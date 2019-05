Hannover

Die Maisonne tut nur so, als würde sie wärmen, über den Ballhofplatz pfeift ein eisiger Wind. Ex-Landesbühnen-Intendant Gerhard Weber (69) hat den Treffpunkt für einen kleinen „ Kulturspaziergang“ bewusst gewählt. „Sinnenfrohe Flaneure“ will er mit dem Buch „Hunde bitte an die Leine zu führen“ (Verlag J.G. Seume, 200 Seiten, 16,90 Euro) ansprechen, hat viele persönliche Erlebnisse in die Texte einfließen lassen. „Das habe ich etwas schamvoll gemacht – aber es gehört nun mal zu den Merkmalen dieser Buchreihe“, gesteht der Theatermann, der sich eigentlich selber nicht in den Vordergrund rücken wollte.

Der Ballhof stellt die Weiche in Gerhard Webers Lebensweg

Doch der Ballhof stellte eine wichtige Weiche in Webers Lebensweg: „1966 bis 1968 war ich als Schüler hier oft im Theater – der Ballhof war eine der intimsten Bühnen Deutschlands“, erinnert er sich an enge Kontakte zu Schauspielern und Regisseuren. „Die wiesen mir den Weg“ – der ihn zum Studium ans Max-Reinhardt-Institut in Wien führte, als Intendant an die hannoversche Landesbühne und ans Dreispartenhaus mit Tanz, Theater und Oper in Trier.

Dort wurde er quasi noch an seinem letzten Arbeitstag im Frühjahr 2015 verpflichtet, das hannoversche Kulturbüchlein zu schreiben. „Ich kenne den Geschäftsführer des Verlags in Saarbrücken – das ist quasi nur ein Katzensprung nach Trier“. Zudem war er im Saarland in den 90ern sieben Jahre lang „Oberspielleiter“. Zum Buchprojekt sagte Weber spontan Ja – „ich wollte auch Abstand zum Theater.“ Was den (Un)Ruheständler nicht daran gehindert hat, zusammen mit Julia Goehrmann (49) die „Musical Factory“ im Sofa-Loft (Jordanstraße 26) auf die Beine zu stellen – gerade laufen Vorsprechen für die Herbst-Premiere.

DIE GÖTTINGER SIEBEN: Gerhard Weber schreibt über das Standbild in seinem Buch. Quelle: Michael Wallmüller

Die sieben Spaziergänge („Anfangs waren es vier, dann fünf, dann...“) waren für ihn die „ideale Wiederbegegnung mit meiner Heimatstadt“. 40 Jahre habe er auswärts gearbeitet, bei Besuchen an der Leine aber immer das Sprengel Museum besucht. „Das war ein Ritual.“ Denn der Theatermann ist Fan des große Dada-Künstlers und Querdenkers Kurt Schwitters (†60). Sein Zitat „Hunde bitte an die Leine zu führen“ war fast ein logischer Buchtitel, mit einem Augenzwinkern hat Weber auch ein Foto von sich und dem städtischen Leinenzwang-Hinweis in Parks zum Vorwort gestellt.

Von Erich Maria Remarque bis Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Der 69-Jährige hat viel Literatur studiert auf der Suche nach Dichtern, Denkern und Künstlern, die der Stadt einen Stempel aufgedrückt oder Episoden ihres Lebens hier verbracht haben. Viele prominente Namen fallen auf den 200 Seiten – „und im 19. Jahrhundert blühte die Stadt auf, die Industrialisierung gab einen Riesenschub.“ Hannoversche Geschichte lese sich wie das „Who is who“ der deutschen Literatur. „ Erich Maria Remarque hatte eine Anstellung bei der Conti“, erzählt Weber vom Autor von „Im Westen nichts Neues“. Heinrich Hoffmann von Fallersleben arbeitete in der Königlichen Öffentlichen Schlossbibliothek.

Hannovers Südstadt ist Webers Heimat

Besonders interessant war für Weber die Erkundung der Südstadt, in der er einst aufgewachsen ist. Akribisch überprüfte er Geburtshäuser berühmter Persönlichkeiten und Baudenkmäler, schoss viele der Fotos im Buch selber. „Das waren die Wege meiner Kindheit“, stellte er fest, „nur dass ich damals nicht registriert habe, wie bedeutsam meine Umgebung ist.“ Wie viele Kilometer hat er für die Recherchen zurückgelegt? „Ich bin weniger gewandert, sondern mehr Rad gefahren.“

Mit der NP marschiert er trotzdem am Hohen Ufer entlang, erläutert den Duve-Brunnen („Ein Unternehmer, der im 17. Jahrhundert soziales Engagement zeigte, ärmere Schichten an seinem Erfolg teilhaben ließ“), würdigt die „Göttinger Sieben“ vor dem Landtag, deren intellektuelles Aufbegehren gegen den König „Wellen in ganz Deutschland“ geschlagen habe, schwärmt von den bunten Nana-Figuren von Niki de Saint Phalle (†71). „Diese bunten Figuren haben den Grauschleier der 70er Jahre über der Stadt weggezogen, sie sind das Symbol des großen kulturellen Aufbruchs.“

WICHTIGE STATION: Für Gerhard Weber war der Ballhof der Ort seiner ersten Theaterkontakte. Quelle: Michael Wallmüller

Viele Zitate hat Weber für das Buch zusammengetragen. Und festgestellt, dass nicht nur Literat Gottfried Benn (†70) etwas zu mäkeln hatte. „Die Klage über das schlechte Wetter in Hannover zieht sich durch die Epochen.“ Dieser eiskalte Maitag lässt nicht viel Platz für Widerspruch ...

Das Buch: „Hunde bitte an die Leine zu führen“

Ein historisches Stadtbild in Schwarz-Weiß, darin die knallbunte Figur eines Wanderers – das ist das Erkennungszeichen der Kulturspaziergangs-Bücher aus dem Seume-Verlag. Der Hannover-Flaneur in „Hunde bitte an die Leine zu führen“ ist blau, Waterloosäule und Aegidienkirche dienen als Orientierungspunkte, auf der Rückseite des Buches kann man noch Markt- und Kreuzkirche hinter der lieblichen Landschaft entdecken. Gerhard Webers sieben Touren sind als sieben Tagesausflüge im Zeichen von Literatur, Kunst, Architektur und Wirtschaftsgeschichte gedacht. Der erste Tag führt an den Maschsee, weiter geht es in der Altstadt, auf zwei Etappen kann man die City erkunden. Ein Tag ist Oststadt und List gewidmet, eine Strecke führt vom Steintor nach Herrenhausen, den Schlusspunkt setzt eine Exkursion durch Linden.

Am Dienstag, 14. Mai, ab 18 Uhr stellen Gerhard Weber und Verleger Peter Winterhoff-Spurk das Buch im Historischen Museum (Pferdestraße 6) vor. Der Eintritt ist frei

Von Andrea Tratner