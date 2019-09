Wohnungsnot: Studentenzimmer werden doppelt belegt

Hannover

Die Wohnungsmieten werden für Studenten zu einer immer größeren Belastung. Am teuersten wohnen Studenten in München, am günstigen in Magdeburg. „ Hannover liegt im Mittelfeld bei der Preissteigerung“, so Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft.

Von 30 Hochschulstandorten, die für den „Studentenwohnreport“ verglichen wurden, zahlen Studenten in Hannover für eine 30 Quadratmeter große Wohnung im Schnitt rund 354 Euro, 2010 noch 266 Euro. Insbesondere Bafög-Empfänger leiden unter den Mietpreisen – trotz angehobenem Wohnzuschlag: In mehr als zwei Dritteln der Hochschulstädte reicht der Höchstsatz nicht für eine studentische Musterwohnung.

2000 Menschen auf der Warteliste

Ingrid Kielhorn vom Studentenwerk Hannover berichtet, dass der Großteil der Studenten monatlich maximal 300 Euro für Miete ausgeben kann. „Auf dem privaten Wohnungsmarkt findet man dafür aber eigentlich nichts.“ Wie groß die studentische Wohnungsnot ist, hängt laut Studie auch damit zusammen, wie viele Wohnheimplätze zur Verfügung stehen. Aktuell stehen auf der Warteliste für ein Zimmer in den 16 Wohnheimen in Hannover mehr als 2000 Personen, so Kielhorn: „Und es gehen täglich weitere Anfragen von Studenten ein, die nicht wissen, wo sie ab dem 1. Oktober wohnen sollen.“ Zu Beginn des Semesters werde das Studentenwerk Doppelbelegungen der Zimmer tolerieren. „Wir lassen keinen auf der Straße schlafen.“

Immer mehr Studenten reagieren auf den verschärften Mietmarkt, indem sie seltener allein wohnen, jeder Dritte wohnt in WGs, jeder Vierte bei den Eltern. Das Studentenwerk appelliert: „Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Nicht nur Studenten suchen kleine Wohnungen in guten Lagen.“

Von Britta Lüers