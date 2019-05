Hannover

Er ist ein Visionär, gilt als Punk und Poet unter den Theatermachern, hat 2004 mit der legendären Show „Vivace“ für das GOP das Varieté neu erfunden und die Zukunft dieser Stilrichtung definiert. Regisseur Markus Pabst (52) war immer der Macher – hinter der Bühne.

Jetzt steht er im Rampenlicht. Täglich außer montags, an den Wochenenden sogar in Doppelshows. Pabst führt durch die sehr persönliche Show „Kawumm“, singt, trägt Texte vor, lässt sich als „traurigster Mann der Welt“ von drei Artisten auf dem nackten Oberkörper einen irren Rhythmus klatschen und trommeln, hängt am Ende der Show sogar kopfüber am Trapez. Wie kam die Kehrtwende? „Es war eigentlich fast ein Unfall“, erzählt er mit einem Schmunzeln beim Treffen mit der NP im Teestübchen am Ballhof.

„DER TRAURIGSTE MANN DER WELT“: Drei Artisten trommeln auf dem nackten Oberkörper von Markus Pabst. Der sagt: „Mit 130 Kilo war der Effekt noch größer.“ Quelle: Frank Wilde

Denn der Regisseur hatte sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Im Berliner „Wintergarten“ inszenierte er die erfolgreiche Show „Der helle Wahnsinn“, einer der Hauptakteure war Szenegröße Rummelsnuff (52) – bulliger Bodybuilder, Musiker, Glatzkopf. „Was er an Muskeln hat, hatte ich damals an Fett“, sagt Pabst über die durchaus ähnlichen Körperformen. Er habe dann immer gescherzt, dass er ja jederzeit mal für Rummelsnuff einspringen könnte. Als der Künstler an einem Abend tatsächlich ausfiel, musste Pabst ran. „Ich stand mit High-Heels und nacktem Oberkörper auf der Bühne. Und musste singen.“ Die „drei schlimmsten Dinge“, die er sich vorstellen konnte. Seine Erkenntnis: „Es hat tierisch Spaß gemacht.“

Markus Pabst gibt die „Pabst-Audienz“

Er robbte sich dann langsam ran an die Rolle im Rampenlicht: Als Charity-Aktion führte er im Berliner Wintergarten die „Pabst-Audienz“ ein – in der Rolle als Kirchenoberhaupt „habe ich keinen Druck gespürt“, sagt er mit einem feinen Lächeln und spielt auf die „Unfehlbarkeit“ des Papstes an, die er auch in „Kawumm“ aufs Korn nimmt..

Als er Lust auf mehr bekam, dachte Pabst an ein Monats-Programm, ein Weihnachtsspecial, vielleicht im GOP-Hannover. Werner Buss (55), künstlerischer Direktor der GOP Entertainment Group mit ihren vielen Spielstätten dachte aber in größeren Dimensionen. „Sieben Häuser, 14 Monate am Stück – bämm!“, erinnert sich Pabst an den ersten Schreck. „Kawumm“ wurde eine große Nummer, der 52-Jährige entwickelte die Show zusammen mit Pierre Caesar (38) – und machte daraus „eine Hommage an meinen Vater“

„Kawumm“ ist eine Hommage an Pabsts Vater

Denn in „Kawumm“ geht es um die Macht der Fantasie, den Ausbruch aus engen Grenzen, das Ausloten der eigenen Talente. Pabsts Vater war Schaufensterdekorateur, sattelte aber um auf Buchhaltung, um der Familie ein Auskommen zu garantieren. „Er hat seine kreative Ader unterdrückt. Aber immer im Fasching brach das durch“, erinnert sich Pabst an seine Kindheit in Darmstadt. „Zwei Wochen lang hat er die gesamte Wohnung umgestaltet – mal zu einem griechischen Tempel, mal zum Dschungel. Mein älterer Bruder fand das peinlich, ich war begeistert.“

HOMMAGE AN SEINEN VATER: Als „Herr Mutzmann“ lässt Markus Pabst Fantasie in das Zahlen-Leben. Quelle: Frank Wilde

Früh merkte Pabst, dass etwas Künstlerisches in ihn steckt. „Mein erstes Stück hab ich mit 16 geschrieben, mit 18 hat das ZDF aus meinem ersten Drehbuch einen 25-Minuten-Film gedreht.“ Er sei das Kind gewesen, das die Schule schwänzte, um ins Theater zu gehen. Das mit 16 von den Eltern aus der hessischen Provinz nach Berlin geschickt wurde, um bei seinem Onkel, einem Jesuitenpater („Wenn Zeugen Jehovas bei mir klingeln, haben die es nicht leicht“), Großstadtluft zu schnuppern.

