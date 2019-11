Hannover

Noch heißt ihr Lokal „Krüs“, doch das wird sich bald ändern. Im August übernahm Lena Leach (28) das Café-Restaurant an der Schlägerstraße 1, in dem sie zuvor bereits fünf Jahre gearbeitet hatte. Am Sonnabend, 9. November, ab 15 Uhr lädt die junge Unternehmerin zu einer großen Charity-Eröffnungsfeier und wird um...