Hannover

Eigentlich war Jutta Gotthardt (57) nach Hannover gekommen, um Sozialpädagogik zu studieren. Im Februar 1984 fing sie an, nebenbei im Café Safran zu jobben, im August hatte die damals 22-Jährige den Laden übernommen – mit wenig gastronomsicher Expertise und ohne finanzielle Rücklagen. Wie konnte es dazu kommen? Ganz einfach: „Die Vorbesitzer wollten nicht mehr. Aber ich hatte richtig Lust, ich wollte etwas aufbauen“, sagt Gotthardt. „Alle haben mir abgeraten, die Einzige, die das wollte, war ich.“ Heute weiß sie: „Meine Unbefangenheit damals hatte auch etwas Gutes.“ Die gab der jungen Frau den Mut und die Energie, die sie dringend brauchte.

Denn als wäre die Lage nicht schon abenteuerlich genug gewesen, stellte sie schnell fest: „Der Laden war verschuldet.“ Gotthardt wurde zur Hürdenläuferin, verhandelte mit Lieferanten, stellte ein neues Team zusammen, schob selbst Doppelschichten. Ihr Steuerberater riet ihr: „Mach einfach so lange weiter, bis sie dir den Strom abstellen.“ Das tat sie. „Zwei-, dreimal hätte ich am liebsten hingeschmissen“, erinnert sie sich. Doch ihre Ausdauer zahlte sich aus, langsam erholte sich das Geschäft.

Tagsüber ins Café?

Hannovers Gastronomieszene war damals eine andere Welt, dass eine junge Frau einen Laden schmiss, undenkbar. „Hier musste nur ein Kerl mit einem Hammer in der Hand stehen, schon dachten alle, das ist der Chef“, sagt sie und lacht. Lustig war das damals nicht, Gotthardt musste sich auf allen Ebenen Respekt verschaffen, ihre Pläne beharrlich verfolgen. „Ich hatte in Städten wie Paris und Amsterdam gesehen, dass die Leute auch tagsüber ins Café gingen, das war hier noch tabu. Wer bestellte sich in den 80er Jahren schon an einem Dienstag auswärts ein Frühstück?“ Gotthardt zog ihren Plan durch, und noch heute ist das Café Safran mit den Varianten „ Verdi“, „Piaf“ und „Madame Tussaud“ eine der beliebtesten Frühstücks-Locations der Stadt.

Gotthardts Café läuft. Und zwar 364 Tage im Jahr, von neun Uhr morgens bis zwei oder drei Uhr nachts. „Nur am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir geschlossen.“ Verlässlichkeit erleben ihre vielen Gäste auch auf anderen Ebenen: „Ich renne nicht jedem Trend hinterher“, stellt die Chefin klar. Als Leuchtreklamen in waren, scherte sie das nicht, als Holztische out waren, pflegte sie ihre erst recht. Als jeder Kneipengänger in Hannover Baguette und Salate vorgesetzt bekam, nahm sie Empanadas, Bratkartoffeln und Spaghetti Bolognese auf die Karte. „Ich biete nur das an, was ich auch mag.“ Was auch für das Musikprogramm im Café Safran gilt: „Fast jede Playlist habe ich selbst zusammengestellt.“

Das Team ist eine Familie

Das Team im Safran ist wie eine Familie. Manche arbeiten seit 15 Jahren in dem Eckladen, „und sie machen es mit Herz“, sagt die stolze Inahberin. Eine Herzlichkeit, die die Gäste spüren. „Hierher darf man als Punk oder im Paillettenkleid kommen, uns ist der Professor genau so willkommen wie der Hartz-IV-Empfänger.“ Denn das ist Jutta Gotthardt wichtig: „Im Café Safran ist auch für Menschen Platz, die sonst im Schatten stehen.“

Und das seit 35 Jahren. Am Sonnabend, 7. September, wird der Geburtstag an der Königsworther Straße 39 ab elf Uhr gefeiert – mit Livemusik, Tombola, Kleinkunst. „Dabei“, sagt Gotthardt mit einem Schmunzeln, „wollte ich das ja nur zwei, drei Jahre machen.“

Von Julia Braun