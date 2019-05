Hannover

Der Sommer naht – doch Popmusiker Kuersche (52) beschwört nochmal den Winter: Am 31. Mai erscheint die neue Single „Tried to call“ in Zusammenarbeit mit Albi Husen, im Video zur traurig-beschwingten Ballade marschiert der Musiker durch das in Schwarz-Weiß getauchte Ihmezentrum, streunt über die Limmerstraße und durch das Gilde-Carré. „Der Song sollte im März rauskommen – da hätte das besser gepasst“, stimmt er zu.

„Tried to call“ ist ein neues (altes) Stück

Die Verzögerung passt irgendwie aber auch ins Schema, „Tried to call“ ist nämlich ein älteres Stück. „Es hat lange gedauert, das ist eine ganz neue Version“, erklärt Kuersche auch, warum seine beiden musikalischen Mitstreiter, die Zwillingsbrüder Jan und Lars Neumann (28) an Schlagzeug und Bass, nicht mit an Bord sind. Beim Album („Es hat noch keinen Titel, da sind noch tausend Baustellen“), das im Herbst folgen soll, spielen sie aber eine wichtige Rolle. „Es wird rockiger, erdiger“, sagt Kuersche, der lange als One-Man-Band-unterwegs war. „Man merkt den Einfluss der beiden.“

Beim Videodreh denken Passanten an ein Unglück

Im melancholischen Song „Tried to call“ geht es um Beziehungen, den gescheiterten Versuch, Kontakt aufzunehmen, den entscheidenden Anruf, der aber nicht ankommt. Kuersche spielt im Video mit Trauermiene („Es war einer der kältesten Tage des Winters“), die Szenen sind schwermütig, am Ende liegt eine junge Frau leblos am Ihmeufer. „Wir haben das mit einer Drohne von ganz weit oben gefilmt“, erinnert sich Kuersche an die Dreharbeiten mit Jörg Kyas. „Und mussten ein paar Mal unterbrechen, weil Passanten unserem Model helfen wollten. Die dachten, da sei was passiert.“

Das passiert garantiert: Am 8. September spielt Kuersche neue Songs auf dem Entdeckertag, am 15. November stellt die Band das Album im Bei Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) vor.

Von Andrea Tratner