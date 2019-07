HANNOVER

Ginge es nach der Studie der Bertelsmann-Stiftung, sollten rund 800 der knapp 1400 Krankenhäuser in Deutschland schließen. In Niedersachsen reagiert man mit Unverständnis auf die Forderung. Sozialministerium und die Krankenhausgesellschaft verweisen darauf, dass die Krankenhausversorgung im Flächenland Niedersachsen nicht gefährdet werden dürfe. Aktuell gibt es zwischen Nordsee und Harz gut 170 Kliniken mit rund 40 000 Betten.

Das Niedersächsische Sozialministerium unter Ministerin Carola Reimann teilte mit, dass im Koalitionsvertrag Wohnortnähe von Krankenhäusern vereinbart sei. Die Rahmenbedingungen im Flächenland Niedersachsen seien anders als in den Regionen, mit denen sich die Studie befasst. Die in der Studie als „dünn besiedelt dargestellte Region Wermeskirchen“ habe eine Bevölkerungsdichte von 465 Personen pro Quadratmeter. „In Niedersachsen liegt der Durchschnitt bei 168, im Heidekreis nur bei 78 Einwohnern pro Quadratkilometer“, so das Ministerium. Maßgeblich für eine hochwertige medizinische Versorgung sei „die Modernisierung der Krankenhäuser“.

„Abbau ist keine flächendeckende Option“

Kritik kam von der niedersächsischen Krankenhausvereinigung. „Abbau und Zentralisierung von Krankenhäusern sind keine flächendeckende Option“, sagte Vize-Geschäftsführer Marten Bielefeld. Zudem sei die Einschätzung der Studie, dass die medizinische Versorgung nur in Großkrankenhäusern gut oder besser werden könne, „unbelegt“. Es funktioniere nicht, „pauschal mit dem Rasenmäher“ Krankenhäuser für überflüssig zu erklären. „In einem Flächenland muss man sich immer die Situation vor Ort ansehen“, so Bielefeld. Auch habe sich in den vergangenen Jahren viel getan: Es stimme nicht mehr, dass alle Krankenhäuser alle Leistungen anbieten würden.

Positiv reagierte der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe: Die Diskussion über die Zahl der notwendigen Kliniken sei „lange überfällig“. „Die Patientensicherheit leidet derzeit an einer über die verfügbaren Personalressourcen hinweg aufgeblähten Krankenhauslandschaft.“ Es sei auch Teil der Wahrheit, dass die Qualität der medizinischen Versorgung nicht gehalten werden könne, wenn kein Pflegepersonal zur Verfügung stehe.

Immer wieder mussten Stationen schließen

Tatsächlich mussten in der Region Hannover mehrfach Stationen wegen Personalmangels schließen. Beim Diakoniekonzern Diakovere hieß es, man verfüge bereits ausschließlich über Häuser mit „Schwerpunkt- und Spezialversorgung“. Kleinere Standorte seien schon vor Jahren geschlossen worden. Damit habe man sich „im Einklang mit den Qualitätskonzepten des Bundes entwickelt“.

Beim Klinikum Region Hannover, zu dem zehn Kliniken mit rund 3400 Betten gehören, hieß es, einfache Lösungen gebe es nicht. Es greife zu kurz, die Diskussion auf die Zahl der in Deutschland notwendigen Krankenhäuser zu beschränken. Vielmehr müsse man fragen, „welche medzinische Versorgung gewollt und auch zukunftsfähig sei – besonders in der Fläche“. Ein breites Versorgungsangebot bei gleichzeitig hoher Spezialisierung lasse sich in der Regel nur in Ballungszentren aufbauen. Aufgrund der Struktur als regionaler Verbund könne das KRH „diesen Spagat abbilden“. Es gab in der Vergangenheit häufiger Diskussion darüber, ob auch das zum KRH gehörende Krankenhaus in Lehrte geschlossen werde müsste. Anfang des Jahres wurde beschlossen, das Haus mit dem Aufbau einer Geriatrie aufzuwerten.

Von Inken Hägermann