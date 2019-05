Hannover

Wenn die Fantas in der Stadt sind, kann sie nicht weit sein: Jamie-Lee Kriewitz (21) stand fast in der ersten Reihe und verfolgte jubelnd den Auftritt der Stuttgarter. „Das war einfach mega, hat super viel Spaß gemacht“, so die Sängerin, die mit ihrem Verlobten Fabian Riaz (31) gekommen war. „Das ganze Programm war toll und das Publikum ist superkrass abgegangen.“ Die junge Künstlerin kennt die Band ja seit einigen Jahren, 2015 war sie als junges Talent bei der Show „ The Voice of Germany“, landete bei Smudo (51) und Michi Beck (51) im Team.

Und auch sie hatte sichtlich Spaß, sang immer wieder mal mit, machte Handyvideos: Uli Beck. Sie ist nächste Jahr 20 Jahre mit Michi Beck zusammen, „wir haben uns auf der Silvesterparty von Thomas D kennengelernt,“ erzählte die sympathische Frau mit dem Lockenkopf der NP.

Der Open-Air-Auftakt der Gruppe war aber nicht der alleinige Grund, dass sie in Hannover mit dabei war: Ihre Familie ist eng mit dem Hotelier und Unternehmer Nicolai (42) und seiner Frau Vanessa Schreiber befreundet. „Unsere Kinder haben sich mal im Urlaub angefreundet – und so haben wir uns auch angefreundet“, so Uli Beck lachend. Beide haben ja je zwei Mädchen in ähnlichem Alter, passt also alles ganz wunderbar.

Auf den Hauptact des Abends hatte sich auch Wolfgang Jüttner (71) gefreut. Die anderen Bands waren nicht ganz so seine Musik („auch ganz schön laut“), dafür hatte sein zwölfjähriger Enkel ordentlich Spaß, „so ist es eben, das Großelterndasein“, sagte der SPD-Politiker. Agenturchef Markus Scheele (47) und klönte mit vielen Leuten auf der Plaza, Gastronom Valentin Zurr (44) zeigte sich sichtlich erschlankt, zwölf Kilo sind runter, „kein Zucker, wenig Fett“.

Von Mirjana Cvjetkovic