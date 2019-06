Hannover

Es ist eine der häufigsten Fragen, die Janina Schmiedel (37) gestellt bekommt: Nein, sie selbst hat keine Kinder. Das ist aber kein Hindernis für die Hannoveranerin, sich nicht mit Kindern auseinanderzusetzen. „Man qualifiziert sich ja nicht nur durch Elternschaft“, so die Autorin des Buches „How to survive Kinder: Zum Lachen und Haareraufen – wie sie den Alltag mit Kindern meistern und dabei die Nerven behalten“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 224 Seiten, 9,99 Euro), das vor Kurzem erschienen ist.

Das Besondere: „Das Buch handelt nicht explizit von der Eltern-Kind-Beziehung, es geht um den allgemeinen Umgang mit Kindern. Und zwar um respekt- und humorvollen“, erklärt die promovierte Germanistin. Immer mal wieder betont die 37-Jährige während des Gesprächs mit der NP, dass sie keinen Erziehungsratgeber verfasst hat: „Ich schreibe nicht vor, wie man erzieht“.

Schmiedel beschreibt, wie man „Nerven aus Stahl“ bekommt

Dafür schreibt Schmiedel auf ziemlich humorvolle Art, „wie man das Chaos unbeschadet übersteht und sich ein Nervengerüst aus Stahl zulegt“. Es war ihr Literaturagent, der der Frau aus Döhren („Hannovers schönster Stadtteil überhaupt“) den Auftrag verschaffte, diesen Teil der „How to survive“-Reihe zu übernehmen. „Das wäre doch was!“, dachte die Autorin, die bereits ein Buch mit „skurrilen Kurzgeschichten“ (Titel: „Australisches Sofa und der Krieg: Absurdes aus dem Schmonzettenkompressor“) veröffentlicht hat.

Erfahrungen mit Kindern hat sie allemal. Zum einen ist sie mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen, „schon das hat mich inspiriert“, sagt sie und lacht. Dann hat sie sich in der Döhrener Kirchengemeinde St.Petri 15 Jahre lang ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Mentoring-Programm „Balu und Du“ engagiert. „Das war eine tolle Erfahrung“, zieht sie Bilanz. Während des letzteren Projekts hat sie beispielsweise ein Mädchen im Grundschulalter regelmäßig einmal in der Woche getroffen und bewusst Freizeitaktivitäten wie Fahrradfahren unternommen. „Es sind viele schöne Erlebnisse gewesen. Und es hat viel Freude bereitet, den Kindern eine Welt zu zeigen, die ihnen Eltern aufgrund von Überforderung wegen Scheidungssituationen und Ähnlichem nicht bieten konnten.“

„Unter Kindern gibt es ebensoviele Zicken, Chaoten, Raufbolde“

Was der Autorin bei der Ausarbeitung des Buchs geholfen hat, war ihre Ausbildung: „Ich denke sehr strukturiert, habe viel wissenschaftlich gearbeitet.“ Hauptsächlich liest sie Korrektur bei wissenschaftlichen Arbeiten aller Art. Einer von Schmiedels Ansätzen im Buch ist, dass Kinder – wie Erwachsene auch – höchst unterschiedliche Charaktere haben. Schon ganz am Anfang ihres Buches geht sie auf diesen Aspekt ein und schreibt: „Unter Kindern gibt es ebenso viele Zicken, Chaoten und Raufbolde.“ Und auch wenn sich Erwachsene tendenziell seltener in der Fußgängerzone vor der Eisdiele auf den Boden werfen und schreien „Ich wollte aber Waldmeister“ – Schmiedel sieht trotzdem Parallelen: „Erwachsene fluchen beim Autofahren, drängeln sich an der Supermarktkasse vor und lästern über Arbeitskollegen.“

Wenn alle zuhören, obwohl keiner schreit

Ihr geht es hauptsächlich darum, „wie man gut miteinander auskommt. Ganz egal, in welcher Beziehung man zum Kind steht.“ Bei ihren Recherchen hat Schmiedel überlegt, ob Erwachsene nicht womöglich zweierlei Maßstäbe anlegen, und vielleicht selbst Konflikte anders austragen sollten. „Ein strenger Erziehungsstil kann genauso gut funktionieren, wie der lockere. Man muss es dementsprechend vertreten.“ Sie erinnert sich an ihre Zeit in der Kirche: „Die Diakonin hat nicht einmal geschrien – trotzdem haben alle auf sie gehört.“

Ihr Appell ist, ein Kind nicht vorzuführen, sondern im Dialog herauszufinden, was es möchte – „um ihm gerecht zu werden und selbst nicht die Nerven zu verlieren. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Erwachsene nicht über das Repertoire verfügen wie Erwachsene.“ Klingt auf jeden Fall logisch.

Von Mirjana Cvjetkovic