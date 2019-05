Hannover

Der Start war holprig: „Nach 150 Kilometern auf der Autobahn flog uns der eine Blinker weg. Und kein Witz: 150 Kilometer vor Hannover auf dem Rückweg der andere ...“ Fotograf Marc Theis (66) muss selber den Kopf schütteln, als er diese krude Geschichte erzählt.

Denn er, sein Kompagnon Ralf Nickel (56) und der 30 Jahre alte Mercedes haben in elf Tagen 3761 Kilometer abgerissen – und dürfen sich nun „Ritter der Insel“ nennen. „Knights of the Island“ heißt die Rallye, die von Brüssel über Südengland und Wales bis in die schottischen Highlands führte. „Wir hatten zwei Ersatzreifen und zwei Ersatzbenzinkanister dabei. Die haben wir nicht gebraucht“, sagt Nickel.

Ein Ritter und sein „Hoffotograf“

Spaß hatten die beiden Hannoveraner bei ihrem „Race of Gentlemen“, für das Treffen mit der NP haben sich IT-Experte Nickel (er berät Firmen in Sachen Datenschutz und IT-Sicherheit) und Theis in edlen Zwirn geworfen. „Dieses Rennen war ein Traum: Als Ritter durch England reiten und seinen Hoffotografen dabei haben“, scherzt der 56-Jährige. Die beiden kennen sich erst seit vier Jahren, die Freundschaft geht aber tief.

NÖRDLICHSTE SPITZE: Marc Theis (links) und Ralf Nickel am schottischen „Dunnet Head“. Quelle: Marc Theis

Nur nicht so tief, dass sie auf der England-Tour (wie manche der 106 Konkurrenten) auf Campingplätzen Station machten – „da hätten wir jeden Morgen erstmal einen Physiotherapeuten gebraucht. Ich hatte ja den Spleen, dass wir sogar zwei Liegestühle mitnehmen“, erzählt Nickel mit einem Schmunzeln. Doch die Kapazitäten des Allrad-Mercedes, der 1989 im Pariser Autosalon stand und gerade mal 159 000 Kilometer auf dem Tacho hatte, waren natürlich begrenzt – obwohl sich Theis auf eine minimale Kameraausrüstung beschränkte. „Der Wagen schnurrt“, lobt der Fotograf, der seinen Freund durch den englischen Linksverkehr lotste. „Das war gewöhnungsbedürftig. Aber ich musste Ralf nur dreimal anschreien, weil wir auf der falschen Spur waren.“

Ein Rennen ohne Wettbewerbsdruck

Die beiden Gentlemen fuhren ihre Charity-Tour für den Verein „White IT“ wie gefordert ohne GPS, Navigationsgeräte und Autobahnen. Aber auch ohne Druck und Wettbewerbseifer. Das beim Start verteilte Roadbook mit abenteuerlichen Challenges ignorierten sie weitgehend. „Da war viel Kinderkram dabei“, berichtet Theis. Man sollte zum Beispiel auf Land’s End in Cornwall ein Holzscheit verbrennen. Auch den Sprung in einen 15 Grad kalten englischen See ließen sie weg. „Wir hatten vergessen, Handtücher einzupacken.“

Nur ein „Duell“ inszenierten sie – aber ohne Ritterkleidung. „Marcs Standardwaffe ist ja das 77-Millimeterobjektiv, ich habe mich für die dicke Berta, eine Feldhaubitze, entschieden“, erklärt Nickel das witzige Bild „Kanone gegen Kamera“.

UNGLEICHES DUELL: Theis (links) fotografiert, Nickel feuert mit der historischen Feldhaubitze. Quelle: Marc Theis

Die beiden Freunde saßen zwar sechs bis neun Stunden täglich im Auto, nahmen sich aber Zeit für Abstecher links und rechts der Route – immer auf der Suche nach schönen Fotomotiven. Etwa 700 Bilder hat Theis mitgebracht. Klingt wenig. „Das liegt daran, dass ich noch so fotografiere, als hätte ich einen Film in der Kamera“, erläutert der Profi.

„Knights of the Island“ war eine intensive Zeit

Heißt: Motiv mit Bedacht auswählen, maximal drei Belichtungsvarianten wählen. „Das ist Training fürs Auge“, betont der 66-Jährige, der mit seiner Ausbeute ein Buch für die Sponsoren und eventuell eine Ausstellung gestalten will. „Marc ist meine Motivklingel“, sagt Rallye-Fahrer Nickel, der dann stets auf die Bremse trat. „Er guckt ganz anders als ich, er sieht Licht, Wolken, Baumformationen.“

Zwei Tage nach der Rückkehr von ihrem England-Abenteuer haben die beiden immer noch nicht alles verarbeitet. „Die Rückkehr in die Zivilisation war krass“, sagt Theis. „Es war eine extrem intensive Zeit.“ Mit intensiven Bildern, wilder Natur („Manche Landschaften waren wie bei Harry Potter“), verträumten Castles und wunderbaren Begegnungen.

KEINE AUTOBAHNEN, KEIN GPS: Unter diesen Bedingungen führte die Rallye durch Großbritannien. Quelle: Marc Theis

Pamela Anderson und Peter Pan

„Am Abend vor dem Start in Brüssel saß Pamela Anderson in unserer Hotelbar“, erzählt Nickel trocken. Und schwärmt dann doch lieber von der Übernachtung in Ocklynge Manor in Eastbourne, in dessen „Zaubergarten“ die berühmten Illustrationen für Literaturklassiker wie Peter Pan und Alice im Wunderland entstanden. Oder der Fahrt durch die schottischen Highlands – „mit mehr Schafen als Menschen“.

Die nächste Rallye steht schon fest

Kaum zurück, plant das Duo die nächste Tour. Im Herbst wollen sie beim „Balkan Express“ Gas geben. Die Route führt 4000 Kilometer durch Rumänien, Albanien, Mazedonien, Slowenien. Die neuen Blinker sollten halten!

Von Andrea Tratner