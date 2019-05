Hannover

Dass er seinem ersten eigenen Club den Namen Pan gibt, liegt bei David Heuer (38) auf der Hand. Besser gesagt: auf dem Arm. Dorthin hat er sich nämlich den Helden seiner Kindheit tätowieren lassen. „Die ewige Jugend, Kind bleiben im Kopf und nie erwachsen werden“, das ist es, was Heuer bis heute fasziniert. „Wenn ich schon einen Club aufmache, dann will ich mich mit ihm auch identifizieren.“

Das Ganze zum Laufen zu bringen, war aber alles als Kinderkram. Um seinen Traum zu verwirklichen, hat der Mann mit der Mütze seinen sicheren Job als Handwerker an den Nagel gehängt (er hat Maler und Lackierer gelernt, besuchte im Anschluss die Meisterschule) und gut 80 000 Euro Erspartes in den legendären Laden in der Nordstadt gesteckt. Aus der einstigen „Men’s Factory“, dem „Engel 07“ und der „Kiste“ wurde sein „Klub Pan“ – „ein Komplettumbau“.

Umbau in Eigenarbeit

Und das in Eigenarbeit, wohlgemerkt. Mit seiner Freundin Patricia Hauschild (26) und Freunden werkelte er monatelang 13, 14 Stunden am Tag herum: Die Bar ist aus Beton gegossen, Tribüne und Boden bestehen aus Holz, der Mann, der auch im Capitol am Schwarzen Bären für die Beleuchtung zuständig ist, erstellte ein Lichtkonzept.

„Ich komme seit einem halben Jahr gar nicht aus dem Keller raus“, sagt Heuer im Gespräch mit der NP. „Zugegebenermaßen bleibt alles Private gerade auf der Strecke.“ Dafür ist der Wille, in der Stadt etwas zu etablieren, unendlich groß: „So viele Hannoveraner zieht es an den Wochenende nach Hamburg und Berlin, weil wir hier einfach keine Clubkultur haben. Keine Lokalität hat mehr einen roten Faden“, erläutert der Neu-Unternehmer seine Motivation.

Viele Locations seien Veranstaltungszentren geworden, in denen freitags komplett andere Musik gespielt würde als sonnabends. Heißt: Man muss sich vorab immer informieren, ob nun R’n’B oder doch House im Fokus stehen. Mit seinem Laden will Heuer dagegen eine Institution schaffen, bei der man sich sicher sein kann: „Hier wird die gesamte Bandbreite elektronischer Musik gespielt, ein reiner Techno-Club sind wir nicht.“ Drei Grundpfeiler sind Heuers Credo: „Guter Sound, eine gute Qualität an der Bar, ein gutes Miteinander – auf der Tanzfläche und an der Tür.“

Regeln an den Wänden

Und damit auch jeder die Regeln kennt und befolgen kann, hat der Quereinsteiger sie an die Wände geheftet und auf Kärtchen gedruckt. Inhalt: Film- und Fotografierverbot („Der Club soll schließlich ein Rückzugsort sein, an dem man sich ausgelassen austoben kann“), Drogenverbot („Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen“) und die Bitte um respektvollen Umgang: „Im Klub Pan haben Rassismus, Sexismus, Trans- und Homophobie sowie Diskriminierung in jeder erdenklichen Form absolut keinen Platz und werden nicht toleriert.“

Während Heuer – er hat gut 20 Mitarbeiter – sich um die betrieblichen Dinge des Clubs kümmert, hält unter anderem Chris Meyer (41) Kontakt zu den Künstlern – er ist Veranstalter und für das Booking zuständig. Er hat bereits namhafte Szene-Größen wie Sita Abellán (25), DJ Hell (56), das Duo Pan-Pot, Gregor Tresher (43) und Bart Skils (45) an den E-Damm geholt hat. Neuester Streich: Am 11. Mai legt ab 23 Uhr Honey Dijon auf, eine nicht nur in der Schwulen- und Lesbenszene gefragte House-DJane aus New York, sie ist transgender. Auf den Gig ist Heuer besonders stolz: „Sie legt in Deutschland eigentlich nur im Berliner Berghain und der Panorama Bar auf.“ Freitag ist dagegen der Tag, an dem der „Klub Pan“ weniger bekannten Acts und Künstlern aus der Region eine Plattform bietet – an diesen Tagen ist übrigens noch bis August der Eintritt frei.

Es wird Zeit, die alte Szene zu beleben

Man merkt, wie sehr der 38-Jährige für sein Projekt brennt, wie stolz er darauf ist, was er vor gut einem halben Jahr angefangen hat zu erschaffen. Und der dann doch mit kindlicher Unbefangenheit an die Sache herangeht: „Ich will etwas zurückgeben, etwas schaffen für die Leute hier in der Stadt.“ Beim Klub Pan ist noch lange nicht Schluss: Beim diesjährigen Christopher Street Day am 8. und 9. Juni stellt er seinen Laden musikalisch vor, bei der Fête de la Musique am 21. Juni ist sein Club ebenfalls vertreten: „Es wird Zeit, die alte Szene zu beleben“, sagt der Mann, der zuvor neben seinem Handwerksberuf auch sechs Jahre im Weidendamm House- und Technoveranstaltungen gemacht hat. Nun macht er sein eigenes Ding, er wird nicht müde, das zu betonen. Es nervt ihn nämlich, dass Gerüchte kursieren, sein Club sei ein zweites Standbein des Weidendamms: „Ist er nicht.“ Dann sollten es jetzt auch alle verstanden haben.

Von Mirjana Cvjetkovic