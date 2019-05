Hannover/Haste

Bei ihr ist alles ein bisschen anders. Das muss Georgia Hindenburg (47) gar nicht weiter betonen, man bemerkt es umgehend, sobald man ihr Haus in Haste betreten hat: Einige der Heizungsrohre sind gewellt, die Dachrinne ist es auch, viele ihrer Bilder und Urlaubssouvenirs, die ein Streifzug durch ihr buntes Leben sind, hängen an der Decke in der Küche, im Garten steht ein Grabstein, das Badezimmer könnte ein Werk von Antoni Gaudí sein. „Ich wollte schon immer mal in einem verrückten Haus wohnen“, sagt sie und lacht. Die Frau mit dem raspelkurzen Haarschnitt zeigt auf Holzkunstwerke in ihrem Haus – auch sie sind gewellt. „Das Leben ist doch auch nicht geradlinig.“ Ihres schon mal gar nicht.

Das Geschichtsstudium macht nach der Wende keinen Sinn

Eigentlich wollte die Frau, die schon „immer eine Streberin“ war, Lehrerin werden. Eigentlich. Denn als die DDR-Bürgerin von einst in den Anfängen ihres Musik- und Geschichtsstudiums an der Berliner Humboldt-Uni steckte, kam die Wende. „Mit Geschichte bin ich dann nicht mehr weitergekommen, erinnert sie sich schmunzelnd. Zwei Jahre versuchte sie noch, sich durchzuwurschteln, vergeblich – sie ließ sich exmatrikulieren.

Die quirlige Frau zog zu ihrem damaligen Freund nach Hannover: „Ich wusste damals gar nicht, wo das liegt, die Landkarten des Westens waren ja alle weiß.“ Zurechtgefunden hat sie sich trotzdem, absolviert zunächst eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. Alles mit der Bestnote 1, wie sie beiläufig erwähnt. „An Zähnen rumzufummeln fand ich aber ätzend. Ich wollte raus. Ran an den Menschen. Mit Menschen kann ich doch so gut.“

Bei den Johannitern wird sie doch Lehrerin

Als sie bei der Johanniter-Unfall-Hilfe landet (dort verbringt sie fünf Jahre), findet sie sich im Erste-Hilfe-Ausbilderteam. „Da wusste ich gleich: Das ist es, was ich machen möchte. Ich bin also doch in irgendeiner Weise Lehrerin geworden.“

Ihre besondere (manche sagen: schrille) Art, Wissen weiterzugeben, hat aber nicht nur mit ihrer hohen Auffassungsgabe zu tun. Hätte sie mehrere Herzen, würde eines definitiv nur für Kunst und Gestaltung schlagen. „Schon als Kind habe ich Ölbilder gemalt, an der Werkbank meines Vaters gestanden und diverse Dinge aus Holz gebaut. Kunst ist heute noch mein geistiger Ausgleich.“

KUNST IM GARTEN: Georgia Hindenburg und ihr Lebensgefährte Oliver Pohl gestalten mit ihren Werken den Garten. Quelle: Frank Wilde

Und so schuf sich die zweifache Mutter ein zweites Standbein: Sie fertigt Abdrücke von Babyhändchen und- füßchen, von Paaren, die sich an der Hand halten, von Schwangerschaftsbäuchen und Gesichtern. Auch von Verstorbenen. „Ich möchte Erinnerungen einfangen, diesen Augenblick“, beschreibt sie in der heimischen Küche ihr Streben. Irgendwann hat die 47-Jährige auch angefangen, Särge zu bemalen. Nicht selten arbeitet sie an einem Exemplar im Garten, Angehörige sind dabei, erzählen vom Verstorbenen. „Ein tolles Erlebnis, das einem aufzeigt, dass das Leben endlich ist.“

Ihre Erste-Hilfe-Kurse prägen sich ein

Das versucht die Betriebssanitäterin auch in ihren Erste-Hilfe-Kursen zu vermitteln – wenn auch aus anderem Grund. Und wer in Firmen, Schulen, Kindergärten und Hebammenpraxen einen ihrer Kurse mitmacht, sollte nicht erwarten, mit Samthandschuhen angefasst zu werden. „Ich werde mittlerweile ,Die Frau, die mit der Puppe wirft’ genannt“, erzählt sie und lacht laut auf.

KLARE METHODE: Wer bei Georgia Hindenburg einen Erste-Hilfe-Kurs macht, wird sich im Notfall garantier daran erinnern. Quelle: Frank Wilde

Denn wenn sie versucht, die Teilnehmer darauf vorzubereiten, wie es sein könnte, wenn sie mit ihrem Baby auf dem Arm fallen und es mit dem Kopf auf dem Boden aufschlägt, „dann will ich sie sofort in die Situation bringen.“ Bedeutet: Sie wirft dann einen Dummy, „meistens habe ich keine Treppe. Sonst würde ich die Puppe die Treppe runterwerfen“. Dass sich Eltern erschrecken können, ist ihr bewusst. Sie weiß aber auch: „Wenn man es so wie ich angeht, eben anders, erinnert man sich eher dran.“ Ihr Ziel ist es, Eltern die Angst zu nehmen, etwas in einer Notfallsituation zu tun, keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen. „Es ist immer besser, etw as zu tun, als gar nichts zu tun“.

Hindenburg: „Ich bin furchtbar glücklich“

Hindenburg liebt ihr Leben. Das ist nach dem anderthalbstündigen Gespräch mit der NP mehr als deutlich. „Ich freue mich morgens um sechs Uhr wenn ich aufstehe, genauso, wie abends um zehn, wenn ich ins Bett gehe. Ich koste das Leben absolut aus, bin furchtbar glücklich.“ Hat sie denn Angst vorm Sterben? Nein, sagt sie nach kurzem Zögern. Nicht mehr. „Ich habe mehr Angst davor, etwas nicht getan zu haben.“ Zum Abschluss zitiert sie noch aus einem Gedicht von Peter Rosegger: „Und viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern blühn sie vergebens.“

Von Mirjana Cvjetkovic