Die NP startet den Geschenke-Countdown für Weihnachten

Hannover

Als der Barbier William Henry Penhaligon in späten 1860er Jahren nach London kam, schaffte er es in kürzester Zeit zum Hofbarbier und Parfumeur von Queen Victoria zu werden. Ganz klar, mit dem Hintergrund wurden auch seine eigenen Barbershops schnell erfolgreich: Die Briten liebten die hochwertigen Produkte und exklusiven Parfums. Und William Henry Penhaligon entwickelte immer neue und einzigartige Düfte. Als er 1902 starb, hinterließ er viele geheime Rezepte.

Heute ist Penhaligon ein international erfolgreiches Unternehmen für Mode und Duft. Dieses Penhaligon-Geschenkset enthält das Eau de Parfum „ Halfeti“ (100 Milliliter) – ein Duft, den sowohl Damen als auch Herren tragen können. 212 Euro kostet das Set in der Parfumerie Liebe. In der exklusiven weihnachtlichen Verpackung liegt auch noch das passende Duschgel.

Für Märchenerzähler

Ob als Tagebuch, Geschichtenbuch, für eigene Skizzen, zum Sammeln von Kochrezepten oder zum Aufschreiben von Gedanken – mit diesem Hardcover wird jeder Gedanke doppelt fantasiereich.

„Kleine Tunichtgute“ heißt das Bild, gemalt von Brian Froud. Er ist heute ein bekannter Fantasy-Illustrator aus dem Südosten Englands. Seine Inspiration holt er sich aus den knorrigen Sträuchern und Bäumen der englischen Heidelandschaften. Das außergewöhnliche Notizbuch hat 144 Seiten, und kostet bei Hugendubel 19,95 Euro.

Quelle: Jacobs

Für große Genießer

Ein echter Geheimtipp: Dieser kleine, filigrane Glaskolben ist ein mundgeblasener Elixier-Dosierer. Damit kann man seinen Gästen ganz elegant einen Digestif anbieten und stilvoll einschenken. Der Dosierer dient zum einen als Korkenersatz und fasst genau zwei Zentiliter, das entspricht einem Shot. 2017 hat der Dosierer von Dr. Jaglas den German Design Award gewonnen. Bei One Kitchen kostet das edle Stück in der nostalgischen Verpackung 20 Euro.

Für kleine Schleimmonster

Für Weltenbummler

„Green Labs“ heißen diese Ökosysteme unter Glas. Die Gewächshäuser sind nicht nur super schön, sie sind perfekt für alle, die nicht jeden Tag gießen können: Denn tatsächlich braucht man nicht häufiger als vier- bis fünfmal im Jahr ein wenig Regenwasser dazuzugeben – das reicht völlig in dem geschlossenen Kreislauf. Denn die Pflanzen verdunsten das Wasser, das schlägt sich am Glas nieder und rinnt zurück in den Boden. Unterschiedlich gestaltete Gläser von Green Factory, die je nach Größe ab 39 Euro kosten, verkauft Horstmann & Sander.

Für Regenhasser

Eine Schneegarantie haben wir ja nicht mehr im Winter, eine Regengarantie dann schon eher. Wer dieses Wetter mit Humor tragen kann, der wird sich auch über diesen schönen Regenschirm freuen. Verpackt ist es eine junge Dame im extravaganten Mantel, aufgespannt ist nur noch der Kopf sichtbar, die Füße dienen als Haltegriff. Bei Pylones gibt es verschiedene Modelle, die Schirme kosten jeweils 24 Euro.

Für Tierfreunde

Mia Cara ist italienisch und kann frei mit „mein Liebling“ übersetzt werden. Das Label aus Deutschland setzt auf hochwertige Hundeprodukte mit innovativem Design, hoher Funktionalität und Qualität. Dabei werden die Sachen ausschließlich in Europa produziert. Eine Auswahl der Halsbänder, Führleinen, Kissen, Fressnäpfe bis hin zum Reisebett für Hunde gibt es bei Horstmann & Sander. Das Halsband mit melierter Flechtung aus gewachster Baumwolle kostet beispielsweise 79,95 Euro, die Hundeleine dazu gibt es ab 99,95 Euro.

Für Autofahrer

Für Plastikfeinde

Wachstücher sind die nachhaltige und biologische Alternative für Alu-Folie und Plastik. Die Tücher von „Twogreen“, einem Label aus Hannover, sind so gewachst, dass man damit Käse, Gemüse oder auch Pausenbrote einpacken kann. Dazu wickelt man das gewünschte Lebensmittel in das Tuch ein und versiegelt es mit der Wärme der Hände. Die antibakteriellen Eigenschaften des Bio-Bienenwachses helfen, Lebensmittel frisch zu halten. Nur für Fleisch und Fisch sind die Wachstücher ungeeignet. Bei Maranolo in der Südstadt gibt es verschiedene Größen für sechs bis 16 Euro.

Wachstuch Quelle: Jacobs

Für Verpackungskünstler

Für Sprungstarke

Der beste Heimtrainer, der am wenigsten Platz wegnimmt: Seilspringen ist das perfekte Ganzkörperprogramm und ganz gewiss nicht nur ein großer Spaß für Kinder.

Je nach Alter und Gewicht verbrennt man sogar im moderaten Tempo in einer halben Stunde rund 500 Kalorien, von der Fitness ganz zu schweigen. Da schmecken die Adventskekse gleich doppelt gut. Das Sprungseil von Boxartikelhersteller Everlast aus Leder und mit Holzgriffen sieht edel und cool aus, ist 240 Zentimeter lang, verstellbar und mit einem Stahlkugelgelenk ausgestattet. Im Karstadt Sporthaus kostet es 19,95 Euro.

Quelle: Karstadt

Von Maike Jacobs