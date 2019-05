Garbsen/Tel Aviv

Eine Ärztin hält am Krankenbett die Hand von Garbsens ESC-Hoffnung Carlotta Truman (19) – eine Szene, die zum Glück nicht den Auftritt am Sonnabend in Tel Aviv zusammen mit Laurita Spinelli (26) gefährdet. Die blonde Hälfte des Duos „S!sters“ drehte mit Schauspielerin Mirka Pigulla (34) eine Folge der ARD-Serie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“. Puh!

SERIEN-ROLLE: ESC-Star Carlotta Truman (Mitte) hat bei „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ einen ARD-Gastauftritt. Die Ärztin spielt Mirka Pigulla, Lukas Zumbrock hält Trumans Hand. Quelle: ARD/Jens Ulrich Koch

In Israel entbrennt gerade ein Hype um die deutschen Sängerinnen, die mit dem Lied „Sister“ antreten. Montag bummelten die beiden über den Karmel-Markt in Tel Aviv, die jungen Frauen wurden nicht nur von deutschen Fans erkannt und fotografiert.

Tel Aviv : Partystimmung in der Konfliktregion

Spüren sie etwas von der Situation in der Konfliktregion? „Man ist immer so abgeschottet von dem, was hier passiert, deshalb ist es gut, mal hierzusein“, findet Truman. Spinelli schwärmt von der „wunderschönen Stadt mit so offenen Menschen. Tatsächlich spürt man den ESC überall hier in der Luft in Tel Aviv, alle Menschen sind in Partystimmung“.

Pre-Show und Public Viewing in Garbsen

Auch Trumans Heimat Garbsen ist in Partystimmung – „Daumen drücken für Carlotta“ ist Sonnabend das Motto auf dem Rathausplatz. Bis zur Entscheidung nach Mitternacht gibt es ein Public Viewing der Eurovisions-Übertragung der ARD, zwischen 18 und 20.15 Uhr geht’s ganz nah ran an Carlotta Truman aus dem Garbsener Ortsteil Horst.

SONNABEND WIRD ES ERNST: Carlotta Truman (links) und Laurita Spinelli treten als „S!isters“ beim ESC an. Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Die Pre-ESC-Show mit Medienpartner Neue Presse moderiert Carlotta-Kenner Christoph Dannowski (53), er hat Gäste auf die Showbühne eingeladen, die mit der 19-Jährigen eng verbunden sind. RTL-Bäcker René Oliver (25), ein Freund seit Kindertagen. Nicole Lavacca, Carlottas Mathe- und Kunst-Lehrerin an der Caroline-Herschel-Realschule. Anca Graterol (66), ihre erste Produzentin. Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (62) ist dabei, auch die jüngere Schwester Rubi und Mama Kimberly Truman sprechen über ihren Liebling. Und: Es gibt eine Live-Schalte nach Israel zu Imre Grimm (46), der für das RedaktionsNetzwerk Deutschland aus Tel Aviv berichtet.

Von amt/DAN