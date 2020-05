Kaufprämie: Die Autoindustrie kann nicht alles haben

Hannover

Im Rückblick erinnert man sich ja oft vor allem an die guten Dinge. Und so wundert es kaum, dass die Autoindustrie gern auf die Finanzkrise verweist und wie sinnvoll es war, dass man damals die Abwrackprämie hatte. Die verhinderte Kurzarbeit, kurbelte die Konjunktur an, und viele Deutsche hatten nachher ein schönes neues Auto. Müsste doch jetzt wieder funktionieren, denkt man da in den Konzernzentralen der Hersteller.

Tourismusbranche geht es schlechter

Doch in Corona-Zeiten ist alles anders: Nahezu alle Branchen in Deutschland sind von der weltweiten Pandemie betroffen, und den meisten geht es gerade bedeutend schlechter als der deutschen Autoindustrie. Etwa dem Tourismus oder der Veranstaltungsindustrie, die seit fast zwei Monaten komplett auf null heruntergefahren sind, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen.

Anzeige

Nachhaltig, nicht maßlos

Ja, die Autobranche ist die wichtigste Schlüsselindustrie des Landes. Doch man kann nicht alles haben: Kurzarbeitergeld kassieren, Dividenden auszahlen und dann noch eine Corona-Kaufprämie obendrauf. Zumal die Mehrheit der Deutschen sich sowieso keinen Neuwagen leisten kann und ein Kaufanreiz vor allem dazu führen würde, dass finanziell besser gestellte Verbraucher ihren ohnehin geplanten Autokauf vorziehen würden. So darf ein nachhaltiges Konjunkturprogramm nicht aussehen.

Weitere NP+ Artikel

Auch interessant:

Fridays for Future protestieren gegen Abwrackprämie 2.0

Von Inken Hägermann