Fitness-Tipps: So läuft das Workout im Wohnzimmer

Es wird Zeit, sich um die Strandfigur zu kümmern! Lesen Sie hier, wie das auch zuhause ganz einfach gelingt: mit Punchingball, Mini-Trampolin, Kurzhanteln und Bauchtrainer!

Das Boxtraining für den Kick

Man muss ja nicht gleich in den Ring steigen und sich gegenseitig auf die Nase hauen – doch Boxtraining setzt sich im Fitnessbereich immer mehr durch. Warum? Weil man bei dem Workout so richtig viel Fett verbrennt und seine Kraft und Geschwindigkeit immens steigert. Es verbessert die Mobilität und stärkt die Herz-Kreislauf-Fitness. Als Cardio-Übung gehört Seilspringen zum Box-Training. Dafür reicht ein einfaches Seil, das kann man sich auch in jedem Campingladen für wenige Euros individuell auf seine Größe zuschneiden lassen.

Am Boxsack selbst trainiert man die Schlag- und Trittkombinationen. Vor dem Kauf eines Sacks sollte man für sich klären, ob man einen Standboxsack, eine Boxbirne, einen Punchingball, Doppelerdball oder einen Boxdummy haben möchte. Dabei sollte man berücksichtigen, wie viel Platz man hat: Für einen hängenden Boxsack braucht man sechs Quadratmeter, bei einer Wandmontage etwa drei Quadratmeter. Außerdem sollte man vorab überprüfen, ob Decke oder Wand das Gewicht des Boxsacks tragen – Boxsäcke wiegen zwischen 30 und 100 Kilo.

Boxbandagen dienen der Stabilisierung der Handgelenke und schützen die Haut vor Abschürfungen. Bei Boxhandschuhen unterscheidet man, wo sie eingesetzt werden. Es gibt auch Handschuhe eigens für das Training am Boxsack. Bei Sportscheck gibt es Boxsäcke ab 89,99 Euro, Boxhandschuhe ab 49,95 Euro und Bandagen ab 9,95 Euro, alles jeweils von Adidas.

Hüpfen für die Muskeln

Jetzt wird mal kräftig geschwitzt: Trampolinspringen gehört zu den effektivsten Trainingsmethoden überhaupt. Schon das lockere Hüpfen sorgt für eine Verbesserung der Muskulatur. Wer auf dem Trampolin richtig trainiert, regt das Herz-Kreislaufsystem an und verbessert seine Ausdauer in kürzester Zeit.

Gut ist es, wenn man zwischendurch weitere Trainingsanreize setzt, zum Beispiel durch schnelleres Hüpfen, wechselseitiges Hochziehen der Knie oder Fersen oder Ausfallschritte beim Springen. Neben der Muskulatur wird auch Koordination und der Gleichgewichtssinn gefordert. Immens ist auch der Kalorienverbrauch: 200 bis 400 Kilokalorien sind es pro halber Stunde. Das „Joka Fit Cacau 1.0“-Trampolin kostet bei Sportscheck 199,95 Euro.

Training für den Bauch

Wer im Sommer 2020 am Strand schöne Bauchmuskeln zeigen will, sollte jetzt mit dem Training anfangen. Mit diesen zwei Geräten kommt man auch zu Hause seiner Wunschsilhouette schnell näher: Ganz einfach und auch wirbelsäulenfreundlich kann man mit dem Bauchtrainer Crunches trainieren. Der Bauchtrainer ist ergonomisch geformt und platzsparend zusammenfaltbar. Bei Karstadt Sports kostet der Bauchtrainer 39,99 Euro.

Als Ergänzung dazu eignet sich der Ab-Wheel-Roller perfekt: Durch die Vor- und Rückwärtsbewegung werden sämtliche Bauchmuskeln gefordert, die Muskulatur von Hüfte und Schultern ist ebenfalls aktiv. Außerdem fördert das Rollen des Bauchtrainers über den Boden Körperhaltung, Koordination und Balance. Bei Karstadt Sports kostet der Bauchtrainer von Alex inklusive Kniematte 14,99 Euro.

Für den festen Griff

Starke Hände braucht man im Sport und im Alltag. Beim Powerball trainiert man die Greifkraft von Fingern, Handgelenk, Unterarm, Bizeps, Trizeps und Schulter. Ein 200 Gramm schwerer Rotor erzeugt Kreiselbewegungen bis zu 16 Kilo Trainingsgewicht in der Hand. 18,95 Euro kostet der Ball bei Sportscheck.

Durch das Hinunterdrücken der Finger wird bei CanDo die Kraft trainiert. Je nach Farbe ist der Widerstand unterschiedlich, der grüne Handtrainer mit 2,3 Kilo pro Finger liegt genau im Mittelbereich. Bei Sportscheck kostet das Gerät 19,95 Euro. Zwischen 20 und 60 Kilo Gewicht lässt sich bei dem Handtrainer von Deuser einstellen. Durch langsames Zusammendrücken wird bei diesem Trainer die Kraft in der Hand und Unterarm angesprochen. Bei Karstadt Sport kostet der Handtrainer, bei dem auch die Griffweite individuell angepasst werden kann, 19,99 Euro.

