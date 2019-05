Hannover

Po-Implantate? Die kommen für Aschkan Entezami (44) nicht in Frage. „Viel zu komplikationsanfällig. Er ist ständig in Bewegung, da man läuft, außerdem sitzt man drauf. Mache ich nicht.“ Auch wenn sich bei dem Schönheitschirurgen Anfragen für das sogenannte „Brazilian Butt Lifting“ in den vergangenen zwei Jahren gehäuft haben, lässt er die Finger davon: „Ich mache nur die Sachen, hinter denen ich stehe.“

Dazu gehört, dass der 44-Jährige seine eigenen Augenringe mittels Hyaluron verschönert! Er lacht: „Ich lebe das durchaus, stehe dahinter. Ist so doch auch authentischer.“ Und während er bei sich selbst vorm Spiegel einmal im Jahr Hand anlegt („Ich mache das immer nur vor dem Urlaub – falls es blaue Flecken gibt“), gehen die Patientin in seiner Klinik im Lister Pelikanviertel täglich ein und aus. Hier praktiziert der Mann mit den persischen Wurzeln seit 2009, seit 2014 führt er die Einrichtung ganz alleine.

Frauen sind das Hauptklientel

Heutzutage geht auch kaum noch jemand peinlich berührt oder getarnt zum Schönheitschirurgen, „es ist viel normaler geworden“, weiß Entezami. „Früher haben Frauen noch nicht einmal ihrer besten Freundin von einem Eingriff erzählt, heute wird verglichen, in den sozialen Medien darüber berichtet.“ Frauen sind das Hauptklientel des Beauty-Experten, Brustoperationen (sein Schwerpunkt), Körperkonturierung, Fettabsaugen stehen an der Tagesordnung, die Nachfrage nach Botox und Faltenunterspritzung mit Hyaluron steigt stetig.

„Frauen haben sich meist seit Kindertagen mit Ästhetik beschäftigt, das fängt beim Stechen der Ohrlöcher an“, so der Mediziner, „sie haben einen ganz anderen Zugang.“ Tausende OPs hat er bereits durchgeführt, reines Handwerk ist seine Arbeit aber nicht: „Psychologie spielt auch eine Rolle,“ so Entezami. Ehe er an die Arbeit geht, berät er die Patienten, hört sich an, warum sie sich für einen Eingriff entschieden haben, leitet sie. „Keine Brust ist per se etwas Schlimmes, genauso wenig sind Nasolabialfalten wichtig. Wenn Leute nach einer Veränderung aber glücklicher und zufriedener sind, macht es eben doch etwas aus.“ Er erinnert sich an eine Frau, die super aussah, sich wegen ihrer Brust aber zwei Jahre nicht mehr vor ihrem Freund ausgezogen hatte. Oder an den Mann, der sich wegen seiner ausgeprägten Brust schämte, mit den Kindern am Baggersee schwimmen zu gehen. „Diesen Menschen gebe ich ein Stück Freiheit zurück.“ Das macht dann auch den zweifacher Vater zufrieden.

Sport und Essen zum Feierabend

Wenn er Feierabend macht, kreisen seine Gedanken nicht mehr um Schönheit. Eher um Sport (er läuft gern) und wo er schön essen gehen kann – „am liebsten japanisch und italienisch“. Wobei: „Wenn ich neue Leute kennenlerne und sie dann erfahren, was ich beruflich mache, kommt ab und zu schon die Frage: ,Guckst du jetzt, was man machen könnte?’ Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht. Weil es mich stresst.“

Ausgleich zur Arbeit sind Urlaube, er verreist gerne mit seinen beiden Kindern, die zehn und 13 Jahre alt sind. „Lange kann ich nicht wegbleiben, dazu fehlt mir die innere Ruhe“, gesteht der Beauty-Doc, „dafür machen wir eben häufiger Kurzurlaub.“ Zuletzt hat er sich es über die Osterfeiertage in Dubai gut gehen lassen.

Von Mirjana Cvjetkovic