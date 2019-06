Hannover

Natascha Barthold betreibt die „Frühstücks Manufaktur“ in Langenhagen.

Warum sind Sie Wirtin geworden?

Das Hotel hier wurde von meinem Großvater gegründet, es war dann aber 20 Jahre lang verpachtet, bevor mein Bruder und ich es übernommen haben. Ich selbst habe dann sogar einige Zeit direkt hinter dem Tresen gewohnt (lacht). Wir haben nach und nach umgebaut – und nun eben auch die „Frühstücks Manufaktur“ gestartet.

Wie sind Sie darauf gekommen?

Ein Wirt hat genau in diesem Fragebogen gesagt, dass er bei uns das letzte Mal richtig gut gegessen hat. Eigentlich war das Frühstück nur für Hotelgäste gedacht. Ein paar Menschen wussten schon, dass man auch so mal kommen kann. Aber daraufhin haben wir uns entschieden, das Frühstück für alle zu öffnen.

Welches sind Ihre Lieblingsgastronomien in Hannover und Region?

Ich gehe wahnsinnig gerne ins „Titus“ in der Innenstadt. Wenn ich könnte, würde ich da jeden Tag essen gehen, es ist immer alles hervorragend. Ins „Pier 51“ gehe ich gerne, ich mag, dass sie kleine und große Portionen haben. Und das Blockhouse ist immer solide gut.

Was ist Ihr Lieblingsgericht aus Mamas Küche?

Es gibt nicht nur ein Gericht, meine Mutter konnte wahnsinnig gut kochen und backen und hat das auch jeden Tag gemacht. Kohlrouladen waren toll, Kasseler mit Sauerkraut oder in Blätterteig. Oder auch einfach der Bohneneintopf.

Gibt es etwas, das Sie nie essen würden?

Ich bin leider allergisch gegen Schalentiere.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Wirt?

Leidenschaft und Liebe zum Beruf. Er muss gut mit Menschen können – mit den Mitarbeitern und Gästen. Er braucht gutes Fachwissen. Dabei muss man neugierig sein. Aber es geht auch darum, welches Geschirr man auswählt, um Ambiente oder Musik. Natürlich muss man sich mit den Produkten auskennen.

Gastronomie stresst – wie schaffen Sie Ausgleich?

Ganz typisch mit der Familie, ich habe ein enges Verhältnis zu meinem Sohn. Auch mit meinen drei Hunden und mit Freunden schaffe ich Ausgleich. Aber wenn man den Beruf liebt, ist es gar nicht so stressig.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Den einen gibt es nicht. Aber alle unsere Gäste sind eigentlich ziemlich perfekt. Sie wissen die Handarbeit zu schätzen, sehen den Wert, den es hat.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Wenn man seine Arbeit nicht zu 100 Prozent macht.

Welche fünf Lebensmittel würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?

Was länger hält – Tomaten, von denen ich die Kerne einpflanzen könnte, Kichererbsen, Beeren, eine Zitrusfrucht und zu meiner Schande eine Cola Light.

Natascha Barthold

* 8. Mai 1968 in Hannover. Barthold ist gelernte Bankkauffrau, hat nach der Ausbildung studiert. Dann aber mit ihrem Bruder zusammen das Hotel, das einst der Großvater eröffnete, übernommen. In der dazugehörigen Frühstücks Manufaktur ( Walsroder Straße 39, Langenhagen) gibt es jeden tag Frühstück – und das ausgiebig. Mit selbstgemachter Marmelade, Karamellcreme, veganen Aufstrichen, Granola, Rumkirschen und natürlich großer Käse- und Wurstauswahl. Unter der Woche geöffnet von 6 bis 11 Uhr (19,90 Euro, inklusiver aller Getränke), am Wochenende 6 bis 13 Uhr (26,90 und 29,90 Euro).

Von Eva-Maria Weiß