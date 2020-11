Hannover

Seit 33 Jahren arbeitet Ulrike Haase im Hotel Haase mit angeschlossener Gastronomie in Laatzen. Mit ihrem Mann Thomas Haase führt sie das Haus in der achten Generation.

Was war das für ein Gefühl, als der zweite Lockdown kam?

Anzeige

Um ehrlich zu sein: Ich hatte es geahnt. Der zweite Lockdown war für uns etwas einfacher, weil die Planung stand. Wir hatten viele Abläufe verbessert. Unter anderem eine Klingel draußen und eine App, um die Aufträge außer Haus besser koordinieren zu können. Die Leute kommen jetzt schon von selbst auf uns zu und fragen: „Haben Sie wieder Drive in?“. Außerdem dürfen die Hotelgäste, die geschäftlich bei uns übernachten. wieder im Restaurant essen. Das macht es auch einfacher.

Sie sind also Hotel, aber auch Restaurant?

Genau. Ein richtiges Restaurant mit Familienfeiern, Geburtstagen und Hochzeiten. Unser Restaurant läuft gut. Weil wir verlässlich sind, verlässlich gut.

Hübsch: Herbstliche Stimmung im Restaurant. Quelle: Nancy Heusel

Welche Speisen bieten Sie zum Mitnehmen an?

Wir haben unsere reguläre Karte. Aber Enten- und Gänsebraten läuft zur Zeit sehr gut. Grünkohl auch. Darauf haben die Gäste jetzt Lust.

Wie sind Sie Wirtin geworden?

Mein Vater hat früher die „Benther Berg Terrassen“ bewirtet. Und meine Oma und mein Opa hatten den Tresen dort gemacht. Insofern habe ich ein Gastro-Gen in mir. Ich war immer fleißig und habe immer gern gearbeitet. In der neunten Klasse wusste ich, ich will nach der zehnten Klasse abgehen und eine Ausbildung als Hotelfachfrau machen. Dann bin ich in den „Loccumer Hof“ gegangen und habe dort die Schwester von Thomas Haase kennen gelernt. So hat sich alles entwickelt. Mit 17 bin ich in die Familie gekommen und mit 18 habe ich hier angefangen zu arbeiten. Das sind jetzt 33 Jahre.

Das Familiensymbol: Die Haases haben den Hasen ins Logo integriert. Quelle: Nancy Heusel

Sie haben im ersten Lockdown eine interne App installiert.

Ja, man hat ja sonst eine lose Zettelwirtschaft. Ich hatte immer Bedenken, dass die Küche durcheinander kommt und dass sich die Leute draußen stapeln beim Abholen. Mit der App ist es einfach, alle Bestellungen einzutragen und jeder weiß sofort, was Sache ist. Dort schreibe ich rein: „Einmal Schnitzel Piccata Milanese, einmal Braunkohl Bregenwurst, einmal Gänseleber“ und der Saucier auf seinem Posten in der Küche weiß Bescheid. Letztes Wochenende hatten wir tatsächlich 201 Essen, die abgeholt wurden. Das hat alles reibungslos geklappt. Unter der Woche ist es eher mau. Aber besser als Stillstand. Wir müssen das anbieten. Wer weiß, wie lang der Lockdown andauert?

Zu Ihrem „Drive in“ haben Ihre Töchter ein tolles Video gedreht, was hat es damit auf sich?

Marie hat Köchin gelernt im „Maritim Airport“ und studiert jetzt Lebensmittelwissenschaften und Biologie. Lisa studiert Gesang und wollte ein Video drehen, wie unser Haus- und Hoffreund, der 75-jährige „Siggi“, täglich sein Essen bei uns bestellt. Das hatten wir im Sommer schon mal gemacht, als Daumenkino mit Fotos. Lisa wollte jetzt auch ein Lied machen, das Siggi am Steuer singt, während er zu uns fährt. „Take it out – we got drive in“ heißt der Song, den man auf unseren Instagram- und Facebookseite sehen kann.

Ulrike Haase Geboren am 4. Juli 1967 in Hannover. Nach der Schule eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Loccumer Hof. Dort lernt sie erst die Schwester von Thomas Haase kennen und später ihn und beginnt mit 18 Jahren in dem Familienunternehmen zu arbeiten. Vorher arbeitete sie bei den Mövenpick-Terrassen am Maschsee und ein knappes Jahr in München. Seit 33 Jahren führt sie die Tradition des Hotel Haase in achter Generation fort. Die Haases haben zwei Kinder: Lisa (27) und Marie (25). Hotel Haase: Am Thie 4, 30880 Laatzen. Bestellungen zum Abholen unter Telefon 0511/820160 bestellen.

Sie haben nach Weihnachten immer Betriebsferien – wie lange?

Immer vier Wochen im Sommer und zwei im Winter. Normalerweise habe ich eine 85-Stunden-Woche, aber ich arbeite wirklich gern. Auch sonntags bin ich immer noch eine Stunde da. Am letzten Tag vor den Betriebsferien machen wir traditionell eine große Putzaktion. Dabei drehen wir auch immer noch ein lustiges Video und danach eine kleine Abschiedsfeier. Und dann gehen alle in den Urlaub. Das hat etwas Schönes, wenn wir danach wieder zusammen kommen, ein schönes Wir-Gefühl. Das ist die Haasen-Power hier.

Wo gehen Sie essen, wenn Sie mal frei haben?

Es gibt hier in Laatzen zwei Lokale, die mir sehr am Herzen liegen. Einmal das „Il Tartufo" und dann „Giovanni“ bei uns in Alt-Laatzen. Die sind beide bodenständig und sehr gut.

Liebe zum Detail: In jeder Ecke lässt sich Dekoratives entdecken. Quelle: Nancy Heusel

Haben Sie ein Lieblingsgericht aus Ihrer Kindheit?

Mutti hat immer Rindfleisch in Tomatensauce gemacht mit Spaghetti. Und ihre Pfannkuchen waren immer toll. Und die Königsberger Klopse und der Milchreis auch.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Welche Gerichte essen Sie hier gern im Hotel?

Meistens komme ich während der Arbeit gar nicht zum Essen. Aber unser Schnitzel Piccata Milanese oder unsere Forelle, mit Knoblauch und Kräutern gefüllt und in Pinienkernen gebraten, sind wirklich lecker, das Wiener Schnitzel auch.

Es wirkt sehr familiär hier im „Haasen-Stall“. Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?

Wir sind 25 Mitarbeiter. Zwölf sind zurzeit in Kurzarbeit. Drei Mitarbeiterinnen kümmern sich sonst allein um die Zimmer. Die Auszubildenden haben dieses Jahr einen guten Schliff bekommen, weil sie gesehen haben, dass man sich manchmal komplett umstellen muss.

Lesen Sie auch

Von Luisa Verfürth