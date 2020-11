Hannover

Stille in der trubeligen Kneipe „...und der böse Wolf“: Im November wird Katariya Schacht in dem Wirtshaus an der Heesestraße 1 kein Bier zapfen, auch keinen Außer-Haus-Verkauf ihrer thailändischen Spezialitäten anbieten.

Wie gehen Sie mit dem zweiten Lockdown um ?

Wir haben uns dazu entschlossen, kein Außer-Haus-Geschäft anzubieten und komplett zu schließen. Das „To-go“-Geschäft rentiert sich nicht im Wolf.

Haben Sie Verständnis für die harten Maßnahmen?

Nicht wirklich. Natürlich hat man Verständnis für die Menschen, deren Gesundheit bedroht ist, aber deshalb halten wir uns in der Gastronomie ja an die Hygieneauflagen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass es immer uns erwischt.

Hat ein einmonatiger Lockdown eine Auswirkung auf den Wolf ?

Natürlich. Es wird den Wolf nach einem Monat schon noch geben. Aber in welcher Form? Wir wollen unser gesamtes Personal halten, was aber schwierig ist, wenn wir keine Einnahmen haben. Ich kenne viele, die es schon beim letzten Lockdown nicht geschafft haben. Jetzt sind es vielleicht nur vier Wochen. Aber auch das ist ein Monat, in dem kein Geld reinkommt. Miete und regelmäßige Kosten wie unser Sky-Abo laufen ja weiter.

Finden Sie es richtig, dass die Gastronomen auf die Straße gehen und demonstrieren?

Ich wäre jetzt nicht dabei, aber ich finde es richtig, weil sie zeigen, dass die Politik im Unrecht ist. Man muss auch an uns denken. Die Entscheidung ist einfach nicht richtig durchdacht. Wir sind ja alle existenzbedroht. Das hängt ja viel dran: Unsere Zulieferer, die Angestellten, die Brauereien. Es ist wie ein Teufelskreis.

Katariya Schacht Geboren am 22. Februar 1995 in Gehrden. Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und Kosmetikerin. Katariya Schacht hat einen älteren Bruder, der auch im „… und der böse Wolf“ hilft. Ihre Eltern Thomya und Thomas Schacht betreiben die Küche mit thailändischem Essen. Das Paar hatte zuvor einen asiatischen Imbiss in Barsinghausen. Katariya „Cat“ Schacht begann als Aushilfe in der „Wolf“-Küche, ging dann auch in den Service und übernahm im Sommer die Kneipe von den Vorbesitzern Jan und Claudia Verhagen. Derzeit ist der „Wolf“ (Heesestraße 1, 0511/453834) komplett geschlossen.

Sie sind noch sehr jung. Wann haben Sie den „…und der böse Wolf“ übernommen?

Ja, ich bin 25 (lacht). Ich habe das Lokal dieses Jahr im Juli übernommen. Mitten in der Corona-Zeit. Die ehemaligen Inhaber des Ladens, Claudia und Jan Verhagen, wollten nach 24 Jahren in den Ruhestand gehen wollten. Bis zum 25. Jubiläum nächstes Jahr im Februar machen wir den Wolf noch zusammen.

Sie etablierten den „Bösen Wolf“: Jan und Claudia Verhagen. Quelle: Frank Wilde

Wie kamen Sie auf den Laden?

Ich habe im Dezember 2018 hier in der Küche angefangen. Der Wolf bietet ja schon seit 20 Jahren thailändische Küche an. Letztes Jahr habe ich auch noch im Service angefangen. Im März habe ich noch die Küche übernommen. Und danach kam der Shutdown.

Sind Sie Thailänderin?

Halb und halb. Mein Vater ist deutsch, meine Mutter thailändisch. Aber ich bin mit der thailändischen Küche groß geworden. Meine Eltern hatten früher ein kleines thailändisches Restaurant in Barsinghausen.

Wie viele Leute arbeiten insgesamt hier?

Meine Eltern stehen in der Küche und mein Bruder hilft mir auch ab und an. Wir sind um die 15 Leute hier im Service und in der Küche.

Küchenteam: Katariya Schacht mit ihren Eltern Thomas und Thomya. Quelle: Frank Wilde

Wie waren Ihre Erfahrungen im ersten Lockdown?

Wir haben unglaublich viele Stammgäste und die haben uns mega unterstützt. Die sind ständig vorbeigekommen und haben Essen mitgenommen. Die hatten die klare Botschaft: „Der Wolf muss bleiben. Wir unterstützen euch.“ Wie in einer Familie. Wir kennen ja auch jeden Gast, der reinkommt.

Sie bieten eine außergewöhnliche Mischung: eine Kneipe mit Raucherraum und thailändischem Essen. Gehört Livemusik auch zum Konzept?

