Hannover

Es wird schon länger gemunkelt, wer wohl im einstigen „Café Tabac“ so fleißig werkeln, umbauen und renovieren lässt. Nun kommt der Mann, dessen Name in dem Zusammenhang immer genannt worden war, aus der Deckung: Es ist Sascha Casado (45).

Der NP zeigte der Unternehmer und Vollblut-Gastronom die Baustelle im Lister Ecklokal. Kaum zu glauben, dass er mit seinen Geschäftspartnern hier wirklich schon in der zweiten Juni-Hälfte, gleich nach dem Lister-Meile-Fest, Eröffnung feiern will. „Wir machen alles neu“, sagt der 45-Jährige und steigt über Zementsäcke, schiebt sich an Leitern vorbei, klatscht mit Handwerkern ab.

Und so sieht es in den bereits entkernten Räumen auch aus: Nichts erinnert an die Kneipe, die nach 41 Jahren Anfang des Jahres dicht gemacht hatte. Casado zählt auf: „Die Gas- und Stromleitungen werden neu gemacht, die Dämmung, die Fenster, die Heizung, der Fußboden, die Decken.“ Was bleibt, ist demnach wirklich nur noch die Anschrift Ferdinand-Wallbrecht-Straße 44.

Lokal wird zum Glücksbringer

Der NP verrät Casado auch schon den Namen der neuen Lokalität: „Glücksbringer.“ Weil sich die Gäste dort rundum wohlfühlen sollen. Und auch für ihn ist das Projekt eine glückliche Fügung: Im „Café Tabac“ hat er als 16-Jähriger nämlich seine ersten gastronomischen Erfahrungen gesammelt, sein erstes Bier gezapft, „ich glaube, es war ,Dab’“. Das wird es im „Glücksbringer“ garantiert nicht geben, dafür viele andere Getränke und Speisen, die man den ganzen Tag über bekommen wird – es gibt Morgen-, Mittags- und Abendgeschäft.

„Gutes Essen, gute Getränke, gute Atmosphäre“ haben sich die Macher auf die Fahnen geschrieben: „Wir setzen auf gesunde, regionale und saisonale Küche“, erläutert Gesellschafter und Partner Bernd Althof (38). Er, ähnlich sportbegeistert wie sein Kompagnon, stellt sogenanntes „Life changing Food“ in den Vordergrund – gesunde, an Sportlerernährung angelehnte Gerichte wie Bowls, es wird auf Spargel- und Grünkohl ausgelegte Speisekarten geben. „Es stehen aber auch Caprese, Carpaccio, Maispoularde und Burger auf der Karte“, betont das Gastro-Duo, das seit sieben Jahren eng zusammenarbeitet (unter anderem in der „Plan Bar“ an der Bödekerstraße). Am Wochenende soll weiter gebruncht werden – also doch ein „Tabac“-Überbleibsel.

Farbe und schöner Sound

Überall auf der Welt haben sich Casado und Althof Gastro-Konzepte angeschaut, Fach-Messen besucht, Getränke probiert, an Rezepten für Cocktails – ein weiterer Schwerpunkt des Lokals – gefeilt. Die mit Design-Awards ausgezeichnete High-End-Kaffeemaschine „Astoria Storm 4000“ (Kosten: um die 16 000 Euro) wird Herzstück des Ladens, der im Industrie-Stil mit viel Stahl, Stein und Holz gehalten sein wird. Gemütlichkeit soll mittels Farbe, Licht und schönem Sound hergestellt werden. „Gäste sollen sich wohlfühlen. Und zwar nicht in einem durchgestylten Laden, in dem man sich nicht traut, sich hinzusetzen“, erklärt Casado.

Darüber hinaus spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Bei Renovierung und Strom wurde auf Energieeffizienz geachtet, wird es recycelbare Kaffeebecher geben, eine Kooperation mit dem Mehrwegbecher-Pfandsystem Hannoccino ist vorstellbar. Zudem können sich Besucher ihre Speisen mitnehmen – eingeweckt! Die Gläser kann man auf Pfand-Basis leihen, sie werden mittels eines Vakuumierers verschlossen. „Über solche Aspekte haben wir lange und intensiv nachgedacht, wollen auch weiter in diese Richtung gehen“, betont Althof. Und dann müssen die beiden auch schon weiter: Monteure haben Fragen, ihre Handys klingeln unentwegt, Besorgungen müssen gemacht werden.

Noch einmal zurück zur eingangs erwähnten Munkelei: In der Gastroszene kursieren in Sachen Mitbetreiber auch Namen wie Thorsten Meier (54, Stadionchef von Hannover 96), Rumpelkammer-Betreiber Enzo Fumiento (57), ja sogar Ex-96-Profi Steven Cherundolo (40). Casado und Althof schauen sich an, lächeln – und schweigen.

Die Gerüchteküche wird vorerst weiter köcheln. Nicht nur im Lister Kiez.

Von Mirjana Cvjetkovic