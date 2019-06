Hannover

Es gibt ja diese Phasen im Leben. Bei Jutta Gaßmann (49) ist eine einschneidende gut sieben, acht Jahre her – damals hatte sie sich scheiden lassen und ihren Job als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte hingeschmissen. „Ich habe mich frei gemacht von allem, wollte nur noch das machen, was mir gefällt.“ Im ihrem Falle bedeutet das, dass sie sich fünf putzige American Cocker Spaniel zulegte und mit ihnen primär Altenheime besucht.

„So ein Besuchshundedienst kann etwas ganz Tolles sein“, erzählte die passionierte Hundefreundin beim Gespräch mit der NP kürzlich im Maschpark. Dorthin hat die 49-Jährige auch die achtjährige Hündin Suerte und Chopin mitgebracht, Suertes Enkel und anderthalb Jahre alt. „Manchmal reicht den Bewohnern lediglich die Anwesenheit der Tiere, manchmal erzählen sie von ihre eigenen Haustieren, die sie mal hatten“, berichtet Gaßmann von ihren Erfahrungen. Und wenn sie ihr Equipment dazu holt, um mit den Vierbeiner das ein oder andere Kunststückchen vorzuführen, „finden sich ganz schnell einige, die mitmachen wollen.“

Die Hunde besuchen auch Wachkomapatienten

Gaßmann liebt diese Arbeit: „Es ist schön zu sehen, wie Menschen Vertrauen zu den Tieren aufbauen und gemeinschaftlich in der Gruppe interagieren.“ Aber auch mit Schwerstkranken und Bettlägerigen, sogar mit Wachkomapatienten kommen Frauchen und Tiere in Berührung, „dann gehen wir nur durch die Zimmer zum Kuscheln.“ Und dafür eignet sich die Rasse – es ist eine amerikanische Abwandlung des Englischen Cocker Spaniel. Das Besondere: „In das üppige Fell lässt sich so schön reingreifen“, so Gaßmann, „außerdem sind die Tiere sehr menschenbezogen und ihre Größe ideal, sie passen auf jeden Schoß.“

Überwiegend ist Gaßmann in Hannover und der Region unterwegs, sie selbst lebt mittlerweile in Bad Münder: „Der Deister ist gleich nebenan. Da haben die Tiere viel Auslauf.“ Alle zwei Monate fährt sie sogar bis nach Hamburg: Eine Einrichtung war so von dem Effekt begeistert, dass sie Gaßmann und die Hunde regelmäßig buchen. „Toll, wenn man mit einer Kleinigkeit Gutes tun und den Menschen eine Abwechslung bieten kann. Sie strahlen und vergessen das Drumherum – zumindest für den Augenblick.“

Hilfe kommt vom Zoo-Experten Detlef Busse

Viele Augenblicke, die mal nichts mit den Hunden zu tun haben, erlebt Gaßmann dafür sehr selten. „Sie nehmen mich schon ganz schön in Beschlag“, gesteht sie. „Baden, bürsten, tägliches Trainieren – das nimmt viel Zeit in Anspruch.“ Beim Training hilft ihr übrigens einer, der sich richtig gut damit auskennt: Detlef Busse (63). Er war 45 Jahre lang Tierpfleger im Zoo Hannover, hat die dortige Show-Arena ins Leben gerufen und zu dem gemacht, was sie heute noch ist. „Man muss täglich trainieren, ohne die Regelmäßigkeit geht nichts“, weiß Gaßmann. Deshalb hat sie es auch nicht gerade leicht, einen Partner zu finden. Sie lacht: „Er muss es ja nicht mitmachen. Aber mittragen, das sollte er schon.“ Wäre ja eine schöne, nächste Lebensphase.

Von Mirjana Cvjetkovic