Wir sind eine ehemalige Punkrockkneipe und hatten zu den Jubiläumsfeiern immer Livemusik. Geplant ist es wieder zum 25. Geburtstag, im nächsten Februar.

Wann sind Sie in die Welt der Gastronomie eingetaucht?

Quasi von Kindesbeinen an. Meine Eltern hatten 18 Jahre ihren Thai-Imbiss in Barsinghausen. Da war ich zwar noch ganz klein, aber ich war nach der Schule immer dort und habe alles mitgekriegt. Seitdem wollte ich in die Gastronomie gehen. Ich habe trotzdem zwei abgeschlossene Ausbildungen: Fremdsprachenkorrespondentin und Kosmetikerin. Die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin war sehr wirtschaftslastig. Aber so weiß ich wenigstens, wie ich hier die Buchhaltung zu machen habe (lacht).

Der Namensgeber: Ein Wolf an der Wand des Lokals. Quelle: Christian Behrens

Brauchen Sie den Kontakt zu Menschen?

Definitiv. Ich stehe ja fast jeden Abend selber hinter dem Tresen. Wenn ich mal nicht hier bin, ist das schon komisch.

Haben Sie Gäste, die jeden Tag kommen?

Viele. Die meisten Stammgäste sind über 40 und 50. Die sind supersüß. Mit manchen habe ich fast ein Papa-Tochter Verhältnis. Man sitzt zusammen, raucht eine, redet über Gott und die Welt. Das ist schön.

Welche Charaktereigenschaft sollte eine Wirtin haben?

Geduld ist sehr wichtig. Mit allem, egal worum es geht. Ich bin normalerweise ein Mensch, bei dem alles schnell gehen muss und der alles alleine machen will. Aber man muss eins nach dem anderen abarbeiten. Sonst macht man sich kaputt.

Hatten Sie nie Angst vor der Selbstständigkeit?

Nein. Ich hatte ja Jan und Claudia, die Vorbesitzer. Sie haben mir viel beigebracht und den Kontakt zu den Lieferanten hergestellt. Wir haben dieselben wie früher.

Wie viele Biere bieten Sie frisch vom Hahn an?

Sechs verschiedene: Herrenhäuser, Gilde, Wendlandbräu, ein Bio-Bier, Jever und Cider.

Geschlossen: Der Biergarten ist ein beliebter Treffpunkt in Linden. Quelle: Christian Behrens

Welche fünf Lebensmittel würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?

Reis, Matcha-Tee, Gin Tonic, Sojasauce. Und Chili. Damit würde ich überleben.

Welche Eigenschaft sollte ein perfekter Gast haben?

Humor. Respekt. Und auch mal Geduld.

Was ist das Lieblingsgericht Ihrer Kindheit?

Ein thailändisches Gericht: Pad Krapao. Das gibt es hier auch bei uns. Reis mit Hackfleisch, angebraten mit thailändischem Basilikum und Chili, langen Bohnen und ein bisschen Paprika. Und am Ende kommt ein Spiegelei drauf. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht.

Gibt es auch ein Lieblingsgericht der Gäste?

Pad Thai, gebratene Reisnudeln, sind total beliebt. Unsere Currys auch – das rote wie das grüne. Und unsere Kokossuppe geht auch immer.

Wohin gehen Sie gerne essen, wenn Sie nicht im Wolf sind?

Eine Freundin von mir betreibt das Eiscafe „Govanni L.“, dahin gehe ich gerne, wenn ich frei habe. Und ich bin gerne im „Ricetime“ in Celle, Sushi essen. Das ist ein mega Laden. Ansonsten bin ich immer im Wolf.

Rauchen verboten: Das gilt für den vorderen Raum – im hinteren Bereich der Lindener Kneipe darf gequalmt werden. Quelle: Christian Behrens

In Ihrer Kneipe steht auch ein Billardtisch. Wie gut spielen Sie?

Ganz okay. Aber ich spiele immer erst, wenn alle weg sind (lacht). Die, die jeden Abend spielen, sind richtig gut. Normalerweise haben wir jedes Jahr unser Wolfsturnier. Das geht über zwei, drei Tage. Dann wird hier leer geräumt und der Tisch kommt in die Mitte – mit Fernsehübertragung und Zuschauern. Mal schauen, ob das nächstes Jahr wieder geht.

Gibt es schon Pläne für Silvester? Falls der Wolf wieder offen ist?

Weihnachten hatten wir letztes Jahr ab 22 Uhr offen und haben Feuerzangenbowle angeboten. Und Silvester planen wir von elf Uhr bis 15 Uhr einen Frühschoppen. Es wäre schön, wenn das klappt. Aber abends ist geschlossen. Da möchte ich mit meiner Familie zusammen sein.

Sie haben viele Tattoos. Haben Sie auch schon einen Wolf?

Nein, noch nicht. Aber der kommt noch (lacht).

Von Luisa Verfürth