Hannover

Nein, er hat vorher nicht „In 80 Tagen um die Welt“ gelesen, aber Markus Scheele (47) hat etwas Ähnliches getan: Der Unternehmer hat mit seiner Familie in 77 Tagen einer Weltreise unternommen, mit seiner Frau Lisa (37), den Kindern Tom (6), Elly (3) und Len (wird am Mittwoch ein Jahr alt, alles Liebe, kleiner Mann!) 75 000 Kilometer abgerissen.

„Wir waren bis auf Afrika auf jedem Kontinent“, erzählte Scheele gestern der NP. „Und zur Antarktis konnte wir leider auch nicht, das geht mit dem Schiff nur, wenn das Kind älter als ein Jahr ist.“ Nun gut. Auch wenn diese gewaltige und aufregende Reise schon drei Monate zurückliegt, ist die Begeisterung darüber kein bisschen verflogen. „Die meisten von uns haben doch einen Lebenstraum. Und der von mir und meiner Frau ist, 100 Länder zu bereisen“, erzählt der „Event it“-Chef bei einem Frühstück im „Café Grauwinkel“ in der Oststadt. Viele Länder hatte das Paar – sie sind seit acht Jahren verheiratet – schon gesehen, nach diesem Trip kommen die Scheeles auf 64.

Quelle: Scheele

Die Quintessenz dieses Abenteuers? „Die Welt ist unglaublich schön.“ Viele Wochen, ehe die fünfköpfige Familie mit 150 Kilo Gepäck in Langenhagen das erste Flugzeug bestieg (17 Starts und Landungen wurden es insgesamt), hatte das Paar die Reise geplant. Dazu gehörte nicht nur das Buchen der Flüge, Unterkünfte und Unternehmungen. Markus Scheele musste seine Firma (126 Mitarbeiter in Hannover, Berlin und München) auch so aufstellen, dass sein Team drei Monate ohne ihn zurecht kommen konnte. „Gewöhnlich ist das ja nicht unbedingt. Aber sie haben das mega gemacht und ich unglaublich froh und dankbar dafür, dass sie mir den Rücken frei gehalten haben.“

Viele positive Reaktionen

Die Reaktionen aus seinem Umfeld waren durchweg positiv, viele sagten: „Das würde ich auch gerne machen. Aber ...“ Und genau das „aber“ wollte Scheele für sich nicht akzeptieren, „Gründe, es nicht zu tun, hätte ich viele finden können.“ Die Familie startete nach Singapur, das berühmte Marina Bay Sands war auch das einzige Hotel, in dem sie übernachteten. Sie schliefen in Privatunterkünften, bei der Familie auf einer Rinderfarm in Australien, zweieinhalb Wochen in einem Camper in Neuseeland. Spannend: „Wir haben nie mehr als drei Nächte an einem Ort verbracht.“

In der Pampa: Markus Scheele (rechts) mit seiner Frau Lisa, den Kindern Tom, Elly und Len sowie seinem Vater Dieter in Argentinien Quelle: Scheele

In den Ländern (unter anderem Thailand, Vietnam, Neuseeland, Falklandinseln, Uruguay, Chile, USA) waren sie insbesondere an einem interessiert: den Menschen, die dort leben. „Wir wollten verstehen, wie sie leben, wie sie denken.“ Dabei geriet der Scheele-Tross auch das ein oder andere Mal selbst in den Fokus. Als ein einheimischer Vietnamese sie in ein Restaurant brachte, in dem bis dato wohl kein Europäer gewesen war, „scharten sich plötzlich ganz viele um unser blondes, blauäugiges Baby“, erinnert sich der 47-Jährige lachend.

Mit den Kindern auf Weltreise

Immer wieder muss er auch an einen Ausflug mit dem Helikopter zum Franz-Josef-Gletscher auf der Südinsel Neuseelands denken: „Dort oben waren wir ganz allein und haben eine Schneeballschlacht gemacht. Das werde ich nie vergessen.“ Der Familie war es nicht wichtig, in Hotels zu schlafen oder schick essen zu gehen, „wir wollten Dinge tun, die wir nur zu dem Zeitpunkt machen können.“ Die drei Kinder (in Australien und Neuseeland stieß für zwei Wochen auch sein Ältester Niclas (20) dazu, in Südamerika war Scheeles Vater Dieter (75) zwölf Tage mit von der Partie) haben die Weltreise ganz wunderbar mitgemacht. „Eigentlich dachten wir, dass jedes einmal krank wird“, so der Papa. Ist aber – bis auf einen Krankenhausbesuch am Ende wegen einer allergischen Reaktion – alles gut gegangen. „Es war einfach toll, die Kids so intensiv um mich herum zu haben. Ein tolles Erlebnis.“ Das hat auch dazu geführt, dass Tochter Elly nachts jetzt nach dem Papa ruft. „Ob das von Vorteil ist, weiß ich aber nicht“, so Scheele lachend.

In SINGAPUR: Tom und Elly Scheele planschen im berühmten Hotel Marina Bay Sands und genießen den Ausblick. Quelle: Scheele

Während der Reise sind locker 1500 Fotos (alle mit dem Handy) und 700 Videos (GoPro) entstanden. Darauf finden sich Aufnahmen, die zeigen, wie er allein vier Koffer, vier Taschen und zwei Rucksäcke trägt („Das habe ich vorher zu Hause geübt“), die Familie nach Ankunft in einer neuen Stadt immer zwei Taxis besteigt („Wir haben per Funkgerät Kontakt gehalten“) und atemberaubende Landschaftsaufnahmen und putzige Tiermotive – etwa von hunderten Königspinguinen.

Die nächste Reise steht noch nicht an, aber die Scheeles überlegen schon, wohin es dann gehen soll. „Wenn unserer Sechsjähriger in die Schule geht, können wir ja nicht mehr für drei Monate weg.“ Dann mal los!

Von Mirjana Cvjetkovic