Street-Style: Das trägt Hannover im Winter

Hannover

Knackig kalt ist der Januar in unserer Stadt selten, warme Jacken und Stiefel sind in dieser Jahreszeit trotzdem angesagt. Wie man es trotz wettertauglicher Kleidung schafft, stylish auszusehen, zeigen diese vier Hannoveraner.

Die NP fragt Männer und Frauen, Jung und Älter, die aus der Masse herausstechen, nach ihrem ganz persönlichen Stil. In welchen Läden shoppen Sie am liebsten? Gibt es Marken, die ans Herz gewachsen sind? Wie viel Geld geben Sie im Monat für Mode aus? Was ist das Must-have der aktuellen Saison. Lassen Sie sich von vier Beispielen für Hannovers Winter-Style inspirieren.

Deana Gunia (57): „Ich will mit Imitaten Umwelt und Tiere schützen“

Lebt in der Schweiz: Die gebürtige Hannoveranerin Deana Gunia shoppt gerne in Mailand. Quelle: Elena Otto

Deana Gunia (57) fällt auf mit ihren raspelkurzen grauen Haaren und den übergroßen Ohrringen, die sie im bekannten Mailänder Kaufhaus Rinascente gekauft hat. „Das war mein erster Mailand-Trip, kurz nachdem ich in die Schweiz gezogen bin“, sagt sie. Seitdem die gebürtige Hannoveranerin ausgewandert ist, fährt sie oft nach Mailand oder München zum Shoppen – so weit sei das von ihrem neuen Wohnort ja nicht entfernt. In der Schweiz selber seien die Einkaufsmöglichkeiten aber begrenzt.

Die Klamotten dieses Tages sind quasi ein Drei-Länder-Eck: Die Sonnenbrille (180 Euro) von Ray-Ban hat die Radiologie-Assistentin in München gekauft, die Stiefel (350 Euro) der Schuhmanufaktur „Kennel & Schmenger“ hat sie in der Schweiz erstanden, den dunkelblauen Kunstfell-Mantel (250 Euro) bei Mäntelhaus Kaiser. Und der schwarze Kunstfell-Schal ist selbst gestrickt.

Die schwarze Tasche (180 Euro) mit Nieten und Totenkopf ist ihr Lieblingsstück, die hat sie bei Gisy in Hannover gekauft. Gunia steht zu ihrem besonderen Stil. Wovon sie sich modisch inspirieren lässt? „Von mir selbst.“

Krasses Detail: Gunias Handtasche ziert ein Totenkopf. Quelle: Elena Otto

Was ist in dieser Saison Ihr modisches Must-have?

Kunstfell-Jacken und eine Kunstlederhose. Hauptsache die Kleidung ist aus Imitaten – um Umwelt und Tiere zu schützen.

Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten?

Im Mäntelhaus Kaiser. Da habe ich auch meinen Mantel gekauft.

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Kleidung aus?

Das variiert. In manchen Monaten gar nichts, in manchen Monaten 1000 Euro.

Laura-Marie Schick (24): „Oma ist meine Shopping-Begleitung“

Schick: Laura-Marie Schick wird ihrem Namen gerecht. Quelle: Elena Otto

Der Nachname ist bei ihr Programm: Laura-Marie Schick (24) ist ganz in Schwarz gekleidet. „Das sieht einfach immer edel aus“, findet sie. Die Erzieherin trägt eine Kunstfelljacke von Zara (50 Euro), Schuhe von Zign (50 Euro) und ein Kleid (ebenfalls 50 Euro) aus der Kölner Boutique „Auf Wolke sieben“, ihr Lieblingsladen. „Ich fahre fast immer nach Köln zum Shoppen“, sagt sie. Woher sie die Läden kennt? „Von den Kölner Instagrammern, die kaufen da auch ein.“

Schicks liebste Shopping-Begleitung ist ihre Oma. Meistens ist das Großmutter-Enkelin-Gespann in Köln unterwegs, heute mal in der Heimatstadt Hannover. Was sie an der Oma schätzt? „Sie ist immer ehrlich.“ Noch ein Vorteil: Die Teile, die der Begleiterin besonders gut gefallen, schenkt sie ihrer Enkelin auch mal – so wie das schwarze Kleid, das Schick trägt. „Im Laden streiten wir manchmal. Es ist mir unangenehm, wenn Sie so viel Geld für mich ausgibt.“

Die 24-Jährige scheint beliebt zu sein: Die braune MCM-Tasche (etwa 700 Euro), die sie zu dem dunklen Outfit kombiniert, ist das Geschenk einer Bekannten. Und die „ Tiffany & Co“-Kette hat sie von ihrem Freund bekommen. „Mein Lieblingsstück. Wir haben sie in New York auf der Fifth Avenue besorgt.“

Mit Herz: Die „Tiffany & Co.“-Kette stammt aus New York. Quelle: Elena Otto

Was ist in dieser Saison Ihr modisches Must-have?

