auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Erwartet werden rund 1500 Gäste. Das Spezial-Event ist nur eine von mehreren Neuheiten, die bei der Gamescom 2019 eingeführt werden. So soll es in diesem Jahr erstmals ein „Indie-Village“ und eine „Event-Arena“ geben, in der auch die Eröffnungs-Show stattfindet. Zudem wird das Areal der Messe mit 210.000 Quadratmetern in diesem Jahr größer sein als jemals zuvor. Insgesamt werden über 1000 Aussteller aus über 50 Ländern erwartet.

Damit das Gedränge nicht wie im vergangenen Jahr sehr groß ist, hat die Koelnmesse die Fläche erweitert und Durchgänge verbreitert. Insgesamt soll die Infrastruktur besser sein als zuvor. Partnerland ist Holland. Mit dem Motto „Gemeinsam sind wir Games“ stellt die Messe dieses Jahr ihre Community in den Mittelpunkt.

Von RND/pf/dpa