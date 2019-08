Hannover

„Servus, ich bin der Alfons!“ Unter der schwarzen Perücke und dem blauen Stirntuch blitzen vergnügt zwei Augen hervor, fröhlich hüpft der Junge im Indianerkostüm auf dem Schützenplatz vor dem großen Zelt auf seine Besucher zu. Alfons Wille, gerade mal zehn Jahre alt, ist zusammen mit seinem Appaloosa-Pferd „Kleiner Donner“ der Hauptdarsteller in der großen Pferdeshow „Yakari“, die am Donnerstag startet. Elf Tage wird in Hannover gespielt.

„Ich habe die Zeichentrick-Serie Yakari im Fernsehen gesehen und war so begeistert, dass ich zu Oma Marion gegangen bin und ihr eine CD gegeben habe“, erzählt Alfons – die Großmutter ist Oberhaupt des Familienunternehmens, das die Reitshow veranstaltet. Voller Stolz fügt er an: „Erst wollte sie große Schauspieler nehmen, aber dann konnten meine Schwester und ich sie überzeugen, dass wir die perfekten Darsteller sind.“

Schwester wollte selbst Yakari spielen

„Eigentlich wollte ich ja gern Yakari sein“, wirft seine Schwester Angel Wille (8) ein – sie spielt jetzt Yakaris Schwester Regenbogen. „Erst war sie ein wenig eifersüchtig!“, sagt Alfons. „Aber wenn ich krank bin, dann spielt sie Yakari und unsere Mutter übernimmt die Rolle von Regenbogen.“ Angel nickt stolz: „Ich kann alle Texte von allen Rollen und auch vom Erzähler!“

Auf Tournee ihr Zuhause: Die beiden Kinder lieben das freie Leben im geräumigen Wohnwagen. Quelle: Christian Behrens

Die beiden sind perfekt für die Rolle der Indianerkinder. Sie kommen aus einer Familie, in der Pferde schon immer eine große Rolle spielten. Ihr Onkel Manuel Frank (38) ist in der Pferdetrainerszene bekannt, hat auf Dressurfestivals Gold gewonnen und war mit Pferdedressuren schon in diversen Zirkusprojekten zu sehen. Zuhause in Bayern hat die Familie einen Reitstall. Sobald die Kinder laufen konnten, lernten sie auch das Reiten: „Es gibt Bilder von meiner Taufe, auf denen ich auf einem Pferd sitze – da war ich fünf Monate alt!“, sagt Alfons.

Mit zwei Jahren die ersten Ponys

Ihre ersten Ponys bekamen die Geschwister als Zweijährige, seitdem haben sie immer eigene Pferde gehabt. Angel die allergrößte Pferdenärrin: „Zum Geburtstag habe ich einen eigenen Putzkasten für meine Pferde bekommen“, erzählt sie stolz. „Und ich führe im Zirkus auch eine eigene Dressur auf!“ Alfons hingegen, das gibt er offen zu, liebt Pferde, wenn er darauf reiten kann: „Stall ausmisten und sauber machen? Das machen zum Glück andere.“

Kesse Kinder: Als Yakari und Regenbogen haben Alfons und Angel Wille kein Lampenfieber. sie lieben Geschichten um den kleinen Indianerjungen. Quelle: Christian Behrens

Wenn die Nachwuchsschauspieler mit Yakari auf Tour sind, wohnen sie in großen komfortablen Wohnwagen. „Wir haben unsere eigenen Zimmer, Fernseher, Schreibtisch, unseren Hund Stitch und alles, was wir brauchen“, erzählen sie. „Das ist fast besser als im festen Haus zu wohnen“. Freunde vermissen sie nicht, sie haben ja welche in ihrer Heimat und wenn sie unterwegs sind, sei das Leben einfach immer spannend.

Von Donnerstag, 22. August, bis Sonntag, 1. September, gastiert die Pferdeshow mit Yakari auf dem Schützenplatz. Das Besondere: Zum einen spielen mit Alfons und Angel Wille junge Darsteller mit, die tatsächlich im Alter von Yakari und seiner Schwester Regenbogen sind. Zum anderen wirken in der Show 30 echte Pferde mit. So gibt es großartige Reitkunst zu sehen, aber auch gefühlvolle Szenen, in denen Yakari sein Pferd „Kleiner Donner“ zähmt. Die zweistündige Show ist auf dem Schützenplatz täglich um 16 Uhr zu sehen – mit Ausnahme der beiden Sonntage (25. August und 1. September). Dann läuft die erste Show bereits um elf Uhr, eine weitere um 15 Uhr. Karten kosten zwischen 15 und 38 Euro. Es gibt sie ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Yakari-Kassen und auf der folgenden Homepage. www.yakari-pferdeshow.de

Schulpflicht gilt auch für kleine Indianer

Ganz unabhängig sind die Kids auf Tour aber nicht – Schulpflicht gibt es schließlich überall. Und obwohl die beiden in Bayern noch Ferien haben, werden sie in Niedersachsen unterrichtet: „Wir arbeiten mit einem Bereichslehrer, der an drei Tagen zu uns kommt, in unseren alten Heften, um die fertig zu machen.“ Die Schule finden sie gar nicht schlimm, sie haben sogar Lieblingsfächer: „Musik, Kunst und Sachkunde“, zählt Alfons auf. „Ich spiele Klavier und Trompete und ich singe gern Operette.“ Wenn er groß ist, will er Freizeitparkbesitzer werden. „Oder Politiker – damit ich irgendwann Präsident werden kann.“

Angel, deren Hobbys außer Pferden Sport, Kunst und Lesen sind, könnte sich dagegen gut vorstellen, später mit einer eigenen Reitershow auf Tour zu gehen.

Kinder genießen das Manegen-Leben

Doch bis dahin ist es noch lange hin. Erstmal genießen die quirlingen und aufgeweckten Kinder das freie Leben in der und um die Manege. „Wenn ich ehrlich bin, dürfen meine Schwester und ich in der Show sagen, was wir wollen. Mit meinem Indianerfreund Kleiner Dachs mache ich auch viel Comedy. Manchmal erfinde ich da ganz spontan etwas dazu“, sagt Alfons. Und schiebt hinterher: „Manchmal vergesse ich auch etwas, da muss ich aufpassen.“ So gleicht keine Show der anderen und es bleibt für das Publikum spannend.

Sie lieben Pferde: Alfons und Angel haben schon sehr früh das Reiten gelernt. Quelle: Christian Behrens

Die Geschwister Wille freuen sie sich jedesmal riesig auf ihren Auftritt: „Wir haben noch nie Lampenfieber gehabt!“, sagen sie wie aus einem Munde. Kess fügt der Zehnjährige hinzu: „Das alles hier macht zu viel Spaß, ich bin halt eine echte Rampensau!“

Von Maike Jacobs