Hannover

Aufgeregt ist sie jetzt nicht unbedingt, „allerdings fühlt es sich ziemlich unwirklich an“, gesteht Laura Lato (24) im Gespräch mit der NP. Zwei Jahre hat die Sängerin an ihrem Album gearbeitet – am Freitag, 7. Juni, erscheint „Kristallkind“ nun.

13 Songs sind entstanden, alle deutschsprachig und mit den Musikern Jens Eckhoff (43, „Wir sind Helden“) und Stavros Ioannou (48) vom Peppermint Park produziert. Einen Lieblingssong kann Lato nicht zwingend benennen, „die Themen der Lieder sind ganz unterschiedlich“, erläutert die Frau aus der Nordstadt bei einem Cappuccino im Moca am Steintor. „Sie handeln von Selbstfindung über Herzschmerz bis hin zu fröhlichen Themen“, umschreibt sie das Repertoire. „Von balladesken Nummern bis hin zu Dance-Pop ist alles vertreten.

India Rischko arbeitet an „Asche der Nacht“ mit

Obwohl sie Vergleiche mit anderen Künstlern gar nicht gerne hört, gibt es Fans, die sie in einem Atemzug mit Popsternchen wie Dua Lipa (23) und Rita Ora (28) nennen. Was daran liegen dürfte, dass ihre Texte, obwohl sie deutsch sind, ziemlich international klingen.

Schon im März war die erste Single „Voodoo“ inklusive Video erschienen, im Mai folgte „Asche der Nacht“. Hier hatte übrigens die Berlinerin India Rischko die Finger mit ihm Spiel gehabt: Die Choreografin und Produzentin hat beispielsweise den Auftritt des Schweizers Luca Hänni (24) beim ESC in Israel mitgestaltet.

Latos Schwester dreht Video zu „Schere, Stein, Papier“

Außerdem kommt bald das Video zu Latos Song „Schere, Stein, Papier“, das im vergangenem Jahr auf Hawaii entstanden ist. Besonderheit: Ihre Schwester Vanessa Mona Hellmann (35) hat es gedreht. Sie lebt im kalifornischen San Francisco und fertigt dort in erster Linie Image- und Hochzeitsfilme an.

Bei Latos Plattenfirma Magic Mile Music in Badenstedt steigt am Freitag eine Release-Party im kleinen Kreis, Familie, Freunde und Wegbegleiter sind dabei, Im Sommer stehen dann einzelne Auftritte der 24-Jährigen an – unter anderem beim 32. Entdeckertag der Region am 8. September. Übrigens ist auch Veranstalter Hannover Concerts auf die junge Künstlerin aufmerksam geworden: Am 8. November tritt sie dann im Lux am Schwarzen Bären auf, der Vorkauf startet in etwa zehn Tagen.

Von Mirjana Cvjetkovic