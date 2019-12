Zwischen Klassik und Twitter: Wie Igor Levit für neue Töne sorgte

Hannover

Wie kann das gehen? Ein Klavierstück, das so zu spielen ist, wie Kosmonaut Jurij Gagarin aus dem All auf die Erde blickt. Igor Levit weiß es, hat sich das getraut bei einem sagenumwobenen Konzert in der Musikhochschule.

Nach seinem Antrittskonzert steht Levit blass, verloren, ein wenig schwitzend und ebenso verhalten wie glücklich lächelnd auf der Bühne. Immerhin hat er gerade den Mount Everest der Klaviermusik bestiegen, Ronald Stevensons legendäre, eineinhalbstündige „Passacaglia“ mit äußerster manueller Bravour bewältigt. Episch.

So macht ihm das keiner nach. Die Klassik-Welt ist weltweit begeistert. Die New York Times attestiert einem Levit-Konzert, das es sich hier um das „stärkste instrumentale Debüt des Jahrzehnts“ handelt und hat ihn als den „bedeutendsten Künstler seiner Generation“ bezeichnet. Für die Süddeutsche Zeitung ist er schlicht ein „Glücksfall“. Er spielt mit bedeutenden internationalen Orchestern, war „Instrumentalist des Jahres“ der Royal Philharmonic Society und hat den Beethoven-Preis der Stadt Bonn erhalten.

Sein Glück in Hannovers Musikhochschule

Igor Levit: 2019 war sein Jahr, internationale Anerkennung, weltweite Tourneen (zwischen Elbphilharmonie, Wiener Musikverein und Carnegie Hall), Start seiner Professur an der Musikhochschule und mit der Gesamteinspielung der Beethoven-Sonaten in den Popcharts.

Hannovers Musikhochschule ist zu einem Zentrum seines Lebens geworden, „das einzige Haus auf der Welt, an dem ich das machen will, was ich jetzt machen darf“. Ob er glücklich ist in seinem Beruf als Professor, als Musiker? „Mit allen Schwierigkeiten und weniger hellen Tagen: Ja.“

Musik, dieses flüchtige, nicht zu fassende Elixier ist das seines Lebens. Eine Definition ist von Igor Levit nicht zu bekommen, eher mehrere, je nach Stimmung oder wo man im vorher gestarteten Gedankenfluss gerade gelandet ist. Vielleicht einigt man sich darauf, dass Musik die Gliederung der Zeit ist. So abstrakt muss es schon sein. Denn für Igor Levit gibt es im eigentlichen Sinne keine Unterscheidung von U und E, dieser seltsamen Trennung, die für ihn schon lange keine Bedeutung mehr hat.

Es ist vor allem Neugier, die ihn nicht nur in der Musik umtreibt. Man könnte jetzt ganz pauschal sagen, Neugier auf das Leben. Da geht es dann auch mal um ein Konzert, in dem Bob Dylan eine E-Gitarre benutzt hat, um schwarzen japanischen Knoblauch, um Audio-Technik, Hi-Fi-Kram und den perfekten Klang oder einen besonderen Tune von Thelonious Monk. Und dann ist da auch noch seine ungebremste Vorliebe für jüdische Witze. Von einem Kaliber, dass er vorher fragt, ob man sie denn hören wolle.

Spielen für eine bessere Welt? Warum denn nicht, Igor Levit kämpft mit Bach für ein besseres Klima, setzt sich inmitten einer Fridays-for-Future-Demo an den Flügel. Gut spielen kann man überall, ist sein Credo – vom elitären Klangzauber-Getue hält er nicht viel. Sündhaft teuer Steinway-Flügel, Elbphilharmonie, ja, gut. Aber Beethoven kann ebenso relevant auch in einer Brennpunkt-Schule im Berliner Wedding erklingen. Wenn er da die „Waldstein-Sonate“ spielt, ist der revolutionäre Furor um keinen Deut geringer als in einem „richtigen“ Konzert. Aber was heißt hier schon richtig ...

„Citizen. European. Pianist.“

Was zeichnet sein Spiel aus? Wenn man berücksichtigt, dass es mit Pauschalisierungen immer so eine Sache ist: atemberaubende Klarheit, eine überdurchschnittliche Rasanz, wenn sie möglich ist und gefordert, eine wohltuende Infragestellung von lieb gewonnener Tradition und alles auf Basis einer manuellen Sicherheit, die bisher noch keine Grenzen gefunden hat.

Levit ist dabei auf eine besondere Art Universalist, definiert sich auf seiner Homepage als „Citizen. European. Pianist.“. Einfach nur gut spielen, das reicht nicht. Das machen viele Instrumentalisten, sie liefern gute Konzerte ab. Und begeistern die Fans. Igor Levit liefert ebenfalls gute (bis sensationelle) Konzerte ab, begeistert auch die Fans. Und mischt sich ein. Es gibt zurzeit keinen Klassik-Künstler von seinem Kaliber, der sich auch gleichzeitig so engagiert zeigt.

Und das der Welt mitteilt. Seine Tweets tastet er im Tempo von 16tel-Noten ein, postet allegro con moto. Er bekennt sich dazu, dass seine Geräte immer an sind. Und da wird es dann auch manchmal reichlich dissonant, wenn er sich gegen Rechts positioniert. Die folgende Komposition heißt dann bisweilen Shitstorm in Hass-Dur, was über den Pianisten hereinbricht. Wer alle 32 Klaviersonaten von Beethoven draufhat, weiß, was er aushalten kann. Aushalten muss, um zu seiner Meinung zu stehen.

Die nicht nur über die sozialen Medien ausgespielt wird, sondern auch in Live-Talks oder auch bei Ansprachen in Konzerten vor versammeltem Publikum, in denen er für seine Anliegen wirbt. Für eine humane Gesellschaft ohne rechtes Denken, für eine bessere Welt ohne gefährdetes Klima.

Aber darin erschöpft sich das Leben nicht. Levit kann in seinem Gedankenfluss springen. Vorher geht es um Beethoven, profund, und dann überraschend unvermittelt um den koreanischen Reiskocher, den er gerade erworben hat, präsentiert stolz das Gerät auf dem Smartphone – oder Levit philosophiert über das beste Schokoladentörtchen, das er in Zürich genossen hat, Und überhaupt, das Wunder der Schokolade an sich ...

Freundschaft ist dem in Berlin lebenden überzeugten Hannoveraner (und Botschafter für die „Europäische Kulturhauptstadt 2025“) unendlich wichtig. Der Tod seines Freundes Hannes Malte Mahler, des hannoverschen Künstlers, Kunstmanagers und Weltmannes, war ein bedeutender Einschnitt in Igor Levits Leben, das versteckt er nie. Der Freund hatte so seine eigene Vorstellung vom Klavierspiel. Maurice Ravels Konzert für die linke Hand, das sei es. Da hätte man die rechte immer frei für eine Glas Champagner. Und das heben wir jetzt auf Igor Levit und sein Jahr 2019. Cheers.

Von Henning Queren