NKR: Diese Promis werben für die Typisierung

Hannover

Seit 1996 werden potenzielle Spender in der Datei des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) aufgenommen, bis heute wurden dadurch 1670 Leben gerettet, 343.584 Menschen ließen sich bis dato registrieren. Das ist auch gut so, denn alle 15 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Leukämie.

Auch deshalb nimmt der unermüdliche Kampf von Geschäftsführerin Marlena Robin-Winn (71) neue Dimensionen an, eine moderne Kampagne soll noch mehr Menschen im Land auf die einfache Möglichkeit, Leben zu retten, aufmerksam machen.

Mit „XReasons“ werden junge Menschen gesucht

„XReasons“ lautet der Name, an dem Chris Tolksdorf (24) und sein Kompagnon Marco Heimberg (24) von der hannoverschen Agentur „NwBiz“ getüftelt haben. Die jungen Macher sind Spezialisten in Sachen Soziale Medien – und genau da wollen sie Spender akquirieren, Menschen im Alter von 17 bis 35 Jahren sind nämlich am gefragtesten. Und weil Tolksdorf und Heimberg das nicht alleine schaffen können, haben sie sich prominente Mitstreiter gesucht!

Kreative Köpfe: Marco Heimberg (links) und Chris Tolksdorf. Quelle: Dröse

„Ich habe sofort zugesagt“, erklärte der Recke und Handball-Nationalspieler Timo Kastening (24) bei der Vorstellung der Kampagne auf dem Gelände der ehemaligen Eilers-Werke im Stadtteil Ledeburg. Der Spitzensportler gesteht, dass er vor der Anfrage „keine Berührungspunkte mit dem Thema“ hatte. „Es ist aber eine Sache, die uns alle betrifft. Und wenn man helfen kann, dann tut man das“, betonte der 24-Jährige.

Und auch Leon Andreasen (36) hatte die Stammzellentypisierung „nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, nachdem ich mich intensiver damit beschäftigt habe, muss ich sagen: Das ist so eine geile Sache. Unvorstellbar, dass man durch eine Spende das Leben von an Leukämie erkrankten Menschen retten kann.“ Eine Möglichkeit, die für den Vater des ehemaligen 96-Spielers (86 Spiele, elf Tore) leider nicht in Frage kommt – der ist akut an Lungen- und Lymphdrüsenkrebs erkrankt, wird derzeit in Andreasens Heimatland Dänemark behandelt. Alles Gute!

Motsi Mabuse , Ehrlich Brothers und Mousse T. machen mit

Bei der Präsentation von „XReasons“ erzählten die Macher auch, dass sie bereits um die 300 Multiplikatoren in ganz Deutschland für die Kampagne gewinnen konnten, darunter Stars und Sternchen wie die Zauberer Ehrlich Brothers, Tänzerin und „ Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (38), 96-Torwart und Weltmeister Ron-Robert Zieler (30), Model Lilly Becker (43), Produzent Mousse T. (53) und Ann-Kathrin Götze (29), Model und Gattin von Fußballstar Mario Götze (27).

Entenrennen: Die Fundraising-Aktion beim Maschseefest hat Marlena Robin-Winn eingeführt. Quelle: Dröse

„Dass es diese Dimension annehmen wird, hätten wir auch nicht gedacht“, gesteht Tolksdorf, der seit März an dem Projekt arbeitet – es soll bis Weihnachten auf Hochtouren laufen. „Wir freuen uns darüber – und Reichweite verbindet.“

Es soll aber nicht nur auf das Typisieren aufmerksam gemacht werden, das NKR ist nämlich auch auf Geldspenden angewiesen. Warum, erschließt sich: Jede Registrierung eines neuen Spenders bedeutet gleichzeitig 35 Euro Laborkosten, die das NKR trägt.

So suchen die Promis Lebensretter

Wer sich in diesen Tagen für eine Spende (egal, ob mit Spucke oder in Form von Geld) entscheidet, wird nicht nur damit belohnt, möglicherweise Lebensretter zu werden: Promis und Sponsoren haben sich einige Anreize überlegt: Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) verlosen ein „Meet and Greet“ sowie Tickets für eine ihrer Ehrlich-Brothers-Shows (hier lesen Sie alles über die Hannover-Show im Januar), Motsi Mabuse spendiert einen Tanzkurs, verschiedene Firmen bieten Gutscheine.

Alle Infos rund um dieStammzellenspende und die aktuelle Kampagne gibt es im Netz.

