Köln

Der US-amerikanische Spieleentwickler Bethesda ist bekannt für beliebte Videospielreihen wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom. Auf der diesjährigen Gamescom bietet der Publisher Fans die Möglichkeit, die neuesten Teile der Reihe anzuspielen und lädt darüber hinaus zu zahlreichen besonderen Events ein.

Wo kann man Bethesda auf der Gamescom 2019 finden?

Gemeinsam mit dem Hardware-Partner ASUS wird Bethesda in Halle 8 an Stand C020 – B021 zu finden sein.

Bethesda Games: Was wird auf der Gamescom spielbar sein?

Bethesda legt einen klaren Schwerpunkt auf den bald erscheinenden Titel DOOM Eternal. Zudem wird es ein neues Warteschlangenkonzept geben, das für kürzere Warteschlangen sorgen soll. DOOM Eternal ist darüber hinaus nicht nur direkt bei Bethesda anspielbar, sondern kann auch bei Xbox in Halle 8 oder bei Google Stadia in Halle 9 getestet werden.

Eine Besonderheit des Bethesda-Standes wird außerdem der spezielle DOOM-Helm aus der Collector’s Edition sein. Mit diesem können sich Spieler in den DOOM-Slayer verwandeln und in einzigartiger Kulisse für Fotos posieren.

Gronkh im Meet & Greet von Bethesda

Es ist kein Geheimnis, dass zahlreiche deutsche Let‘s Player und YouTuber auf der Gamescom unterwegs sind, einige von ihnen beruflich, andere auch ganz privat. Am Bethesda-Stand wird sich einer von Deutschlands beliebtesten Let‘s Playern die Ehre geben: Gronkh, eigentlich Erik Range, ist am 23. August von 9-18 Uhr in der RedBull Area auf P8 anzutreffen.

Ihr seid am Freitag den 23.08. auf der gamescom in Köln und habt Bock, Gronkh persönlich zu treffen? Wir verlosen 50 x 2 exklusive Tickets für das Traditions-Meet-and-Greet an unserem #DOOM-Stand! Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr hier: https://t.co/5aUMof9P3G pic.twitter.com/Gq1DIFWhU2 — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) August 2, 2019

Sonstige Bethesda-Events bei der Gamescom 2019

Bethesda lädt im Rahmen der Gamescom zu einigen weiteren besonderen Events ein. Dazu gehören:

Fallout Camp Premiere am 22. August 2019: In der Kölner Bar Meltdown treffen sich um die 150 Fallout-Fans, um sich auszutauschen, zu feiern und gemeinsam zu zocken. Zudem gibt es auch etwas zu gewinnen. Anmelden können sich Interessierte über die dazugehörige Facebook-Seite.

ESO-Taverne am 24. August 2019: Im Szene-Viertel Ehrenfeld im Lokal Herbrands findet das größte Community-Event von The Elder Scrolls Online weltweit statt. Rund 400 Fans werden erwartet, die sich untereinander austauschen oder mit den Entwicklern ins Gespräch kommen können. Anmelden können sich Interessierte via Mail hier.

Bethesda Livestream von der Gamescom 2019

Bethesda wird täglich aus dem MainStream-Studio vom Stand in Halle 8 senden. Der Livestream mit eigenem Programm ist über Twitch erreichbar: Hier geht es zum Bethesda-Stream.