„Wasser statt Cola“: So hat Pabst 42 Kilo verloren

Pabst gründete ein eigenes, kleines Theater – zu Zeiten, als Varieté noch viel Glitter und schrille Kostüme bedeutete. „Es gab damals keine Szene.“ Heute gebe es das GOP. Und „Base Berlin“ – ein Artisten-Netzwerk, das Pabst zusammen mit den „Caesar Twins“ Pierre und Pablo (38) aufbaute. „Kawumm“ ist ein einschneidendes Kapitel in Pabsts Lebenslauf. „Ich habe 42 Kilo abgenommen“, berichtet der einstige 130-Kilo-Mann stolz. Sein Rezept? „Wasser statt Cola“, sagt er mit einem Agenzwinkern. Sport hasst er (obwohl er als Kind dritter deutscher Meister im Judo war!), Essen in geselliger Runde hingegen liebt er. Seine Lösung: „Ich habe alle Nahrungsmittel aus meiner Wohnung verbannt. Und gehe einmal am Tag groß mit Freunden und Kollegen essen.“ Auf Neudeutsch würde man das wohl Intervallfasten nennen ...

„Nebenbei“ schreibt er ein Buch und ein Stück

Leicht gemacht hat ihm das Abnehmen („Unter 100 Kilo fängt es an, Spaß zu machen“) der „klar strukturierte“ Tag als Künstler auf der Bühne. Kreatives Potenzial hat dieser Rhythmus ebenfalls freigesetzt. Pabst und sein „Kawumm“-Partner Jack Woodhead haben sich gemeinsam ein Kinderstück für die GOP-Adventszeit ausgedacht – „Der Prinz und das wilde Mädchen“ wird eine Mischung aus Musical und Artistik.

Und dann nestelt Pabst ein Buch aus der Tasche, das demnächst erscheint – den Roman „Der kleine Prinz auf Station 7“ hat er nebenbei geschrieben, inspiriert vom Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry (†44). Und natürlich hat der Regisseur auch schon längst eine Show fürs GOP daraus konzipiert. Damit es wieder „Kawumm“ in Pabsts Leben macht!

„Kawumm“ läuft bis 30. Juni im GOP

Man soll sich von Äußerlichkeiten nicht blenden lassen: „Die wundersame Geschichte vom dicken Mann, der beinahe nichts konnte“ ist der Untertitel der GOP-Show „Kawumm“. Markus Pabst gibt den Büromenschen Herrn Mutzmann, der Zahlen zu den Eckpfeilern seines Lebens macht – bis er der Fantasie die Tore öffnet.

Die Show ist wie eine Achterbahn: Nachdenkliche Lieder und Texte mit Tiefgang wechseln sich mit frivolen Varieté-Nummern ab. Paradiesvogel Jack Woodhead versprüht auf High Heels und am Klavier pure Energie, die Collins Brothers albern herum und wagen einen (fast) Nackttanz, Saleh Prinz Yazdani (Foto) turnt auf einem herrlich altmodischen Schaukelpferd, der chinesische Restaurantbetreiber Ye Fei singt „Nessun Dorma“, es gibt Artistik an der Pole-stange, am Trapez, mit Bällen. Am Ende steht Mutzmanns guter Rat: „Ich empfehle: Leben, leben, leben.“

GANZ SCHÖN FRIVOL: Jack Woodhead (Mitte) und die Collin Brothers beim (fast) Nackttanz in der GOP-Show „Kawumm“. Quelle: Frank Wilde

„Kawumm“ läuft bis 30. Juni im GOP (Georgstraße 36), Tickets kosten 24 bis 44 Euro. Am 24. Juni ab 20 Uhr geben „ Woodhead und der Pabst“ ein Konzert,

Von Andrea Tratner