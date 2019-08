Hongkong-Proteste: Youtube kennzeichnet öffentlich finanzierte Videos

Die Google-Tochter Youtube hat angekündigt, Videos, die von Regierungen oder der öffentlichen Hand mitfinanziert wurden, künftig zu markieren. In Deutschland und acht weiteren Ländern ist das neue Feature bereits verfügbar. Nun wurde es auch in Hongkong ausgerollt, wie das Portal "TechCrunch" berichtet. Unter anderem wurden die chinesischen Sender Xinhua, CCTV und CGTN mit Labels versehen, die auf die Wikipedia-Seite des jeweiligen Mediums weiterleiten.

Youtube kennzeichnet staatlich und öffentlich finanzierte Videos. Quelle: Youtube/New China TV/Screenshot

Erst in der vergangenen Woche hatte Youtube einen Verbund aus mehr als 200 chinesischen Kanälen gesperrt, die nach Angaben des US-Unternehmens koordiniert Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong gemacht hatten. Auch Twitter und Facebook hatten zuvor zahlreiche Beiträge und Accounts gelöscht.

In den Nutzungsbedingungen von Youtube heißt es zu den neuen Labels: "Wenn ein Kanal einem Nachrichtenverlag gehört, der von einer Regierung oder öffentlich finanziert wird, wird auf der Wiedergabeseite der Videos auf seinem Kanal möglicherweise ein Panel mit Informationen zum Herausgeber angezeigt." Mit Hilfe der Hintergrundinformationen will Youtube seinen Nutzern helfen, "die Quellen der Nachrichten-Videos besser zu verstehen". Das Label basiere auf Wikipedia-Informationen und anderen dritten Quellen. "Dabei handelt es sich nicht um einen Kommentar von Youtube zur Ausrichtung des Herausgebers oder einem redaktionellen Einfluss der Regierung", heißt es weiter.

In Deutschland werden unter anderem Videos von ARD und ZDF mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Auch in den USA, Großbritannien, Irland, Indien, Frankreich, Spanien, Italien und Polen kennzeichnet Youtube Kanäle wie BBC oder Voice of America.