Hannover

In der Stadt sieht man an vielen Stellen die riesigen Erdbeer-Buden schon stehen, am 9. Mai startet die Freilandernte des Erdbeer-Hofs in Gleidingen. Also eigentlich alles so wie immer um diese Zeit. Fast. Denn nach dem plötzlichen Tod des „Erdbeer-Königs“ Hartmut Meyer (†57) im vergangenen Jahr (er hatte einen Herzinfarkt erlitten) hat nur sein Sohn Bendix Meyer (24) mit seiner Lebensgefährtin Katharina Kuhn (22) den Hof übernommen.

Bendix Meyer wagt das Unternehmer-Abenteuer

Und kaum haben die zwei den Stand vorm Aspria am Südufer des Maschsees aufgebaut und mit dicken, fetten Beeren (aktuelle Sorte: „Sonsation“) bestückt, bleiben Jogger, Nordic Walker und Besucher des Fitnessclubs stehen, naschen, kaufen. „Wir wurden nach dem Tod meines Vaters so oft gefragt, wie es weitergeht“, erzählt Bendix Meyer der NP, während er Kisten mit Erdbeeren aus dem Auto auslädt. „Die Leute wollten so gerne weiter die Erdbeeren haben.“ Den Betrieb, den sein Großvater 1975 gegründet hat, nicht weiterzuführen, kam für den jungen Mann eigentlich nicht in Frage. „Aber wir mussten schon durchrechnen und schauen, ob wir das überhaupt hinbekommen.“

Bendiy Meyer und Karina Kuhn teilen die Aufgaben

Beide studieren noch (er Agrarwissenschaften in Göttingen, sie Landschaftarchitektur in Hannover), haben getüftelt, sich mit vielen Menschen ausgetauscht und entschieden: „Wir machen das.“ Der Fokus liegt derzeit darauf, den Betrieb am Laufen zu halten. Die Aufgaben haben sie sich geteilt: Meyer konzentriert sich auf die Produkte und die Ernte, Kuhn auf die Mitarbeiter, die Disposition und Belieferung, sowie die Vermarktung.

ERNTESTART: Bendix Meyer und Karina Kuhn prüfen die Erdbeeren im Folientunnel. Quelle: Marleen Gaida

15 Erntehelfer sind auf den Feldern schon zu Gange, in der Hochsaison wird die Anzahl auf 50 steigen. Bis Ende August werden dann zwölf Sorten geerntet und verkauft, auf „Lambada“ ist Bendix Meyer besonders stolz. „Die kenne ich schon seit Kindertagen, es ist meine Lieblingssorte“, erzählt der Neu-Landwirt. Eine sehr frost- und krankheitsempfindliche Sorte, die länger nicht angebaut worden war. Bis Bendix Meyer seinen Vater gebeten hatte, eine Teilfläche der 15 Hektar Land damit anzubauen. Und nun gibt es sie also wieder.

Privatleben? „Wir nehmen uns die Zeit dafür“

Sich stetig verändernde Richtlinien, Konkurrenzdruck, Verpackungsgesetze, steigender Mindestlohn – das sind alles Themen, die neben dem eigentlichen Produkt, den Erdbeeren, den Alltag der jungen Betreiber bestimmen. „Für das Privatleben bleibt da gerade nicht sehr viel Zeit“, gesteht Kuhn. Betont jedoch: „Wir nehmen sie uns aber.“

Sein Vater sei ein sehr kontaktfreudiger Mensch mit großen Netzwerk gewesen, erzählt Bendix Meyer und lächelt: „Ich bin immer noch fasziniert, wie er das geschafft hat. Oft mit zwei Handys am Ohr.“ Das Paar ist allerdings entschlossen, auf sich Acht zu geben, trotz der vielen Arbeit, der großen Verantwortung.

EINE LEGENDE: Hartmut Meyer wurde auch „Erdbeer-König“ genannt – er starb 2018 nach einem Herzinfarkt. Quelle: HAZ

Und dann ist da noch der Wunsch, das, was Hartmut Meyer geschaffen hat, erfolgreich weiterzuführen. „Highlight soll das Selbstpflücken bleiben“, betont der 24-Jährige, außerdem soll es Veranstaltungen und Sonderstationen der Erdbeerbuden (wie etwa bei den Pferderennen auf der neuen Bult) geben. Die „Mallorca-Party“, die sein Vater regelmäßig hat steigen lassen, wird im diesem Jahr eher nichts. „Aber im nächsten Jahr überlegen wir ein Sommerfest oder ein Hoffest zu veranstalten.“

Eine Romanze zwischen Erdbeeren

Meyer und Kuhn haben also viel vor. Ihre Liebe zueinander und die gemeinsame Leidenschaft für Erdbeeren sollte ihnen die Kraft geben. Denn mit der Erdbeere hat ihre Liebesgeschichte vor sechs Jahren ja auch angefangen. Er hat nach dem Abi auf dem väterlichen Hof gejobbt und Früchte ausgeliefert, sie als Schülerin in den Sommerferien als Aushilfe im Laatzener Leine-Center in einer Erdbeerbude gearbeitet. Der Rest ist Erdbeergeschichte.

Von Mirjana Cvjetkovic