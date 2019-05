Hannover

Eine Arzt-Karriere wie aus dem Bilderbuch: Rüdiger Klapdor ist 31 Jahre jung und arbeitet bereits seit mehr als sechs Jahren an der MHH als Gynäkologe. Die Kreißsäle der Frauenklinik sind hochmodern. Für den NP-Fotografen lehnt sich der Arzt an eine melonengelbe Whirlpool-Wanne zum Entbinden, die fantasievollen Deckengemälde mit Lichtinstallationen wirken beruhigend, Tageslicht strömt durch die große Fensterfront in den Raum. „Schick hier, nicht wahr?“, sagt Klapdor.

Was anmutet wie ein Wellnessbereich, hat er für sechs Wochen gegen eine Kontrast-Welt eingetauscht: Serabu im Südosten von Sierra Leone. Das westafrikanische Land ist vom Bürgerkrieg zerstört, die gesundheitliche Versorgung ist schlecht. Von 1000 lebend geborenen Kindern sterben 120 bis zu ihrem fünften Lebensjahr.

Klapdor holt seinen Laptop raus und zeigt auf Bildern, wie eine Entbindungsstation in Sierra Leone aussieht. Bis zu 20 Patientinnen liegen in einem Raum zusammen. Mittendrin steht eine Maschine, die als Intensivstation fungiert – sie hält eine Frau, die zu verbluten droht, am Leben. Um die Ecke befindet sich der Kreißsaal – „die Schreie der in den Wehen liegenden Frauen sind deutlich zu hören“, erinnert sich der 31-Jährige. Eine andere Welt. „Aber das ist ein Luxus-Krankenhaus in diesem Land.“ In der aus Spenden finanzierten Klinik der deutschen Hilfsorganisation „German Doctors“ hat Klapdor sechs Wochen lang ehrenamtlich als Gynäkologe gearbeitet.

Als er ankam, war er fassungslos. Sein erster Gedanke: „Wie soll ich mit diesen Instrumenten arbeiten? Das funktioniert nicht, die Patienten werden mir wegsterben.“ Ein Kulturschock für den jungen Arzt. Doch er rief sich immer wieder in Erinnerung, warum er da war: „Ich wollte ja Arzt werden, um Menschen zu helfen.“ Nach dem Studium habe ihn schnell die Realität eingeholt. „95 Prozent der Arbeit sind Bürokratie“, sagt er mit ironischer Überspitzung – intensiver Kontakt zu Menschen sei kaum möglich.

Anders in Sierra Leone: „Man kann dort nicht wissen, in der wievielten Woche eine Frau schwanger ist oder wie viele Kinder in ihrem Bauch sind.“ Afrikanische Frauen kommen nicht zum regelmäßigen Ultraschall in eine Klinik, sondern – wenn überhaupt – erst zur Geburt. Für den Arzt heißt das: Sich intensiv mit der Patientin beschäftigen und auf seine Instinkte hören. „Das bedeutet es, Arzt zu sein“, findet Klapdor.

Deshalb sei eine Geburt in Sierra Leone eine noch emotionalere Erfahrung als in Deutschland. „Im Raum herrscht eine große Spannung, weil man nicht weiß, wie es ausgeht.“ Besonders dramatisch war eine Drillingsgeburt. „In Deutschland würde man niemals drei Kinder auf natürliche Weise entbinden.“ Doch es hat geklappt. Die drei Babys und Mutter sind wohlauf.

Keine Frau musste sterben, während Klapdor in Serabu arbeitete. „Ich bin bis heute erstaunt, wie viel man mit so wenig erreichen kann“, sagt der Mediziner. „Man arbeitet mit dem, was da ist, schustert sich irgendwelche Instrumente zusammen und hat am Ende oft den gleichen Erfolg wie mit unserem ganzen Equipment in Deutschland.“

Doch einige Kinder hat der Arzt trotzdem verloren. „Es hat mich so wütend gemacht, dass ein Kind sterben musste, weil uns ein Instrument gefehlt hat, das es in Deutschland im Überschuss gibt.“ Diese Erfahrung hat Klapdor zurück in die Heimat mitgenommen. Privat geht er sorgfältiger und sparsamer mit Lebensmitteln um, beruflich hinterfragt er kritisch die medizinische Überversorgung: „Lieber mal drei Schritte zurück gehen als direkt einen Kaiserschnitt zu empfehlen, weil das Kind auf dem zehnten Ultraschall ein bisschen zu groß aussah.“

Klapdor denkt positiv an seine Zeit in Sierra Leone zurück – fast gerät er ins Schwärmen, wenn er in seinem Fotoalbum blättert. Am meisten habe ihn die Stärke der Frauen beeindruckt. „Die sind ziemlich hart im Nehmen.“ Eine PDA ohne vorherige lokale Betäubung? „Da zucken sie nicht mal mit der Wimper“, berichtet der 31-Jährige. Und: „Die Frauen halten dort zusammen. Sie würden bestimmt sogar das Baby einer anderen Patientin stillen, wenn es nötig wäre.“ In Deutschland gehe der Trend zum Einzelzimmer. „Etwas weniger Isolation würde uns auch mal gut tun.“

Nächstes Jahr möchte er wieder seinen Jahresurlaub in Serabu verbringen. Auch wenn die Zeit hart ist. „Man ist 24 Stunden in Bereitschaft. Wenn man sich ins Bett legt, wartet man nur darauf, dass das Telefon klingelt und man in irgendeine Notsituation gerufen wird.“

Von Josina Kelz