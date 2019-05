Hannover

Warum sind Sie Wirt geworden?

Aus Liebe zu meinem Beruf. Ich wusste schon mit elf Jahren, dass ich mich in der Gastronomie selbstständig machen will. Für diesen Traum musste ich hart arbeiten, meine Erfahrungen sammeln, schauen und lernen, was sich Gäste wünschen, wie man auf sie zugeht. Aber es hat sich gelohnt, es ist ein riesiger Erfolg für mich geworden.

Was macht Ihr eigenes Restaurant nun aus?

Es gibt bei mir Pasta, Pizza und Vorspeisen, aber vor allem Tagesempfehlungen. Wir kaufen eher spontan ein, was es gerade gibt. Und es lohnt sich, die Empfehlungen zu probieren! Außerdem habe ich mich mit dem Laden auch selbstverwirklicht. Vorher war in den Räumen ein Krankenpfleger, es gab weiße Raufasertapete, nun ist alles nach meinem Geschmack. Gedämpfte, aber warme Farben schaffen Gemütlichkeit, es ist ein bisschen barock, das ist mein ganz eigener Stil.

Wohin gehen Sie gerne, um etwas zu essen oder zu trinken?

Ich gehe sonntags gerne in die Rotonda, da kann man sehr gemütlich sitzen. Ich habe dort selbst 18 Jahre gearbeitet. Und manchmal setze ich mich auch einfach an den Maschsee, schaue auf das Wasser und trinke ein Becks Gold.

Ihr Lieblingsgericht aus Mamas Küche?

Die Spaghetti Arrabiata mit untergerührten Kirschtomaten und Parmesan.

Ihr Lieblingsgericht von Ihren Tagesempfehlungen?

Wenn wir ein Duett aus Spaghettini mit Trüffeln und Steinpilzen haben.

Gibt es etwas, das Sie nie essen würden und was nie auf Ihre Speisekarte käme?

Ich esse keinen Matjes. Auf unsere Karte käme nie Pizza mit Ananas.

Was braucht ein guter Wirt?

Kontinuität, Disziplin und Freundlichkeit. Für die Gastronomie muss man geschaffen sein, da kann man vieles nicht lernen.

Gastronomie stresst – wie schaffen Sie Ausgleich?

Mit schlafen und joggen. Aber es kann auch positiver Stress sein, es ist immer eine Frage der Koordination.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Ein Gast, der sich inspirieren lässt. Er kommt und schaut sich um, er nimmt wahr, dass etwas schön ist, interessiert sich nicht nur für das Essen, sondern auch die Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich viele solcher Gäste habe, die Liebe zum Detail zu schätzen wissen.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Wenn man das Lachen verlernt, sich durch den Stress oder kleine Unstimmigkeiten die Laune vermiesen lässt.

Welche Lebensmittel würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?

Alles für mein Lieblingsgericht: Spaghetti, Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Gewürze für die Arrabiata und Parmesan.

Von Eva-Maria Weiss