Für Power in den Armen

Auch Hanteltraining muss nicht unbedingt im Fitnessstudio absolviert werden – ein Set Kurzhanteln ist gar nicht so teuer. Ideal sind Hanteln, bei denen man dank verschiedener Scheiben das Gewicht variieren kann. Für Anfänger reicht es, in den ersten sechs bis acht Wochen zwei- bis dreimal wöchentlich mit einem Startgewicht von zwei bis vier Kilo zu trainieren. Bei Decathlon kostet das Set 39,99 Euro.

Ein weiteres Supertool zur Kräftigung ist die Kugelhantel, auch Kettlebell genannt. Im Gegensatz zum Hanteltraining liegt der Masseschwerpunkt außerhalb der Hand und fordert so zusätzlich die rumpfstabilisierende Muskulatur. Mit dem Kettlebell kann man perfekt die Kraftausdauer steigern, gut ist allerdings, wenn bei Anfängern ein Trainer erstmal anleitet. Die Hanteln bei Karstadt Sports kosten 29,99 Euro.

Für die Tiefenmuskulatur

Bei diesen Geräten geht es an die Tiefenmuskulatur: Xco-Hanteln sehen zwar nicht sehr spektakulär aus, sie sind aber unglaublich effektiv. Xcos sind 600-Gramm-Schwunghanteln, die man hin- und herschüttelt. Das lose Schiefergranulat in der Aluröhre gerät in Bewegung, durch den zeitversetzten Rückstoß gibt es einen Impuls für die tiefer liegende Muskulatur. Je dynamischer der Xco bewegt wird, desto stärker ist der Trainingseffekt (und der Kalorienverbrauch). Also: Musik an und losshaken, was das Zeug hält. Wie – das zeigen Videos, die man zu den Hanteln bestellen kann. 94,90 Euro kosten die Xcos.

Eine Alternative für die Tiefenmuskulatur ist der Flexi-Bar, ein Schwungstab, der ebenfalls mit dem Rückschlageffekt arbeitet: Die stabilisierende Muskulatur wird gefordert, indem man den Stab in Schwingung versetzt. Den Flexistab gibt es bei Sportscheck online für 99,95 Euro.

Gegen den Widerstand

Power Tubes sind elastische Bänder, mit denen man den ganzen Körper trainineren kann, indem man sie gegen den Widerstand hinaus weiterzieht. So ermöglichen sie ein effektives Muskeltraining.

Es gibt verschiedene Bänder – darüber sollte man sich vor dem Kauf informieren. Gut zu greifen ist der Power Tube von Adidas (Bild oben) – bei Sportscheck kostet das elastische Band 24,95 Euro. Es gibt aber auch Loop-Bänder in verschiedenen Größen, die man zum Beispiel zur Kräftigung der Beinmuskulatur einsetzt. Von Blackroll kosten diese Bänder bei Sportscheck 14,95 Euro. Der Klassiker ist das Theraband (Bild unten), ein Gymnastikband, das es in verschiedenen Stärken gibt. Bei Sportscheck kostet es 13,95 Euro.

Für den starken Oberkörper

Die guten alten Liegestütze sind zwar nicht beliebt, aber sehr effektiv für alle wichtigen Muskeln des Oberkörpers. Vorteil: Liegestütz kann man überall jederzeit machen. Diese Liegestütz-Griffe helfen, die Übung effektiver zu machen und sie wirken gelenkschonender. Denn die Hände liegen nicht flach auf dem Boden, sondern bilden mit den Armen eine Linie. Außerdem verlängert sich der Bewegungsradius, da man den Oberkörper weiter absenken kann. Als Anfänger sollte man feste Griffe nehmen, die sicher stützen, drehbare Griffe eignen sich eher für Fortgeschrittene.

Ein Tipp: Dips im Wechsel dazu sind perfekt. Dazu sucht man eine Erhöhung in der Wohnung – etwa eine Bank oder einen Stuhl. Mit gestrecktem Arm stützt man sich rücklings daran ab, die gestreckten Beine liegen mit der Ferse auf dem Boden. Dann beugt man die Arme und senkt den Körper ab. Kurz halten und hochdrücken.

Wer keine passende Erhöhung hat, findet eine große Auswahl an Steppbrettern bei Real (ab 19,90 Euro). Wer mag, hängt nach den Dips und Liegestützen noch eine Aerobic-Stunde am Step im Wohnzimmer dran. Dann hat sich der Kauf des Steppers auch richtig gelohnt.

Von Maike Jacobs