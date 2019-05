Hannover

Er hatte vor zweieinhalb Wochen allen Grund zu feiern. Zum einen ist Sebastian Schipper 51 Jahre alt geworden, außerdem hatte der gebürtige Hannoveraner am gleichen Tag Premiere seines neuen Kinofilms „Roads“. Ein bewegender Mittwoch, dieser 8. Mai. „Die Polizei war dreimal da“, erinnert sich der Filmemacher lachend an seine Sause, „um drei Uhr hat sie mich dann freundlich gebeten, dass nun alle Gäste gehen – oder sie Party auflösen.“ Viele „Freunde und Verbündete“ waren gekommen, um mit Schipper anzustoßen. „Es war ganz schön laut“, gibt er zu, „und es wurde viel getanzt“.

Aktuell tanzt Schipper immer noch – allerdings durch die Kinosäle der Republik, er ist auf Tour mit seinem neuen Roadmovie. „Der Film handelt von dem 18-Jährigen Gyllen aus London, der im Marokko-Urlaub das Wohnmobil seines Stiefvaters klaut, um seinen leiblichen Vater zu suchen. Da trifft er auf den gleichaltrigen William, einem Flüchtling aus dem Kongo, der sich in Richtung Nordeuropa aufgemacht hat, um nach seinem Bruder zu suchen“, reißt Schipper im Gespräch mit der NP die Geschichte an.

Freundschaft eine tragende Rolle

„Der eine hat ein Auto, aber keinen Führerschein. Der andere kann Auto fahren, hat aber kein Fahrzeug und keinen Pass. So entsteht ein Zweckbündnis.“ Zunächst. Denn wer Schippers filmische Handschrift kennt – etwa aus „Absolute Giganten“ und „Victoria“ – ahnt, dass auch in diesem Film Freundschaft eine tragende Rolle einnimmt.

„ Freundschaft ist ein Wunder der Begegnung, die mich unheimlich interessiert“, erklärt der Filmschaffende. Was er nicht meint, sind Beziehungen zueinander, weil man sich durch die Arbeit, Nachbarschaft oder familiäre Strukturen kennt. „Vielmehr geht es um die tiefgründige Verbindung. Ich mag den offenen, neugierigen und unvoreingenommenen Blick von jungen Leuten, die organische Solidarität, die entsteht.“ Der 51-Jährige hat ein Faible für Figuren, die um die Häuser ziehen, „es ist das Lebensgefühl, das viel bedeutet.“

Europa inmitten der Krise

„Roads“ ist aber weitaus mehr, als eine Geschichte um zwei junge Menschen, deren Lebensweg bis dato nicht hätte unterschiedlicher verlaufen können. Es ist auch eine Geschichte, die Europa inmitten der Migrationskrise abbildet: „In diesem Zusammenhang zeigt sich Europa in meinen Augen ganz schön düster, macht einen harten und unbarmherzigen Eindruck“, so Schipper.

Der Regisseur beobachtet, „wie sich die liberale Linke aus der Diskussion heraushält, das Thema aussitzt und keine Haltung einnimmt.“ Auf der anderen Seite sieht er die Rechten, „die ganz schamlos Rassismus und Fremdenfeindlichkeit propagieren“. Bei den Dreharbeiten – 37 Tage benötigte das Team, es wurde chronologisch gedreht – war Schipper vor allem von Calais beeindruckt. Einer Stadt, in der sich menschliche Tragödien mit der hoffnungsvollen Ausstrahlung der freiwilligen Helfer vermischen.

Erst zur Wahl, dann ins Kino

„Die Menschen leisten dort ethische Arbeit: wer Hunger hat, bekommt zu essen. Wer nasse Kleidung hat, erhält trockene. Und wer blutet, kriegt ein Pflaster“, bringt es der Drehbuchautor ganz simpel auf den Punkt. All das passiere ohne politische Diskussion. Schipper zeigt sich aber sehr wohl entsetzt darüber, dass Hilfsorganisationen in Calais vor Gericht durchsetzen mussten, Nahrungsmittel und weitere Hilfsgüter verteilen zu dürfen. Eine Drehgenehmigung vor Ort hat er allerdings nicht bekommen. „Wir haben durch den Zaun auch ohne Erlaubnis gedreht.“ Befürchtet er Ärger im Nachhinein? „Keine Ahnung“, sagt er und lacht, „und wenn, dann ist es positive Publicity“.

Übrigens: An Schippers Geburtstag wurde auch dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht, die Wehrmacht hatte im Jahr 1945 kapituliert, ein Gedenktag in vielen europäischen Ländern. Und wenn der 51-Jährige mit „Roads“ am Sonntag in das Kino am Raschplatz kommt, ist ja auch Europawahl. „Das ist toll: Die Leute gehen erst an die Wahlurne und kommen danach ins Kino“, hofft er.

Die Vorpremiere von „Roads“ läuft morgen um 18 Uhr im Kino am Raschplatz, Sebastian Schipper stellt seinen Film persönlich vor. Karten kosten acht Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic