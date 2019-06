Hannover

So kann man das Publikum auch anheizen: Anstatt einer Vorgruppe hat der Maler David Garibaldi (36) vorm Kiss-Konzert (hier gehts zum Konzertbericht) am Mittwoch eine ziemlich coole Show hingelegt. Der amerikanische Performance-Künstler hat auf der Bühne mal eben drei Bilder ich Höchstgeschwindigkeit gemalt – unter anderem hat der 36-Jährige auf der Expo Plaza Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (75) und die Herrschaften von Kiss auf eine Leinwand gebracht.

Radio 21 versteigert das Kiss-Gemälde

Das Bild von der vier Hardrock-Legenden haben Paul Stanley (67), Eric Singer (61), Tommy Thayer (58) und Gene Simmons (69) signiert, Radio 21 versteigert das Gemälde für den guten Zweck. Über den Erlös darf sich Marlena Robin-Winn (71) freuen, die Chefin des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers war backstage sogar dabei! „Ganz großes Kino“, schwärmte sie auch Tage später noch von der Begegnung in den Katakomben der Tui-Arena. Und auch vom Konzert der Abschiedstour „bin ich immer noch geflasht.“

Ab 12. Juni können Gebote abgegeben werden

Radio 21-Chef Steffen Müller (63) sagte der NP, dass Gebote für das Unikat ab 12. Juni abgegeben werden können, nähere Infos stehen dann auf der Homepage des Radiosenders – (www.radio21.de). Auch er fand den Abend gigantisch gut, „die Band ist ein Urgestein des Rocks. Das Konzert war sensationelle, die Kreativität der Band einmalig.“

Fan Venus malt ein Porträt von Sting

Noch eine andere Person war mega-kreativ: Venus Hess (27) aus Misburg. Sie hat bei dem Konzert von Sting (67) am Donnerstagabend auf der Expo-Plaza in der ersten Reihe gestanden und versucht ihrem Idol ein mit Bleistift selbst gemaltes Sting-Porträt zu überreichen – leider vergebens. Tolles Trostpflaster: „Das Management hat versprochen, es ihm zu geben“, freute sich die 27-Jährige. So war das Sting-Konzert: Klicken Sie hier!

Von Mirjana Cvjetkovic