Ganz viele Halsketten übereinander tragen. Damit kann man zum Beispiel einen einfachen Strickpulli prima aufwerten.

Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten?

Eigentlich nur bei Zara. Denn ich kaufe lieber in Köln ein. In Hannover fehlen mir viele Geschäfte – zum Beispiel die spanische Modekette Bershka.

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Kleidung aus?

Ungefähr 150 Euro.

Martin Schröder (45) liebt seine Aldi-Sonnenbrille

Günstig, aber schick: Martin Schröder gibt für Mode nicht übermäßig viel Geld aus. Quelle: Elena Otto

Ist dieser fesche Mann wirklich Religionslehrer? „Ja! Und wenn meine Schüler diesen Modetext über mich lesen... Ohje, das kann ja was werden“, schwant Martin Schröder (45). „Vor allem, wenn sie erfahren, wie billig meine Klamotten sind“, sagt er und lacht. Denn sein Outfit sehe zwar schick aus, alle Teile seien aber günstig erstanden. Seine Erfahrung: „Heute bekommt man viel einfacher preiswerte Kleidung als noch vor 30 Jahren.“

Schröders bunt gestreifter Schal ist von C&A und hat zehn Euro gekostet, die braunen Lederschuhe von ABC haben 50 Euro gekostet und der schlicht geschnittene graue H&M-Mantel war auf 68 Euro runtergesetzt. Sein Lieblingsteil, die Sonnenbrille vom Discounter Aldi, hat sogar nur drei Euro gekostet. „Ich hatte sie mal zwei Jahre lang verlegt. Dann ist sie wieder aufgetaucht – und seitdem trage ich keine andere mehr“, freut sich der Langenhagener an diesem sonnigen Wintertag.

Was ihn modisch inspiriert? „Frauen“, sagt der 45-Jährige und grinst. Heute hat er seine Lieblingsfrau dabei: die elfjährige Tochter Nina – mit silberner Handtasche und rosa Mütze. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Was ist in dieser Saison Ihr modisches Must-have?

Nach zwei Jahren wieder aufgetaucht: Schröders Aldi-Sonnenbrille. Quelle: Elena Otto

Ich habe eine Schwäche für Jacken und Oberteile. Darunter kann man sich so gut verstecken.

Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten?

Überall in der Innenstadt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Angebot in unserer City.

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Kleidung aus?

Nicht viel. Nur ungefähr 100 Euro.

Mariana Glaser : „Ich shoppe am liebsten in Hamburg “

Marina Gläser trägt einen Daunenmantel. Quelle: Elena Otto

Da ist jemand mollig eingepackt: „Eine dicke Jacke ist im Winter ein Muss“, sagt Marina Glaser (35). Die Delmenhorsterin trägt einen khakifarbenen Daunenmantel (800 Euro) der Marke Blauer, den hat sie in Hamburg gekauft – so wie alle anderen Kleidungsstücke auch, die sie an diesem Tag trägt. Ihre Erklärung: „ Delmenhorst liegt geografisch ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Hannover.“ Meistens fahre sie zum Shoppen nach Norden.

Heute ist sie mit ihrem Freund in die niedersächsische Landeshauptstadt gekommen. Er sei ihr Lieblings-Shoppingberater, verrät die Apothekerin. Der nicht minder gut gekleidete Mann an ihrer Seite hat ihr die Gucci-Tasche (1300 Euro) zum Jahrestag geschenkt. Der helle Kaschmir-Schal (80 Euro) ist von Cos, die Schuhe (100 Euro) sind eine besondere Edition der australischen Marke Ugg. „Sie sind im Gegensatz zu den klassischen Ugg-Boots aber wasserfest – das finde ich viel besser!“ Denn Qualität sei ihr beim Kleiderkauf das Wichtigste – besonders im Winter.

Wasserfest: Marina Glaser setzt auf spezielle Ugg-Boots. Quelle: Elena Otto

Was ist in dieser Saison Ihr modisches Must-have?

Fette Sachen! Jacken sollten am besten lang und aus Daunen sein. Lieber etwas mehr Geld ausgeben und dafür eine gute Qualität bekommen.

Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten?

Wir mögen „Werner Christ“ in der Georgstraße. Aber am liebsten gehen wir in Hamburg einkaufen.

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Kleidung aus?

Ungefähr 2000 Euro.

Lust auf mehr Street-Style?

Von Josina Kelz