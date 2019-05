Hannover

Wer ihn sieht, der nimmt ihm das Alter nicht ab. Weil er sich immer noch dieses fast jugendlich-schelmische Lächeln bewahrt hat. Dazu seinen Humor und seine herzliche Art, mit der er die Gäste begrüßt. Und doch feiert Günter Engelhardt, der Patron des „ Knusperhauses“ in der Eilenriede und wohl älteste amtierende Gastwirt dieser Stadt, am Sonntag, 26. Mai, seinen 90. Geburtstag.

Wer Engelhardt gratulieren will, muss ins „ Knusperhaus “ kommen

„Manchmal kann ich selbst nicht glauben, wie alt ich schon bin“, sagt er in Erwartung seines Ehrentages – den er im Übrigen nicht wesentlich anders verbringen wird als viele andere in seinem Leben auch. Er wird am Sonntag einfach nach Bischofshol fahren, sich an den für ihn reservierten Tisch setzen und auf Besucher warten.Dass die am Sonntag etwas zahlreicher kommen werden, versteht sich von selbst. Denn Günter Engelhardt ist als Gastgeber eine Institution in Hannover.

Dieser Wirt hat immer ein freundliches Wort

Seit mehr als 20 Jahren gilt das „ Knusperhaus“ als der etwas andere Treffpunkt in der Eilenriede. Hier gibt es frische Waffeln, Münchner Weißwurst mit Brez’n und Bratcurry mit besonders scharfer Soße. Vor allem aber gibt es für jeden Radfahrer und Spaziergänger, der hier am Wochenende Rast macht, ein freundliches Wort von Günter Engelhardt. Der Vorteil für den Jubilar: Er muss dafür nicht mehr aufstehen, denn alle kommen zu ihm an den Tisch. Und um den Rest kümmern sich in dem idyllischen Biergarten mittlerweile die Kinder Sabine, Susanne und Dirk.

Engelhardt hat drei Wünsche zum Geburtstag

Drei Wünsche hat Günter Engelhardt zu seinem Geburtstag: „Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.“ Und dann möchte er demnächst mal wieder Urlaub machen auf Mallorca. Und im nächsten Frühjahr, da will er dann rund ums Knusperhaus wieder „die vielen Blätter an die Bäume kleben, die im Herbst immer runterfallen. So wie jedes Jahr.“ Spricht’s – und lächelt dabei verschmitzt. Man kann diesem Mann einfach nur gratulieren.

Von NP