Lieferengpässe bei McDonald‘s - Medien berichten von Hackerangriff

Hannover

Die Fast-Food-Kette McDonald‘s kämpft aktuell gegen Lieferengpässe. Grund dafür seien „operative Schwierigkeiten bei unserem Logistikpartner HAVI“, wie ein Sprecher des Unternehmens der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) am Montag mitteilte. „Dadurch kann es teilweise zu Beeinträchtigungen bei der Belieferung unserer Restaurants sowie in der Folge mancherorts auch zu ausverkauften Produkten kommen.“ Wie lange der Engpass andauern könnte, sei noch unklar.

Einigen Medienberichten zufolge könnte hinter den Schwierigkeiten ein Hackerangriff auf den Logistikpartner stecken. So solle das Duisburger Unternehmen HAVI Logistics GmbH auch die Nordsee-Kette beliefern. Dort wurde in einigen Filialen durch einen Aushang auf einen Cyberangriff als Ursache hingewiesen, berichtet die „HAZ“. McDonald‘s oder HAVI selbst bestätigten das bislang allerdings nicht. Ob die Lieferengpässe möglicherweise auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen könnten, ist ebenfalls unklar.

Welche Produkte betroffen sind nicht pauschal zu beantworten

„Wir arbeiten mit allen Beteiligten daran, die Auswirkungen für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten und das Problem zeitnah zu lösen“, sagte ein McDonald‘s-Sprecher weiter. Die Beeinträchtigungen könnten sich bundesweit in unterschiedlichem Ausmaße zeigen. Eine pauschale Aussage darüber, welche Restaurants und welche Produkte betroffen seien, ließe sich daher nicht machen, hieß es.

HAVI liefert laut der Ostsee Zeitung (OZ), das gesamte Sortiment an die McDonald‘s-Filialen. Das Unternehmen gehöre zu einer der führenden Logistik-Partner in der Food-Service-Branche und beliefere neben McDonald‘s und Nordsee auch KFC, Domino‘s und Backwerk.

RND/mr