Hannover

Sie ist mit sich im reinen: Die NP sprach mit Jana Ina Zarrella.

„Hot Body“ heißt Ihr Buch. Wie hot ist Ihr Body gerade – wie zufrieden sind Sie derzeit?

Ganz ehrlich? Es ist ein echt schönes Gefühl, mit 42 Jahren sagen zu können, dass ich mit meinem Körper so zufrieden bin wie noch nie. Ich habe die ideale Balance gefunden, wie ich meinen Körper fit halten kann, ohne zu verzichten. Dünn sein bedeutet nämlich nicht, auch fit zu sein. Das ist ganz unabhängig von Gewicht, Cellulite oder sonst etwas.

Wie haben Sie das geschafft?

Eigentlich war es ein Zufall. Während der Fußball-WM in Brasilien 2014 sollte ich Botschafterin einer Bikini-Kampagne werden. Und auch wenn ich damals auch schlank gewesen bin, wusste ich: so geht es nicht. Also habe ich angefangen, intensiv zu trainieren, um mich auf den Job vorzubereiten. Schon nach einiger Zeit hat mir gefallen, was ich da im Spiegel gesehen habe.

War sicher zeitaufwendig, oder?

Ja, deshalb war mir es auch so wichtig, etwas zu finden, das ich in meinen Alltag als zweifache Mutter integrieren kann. Wenn man kleine Kinder hat, ihnen andauernd hinterherrennen muss, ist es nicht selbstverständlich, viel Zeit für sich zu haben. Es ging mir nicht darum, so intensiv wie vor dem Bikini-Shooting zu trainieren. Ein bisschen was unter der Woche, das mir gut tut.

Warum war es Ihnen ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben?

Weil ich eine Botschaft weitergeben möchte. Es richtet sich nicht primär an die Frauen, die schon immer sportlich waren und sind. Meine Botschaft ist, dass man immer mit Sport anfangen kann. Ich bin jetzt kein Personal-Trainer oder eine Frau mit Sixpack und Muckis überall. Ich bin eine Frau, die ihre Kinder, ihren Mann, ihre Arbeit, den Haushalt hat – und ihren Sport, den ich integrieren und meinen Spaß haben kann. Darum geht es mir.

Im Buch haben Sie unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und Übungen für unterschiedliche Körperregionen zusammengefasst. Welches ist Ihre liebste?

Ich bin ein Monster-Fan von Planks. Das ist eine Ganzkörperübung, die extrem effizient ist und schnelle Erfolge zeigt. Darauf schwöre ich. Angangs konnte ich gerade mal 15 Sekunden durchhalten, heute komme ich auf mehr als zwei Minuten. Dann gibt es noch den Mountain Climber, toll für die Beine. Und Kick Backs. Das sind alles Übungen, von denen ich weiß, dass sie gut sind!

Und vor welcher Einheit drücken Sie sich?

Ich hasse die Schulterbrücken, bei der man das Bein hochheben muss. Ich hasse es, aber ich mache es (lacht). Die Übung wollte ich auch unbedingt weitergeben und sagen, dass ich froh bin, wenn sie vorbei ist.

Haben Sie den ultimativen Tipp, seinen Schweinehund zu überwinden?

Es gibt immer wieder Tage, an denen ich müde bin, zurzeit ist das zum Beispiel echt extrem. Ich versuche aber immer daran zu denken,wie gut ich mich nach dem Sport fühle. Danach bin ich immer dankbar, dass ich mich dazu gebracht habe. Also ist meine Motivation, mir zu sagen: Du weißt, wie schön es hinterher ist.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie als berufstätige Mutter jeden Tag?

Die größte Herausforderung ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich behaupte mal, dass das bei Frauen schwieriger ist als bei Männern – wobei ich da nichts unterstellen möchte. Ich spüre jedenfalls immer großen Druck, dass alles perfekt sein muss: Das Haus schön, die Arbeit erledigt, die Familie glücklich – und man selbst attraktiv. Um ehrlich zu sein, mache ich mir den Druck aber selbst.

Und wie stellen Sie den ab?

Das war ein Entwicklungsprozess. Ich habe lernen müssen, was mir gut tut und wo meine Grenzen sind. Früher fiel es mir sehr schwer zu gestehen, dass ich müde bin. Heute weiß ich: Es ist menschlich, nein zu sagen. Und dass es okay ist, die Spülmaschine am nächsten Morgen auszuleeren. Wobei ich gestehen muss, dass ich vor unserem Gespräch noch schnell Staub gesaugt habe (lacht).

Was sagen Sie Frauen, die keine Modelmaße haben?

In meiner Pilatesgruppe sind zehn, zwölf Frauen zwischen 25 und 72 Jahren. Alle komplett unterschiedlich. Die Gemeinsamkeit: alle stehen zu sich, akzeptieren ihren Körper, egal, wie sie aussehen. Wir tun etwas für unser Wohlbefinden. Schönheit hat nichts mit der Kleidergröße zu tun.

Was man in der TV-Show „Curvy Supermodel“ ja regelmäßig sieht.

Ich bin so stolz, dass ich dort in der Jury gesessen habe! Jeder Mensch ist schön, wenn er mit sich selbst zufrieden ist. Auch wenn der Popo und der Busen groß sind. Es geht nicht darum 90-60-90 zu haben, damit man der Gesellschaft gefällt. Es geht darum, selbst glücklich zu sein.

Auch wenn man dünne Beine hat?

Ich hatte mit 14 die dünnsten Beine der Welt! Sie haben mich in der Schule Olivia genannt, die von Popeye. Ich hatte die Wahl: Mich zu verstecken oder das Beste daraus zu machen. Ich kann übrigens machen was ich will, ich hätte gerne muskulösere Beine. So hat jede Frau ihre Probleme. Was man aber immer verbessern kann, ist, sich wohlzufühlen.

Sie haben auch Rezepte im Buch.

Die Idee war, sie sollen einfach sein, satt machen, es soll schnell gehen und ohne viel Schnickschnack. Was man aber wissen soll: Jetzt habe ich gut gegessen. Verzichten will ich jedenfalls auf nichts, ich esse das, worauf ich Lust habe.

Und was am liebsten?

Ich bin ein absoluter Fan von Grünzeug, liebe Avocado auf Brot. Und statt Weizenmehl benutze ich welches aus Dinkel. Ich esse auch Nachtisch – halte aber die Balance mit Sport. Das ist auch das, was ich meinen Kindern beibringe, ohne es groß zu thematisieren: Gut essen – dazu gehören auch Eis und Gummibärchen – und Sport treiben. Da will ich ein Vorbild sein.

Von Mirjana Cvjetkovic